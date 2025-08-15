Putin schimbă tipicul conferințelor și începe cu un monolog despre „securizarea” Ucrainei. Trump: „Nu am semnat nimic, nu există acord”

Vladimir Putin și Donald Trump au susținut o conferință de presă comună la finalul întâlnirii istorice din Alaska, iar ordinea obișnuită a luărilor de cuvânt a fost răsturnată de liderul rus. În loc ca gazda sau organizatorul să deschidă, Putin a preluat inițiativa, vorbind primul și lansând un monolog de aproape zece minute despre „securizarea” Ucrainei.

Tonul președintelui rus a fost unul ferm, cu referiri directe la „nevoia de stabilitate” și „măsuri de siguranță” pentru Ucraina, fără a oferi detalii clare despre ce ar presupune aceste măsuri. Putin a evitat să folosească termenul „pace” în sensul clasic, insistând în schimb pe ideea că securitatea Ucrainei este „o condiție necesară pentru viitorul Europei”.

Trump neagă semnarea unui acord

Răspunsul lui Donald Trump a venit rapid, tăind din entuziasmul speculațiilor apărute în presa internațională. „Nu am semnat nimic, nu există acord”, a declarat liderul american, subliniind că discuțiile au fost „productive” dar că nu s-a ajuns la nicio înțelegere formală.

Trump a lăsat însă ușa deschisă pentru negocieri viitoare, precizând că „anumite puncte” ar putea fi discutate din nou în săptămânile următoare. El a refuzat să comenteze pe marginea afirmațiilor lui Putin legate de „securizarea” Ucrainei, spunând doar că „fiecare parte are propria perspectivă asupra termenilor”.

Reacții internaționale și context politic

Momentul a atras atenția observatorilor politici, care au remarcat nu doar schimbarea tipicului conferințelor, ci și tonul diferit al celor doi lideri. Potrivit unor analiști, faptul că Putin a vorbit primul și a impus un subiect sensibil ar putea fi interpretat ca o strategie de comunicare menită să proiecteze autoritate.

Întâlnirea din Alaska, găzduită în contextul tensiunilor globale, a fost văzută de mulți drept o încercare rară de dialog direct între Washington și Moscova. Cu toate acestea, absența unui acord concret și diferențele de poziție rămân un semn că negocierile vor fi dificile.