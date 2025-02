Regizorul care a făcut „Nosferatu” refuză filmele contemporane: „Să filmez o mașină mă îmbolnăvește”

Robert Eggers, cunoscut pentru filmele sale de epocă, sumbre și violente, nu pare interesat să exploreze subiecte moderne. Într-un interviu recent, regizorul a declarat că ideea de a filma o mașină sau un telefon mobil îi provoacă un sentiment profund de respingere, considerând că o poveste contemporană ar necesita inevitabil aceste elemente.

Cunoscut pentru estetica sa gotică și autentică, Eggers a cucerit publicul cu filme ca The Witch, The Lighthouse și The Northman. Recent, Nosferatu a obținut patru nominalizări la Oscar, consolidându-și statutul de autor unic în peisajul cinematografic actual. Dar oricât de multe premii ar câștiga, un lucru e clar: Eggers nu va regiza prea curând un film plasat în prezent.

Într-un interviu pentru Rotten Tomatoes, Eggers a explicat de ce nu ar putea să regizeze un film contemporan.

„Ideea de a fotografia o mașină mă îmbolnăvește. Și să filmez un telefon mobil e moarte curată”, a spus regizorul.

El consideră că tehnologia modernă distruge estetica cinematografică și că nu poate spune o poveste autentică dacă trebuie să includă aceste elemente banale ale vieții de zi cu zi. Mai mult, Eggers crede că, pentru a reda o lume modernă realistă, nu ai de ales decât să filmezi telefoane și mașini, ceea ce pentru el este o adevărată tortură vizuală.

Cu toate acestea, regizorul admite că ar putea merge până în anii ’50, dar că perioada sa favorită este înainte de Al Doilea Război Mondial. Această preferință reiese clar din filmografia sa, care este dominată de mituri, legende și personaje arhetipale din trecut.

O viziune cinematografică singulară

Robert Eggers este un cineast care creează lumi de la zero, evitând decorurile moderne și realitatea imediată. Într-un interviu mai vechi cu The A.V. Club, el a vorbit despre obsesia sa pentru autenticitate și despre cât de mult îi place să construiască universuri cinematografice.

Regizorul a realizat un scurtmetraj, Brothers, care are loc în anii ’60, dar chiar și acesta este plasat pe o fermă din New England, un loc atemporal, unde tehnologia modernă nu domină vizualul. Eggers a recunoscut că filmul a avut una dintre cele mai autentice atmosfere dintre toate proiectele sale, dar a subliniat că ceea ce îi face plăcere este să ridice un univers de la zero.

„Faptul că eu și colaboratorii mei construim totul de la zero este incredibil de satisfăcător pentru mine”, a explicat Eggers.

De aceea, filmele sale sunt atât de minuțios realizate, fiecare detaliu fiind gândit pentru a reda o atmosferă cât mai fidelă epocii portretizate.

Ce urmează pentru robert eggers?

După succesul cu Nosferatu, Eggers nu se abate de la stilul său. Următoarele sale proiecte sunt „Werwulf” și „Labyrinth”, două filme care, din nou, se vor desfășura într-o lume de dinaintea tehnologiei moderne.

Într-o industrie cinematografică unde majoritatea regizorilor încearcă să integreze tehnologia în poveștile lor, Robert Eggers merge contra curentului, concentrându-se pe epoci unde mitul, folclorul și violența brută domină realitatea.

Fie că explorează vampiri, vikingi sau marinari blocați în faruri izolate, un lucru e sigur: Eggers nu va regiza vreodată un film în care un personaj scoate un iPhone și deschide Balatro.