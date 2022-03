Ce se întâmplă cu noul film Nosferatu: declarația regizorului Robert Eggers

Regizorul „The Northman”, Robert Eggers, a dezvăluit de ce remake-ul pentru celebrul film cult, „Nosferatu”, se află, în acest moment, în așteptare.

Filmul mut, din 1922, regizat de F.W. Murnau se învârte în jurul contelui Orlok, un vampir care se mută într-un oraș nou și își pune ochii pe Ellen Hutter, soția agentului său imobiliar, Thomas. Max Shreck a făcut parte din distribuția „Nosferatu”, interpretând rolul lui Orlok, alături de Greta Schröder în rolul lui Ellen, și Gustav von Wangenheim în rolul lui Thomas.

Murnau a adaptat neoficial „Dracula” și i-a schimbat numele în „Nosferatu”

„Nosferatu” a reprezentat o adaptare neoficială a romanului „Dracula”, scris de Bram Stoker. În ciuda acestui lucru, Murnau a obținut recenzii excelente din partea criticilor, de-a lungul anilor, pentru aerul gothic și designul de producție, însă și pentru interpretarea terifiantă a lui Shreck, în rolul lui Orlok.

Așadar, mulți au considerat această variantă ca fiind cea mai bună, dintre toate filmele bazate pe romanul lui Stocker.

Moștenirea acelei pelicule s-a extins considerabil în cultura pop, generând remake-uri peste remake-uri, printre care și cel al lui Werner Herzog, „Nosferatu the Vampyre” sau chiar „Shadow of the Vampire”, care a descris o relatare fictivă a realizării filmului original, cu Willem Dafoe interpretându-l pe Schreck și John Malkovich în rolul lui Murnau, presupunând că actorul ar fi fost, de fapt, un vampir.

Ultimul regizor care și-a declarat intenția de a reface „Nosferatu” a fost Robert Eggers, responsabil pentru „The Northman” și „The Lighthouse”. Cu toate astea, producția va mai avea de așteptat.

Co-scenariul/regizorul Robert Eggers a dezvăluit de ce remake-ul pentru „Nosferatu” este, în prezent, în așteptare. El a spus că unul dintre motivele pentru care pelicula nu va fi lansată în curând are legătură cu plecarea lui Harry Styles din distribuție. Se presupune că Styles și-ar fi făcut, între timp, alte planuri.

Nu putem decât să sperăm că, până la urmă, remake-ul celebrului cult va fi făcut, de vreme ce Eggers ar fi, în opinia multor specialiști în cinematografie, cel mai bun regizor pentru o asemenea nișă.