Cât de diferită a fost primirea pe care Donald Trump i-a făcut-o lui Vladimir Putin, față de atitudinea „neprotocolară” față de Zelensky în februarie 2025. Cum i-a întors liderul rus ospitalitatea

Vizita președintelui rus Vladimir Putin în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson, a marcat o schimbare radicală de ton față de atmosfera tensionată din februarie, când Donald Trump l-a primit pe Volodimir Zelenski la Casa Albă. Potrivit The Washington Post, Putin a coborât din avion pe covorul roșu și, în loc să urce în propria limuzină blindată Aurus – prezentă pe pistă – a ales să se urce în „The Beast”, automobilul oficial al președintelui SUA.

Acest gest a fost interpretat ca un semnal de încredere personală și politică transmis lui Trump. În imaginile surprinse de presă, Putin apare zâmbind în timp ce stă alături de liderul american în mașină, un contrast puternic cu anii de tensiuni diplomatice dintre Washington și Moscova. Analiștii subliniază că, din punct de vedere simbolic, liderul rus a câștigat deja teren doar prin participarea la această vizită, reușind să spargă parțial izolarea internațională în care se afla după invadarea Ucrainei (El País).

Diferențe vizibile față de întâlnirea cu Zelenski

În februarie 2025, primirea președintelui ucrainean la Washington a fost mult mai puțin prietenoasă. Surse citate de presa americană au descris momentul drept o confruntare dură, transmisă live, în care Trump a întrerupt constant și a adresat reproșuri directe lui Zelenski, creând o atmosferă „neprotocolară” și tensionată (The Washington Post).

Prin comparație, întâlnirea din Alaska a fost atent regizată și lipsită de conflicte vizibile. Trump și Putin au apărut relaxați, schimbând zâmbete și gesturi de curtoazie, iar formatul discuțiilor a fost mai larg, incluzând consilieri de rang înalt din ambele părți. Faptul că liderul rus a preferat automobilul prezidențial american în locul propriei limuzine a fost perceput ca o mișcare de imagine, menită să transmită încredere și deschidere în fața negocierilor ce urmau să aibă loc.

Reacții internaționale și posibile implicații

Reuniunea din Alaska a atras reacții mixte la nivel internațional. În Rusia, televiziunile de stat au prezentat evenimentul ca pe o victorie diplomatică a lui Putin, evidențiind gesturile de curtoazie ale lui Trump și faptul că liderul rus a fost primit cu onoruri oficiale. Potrivit El País, presa pro-Kremlin a subliniat că imaginea lui Putin în „The Beast” a fost percepută drept dovada unei relații personale pozitive între cei doi președinți.

În Statele Unite și în Europa, reacțiile au fost mai prudente. Analiștii au remarcat că, deși întâlnirea nu a produs rezultate concrete imediate privind războiul din Ucraina, ea a oferit Kremlinului o platformă importantă pentru a se prezenta ca actor politic legitim pe scena internațională. Potrivit The Washington Post, prezența lui Putin pe teritoriul american după ani de izolare a fost deja, în sine, un câștig strategic pentru Moscova.

Pe plan diplomatic, experții avertizează că tonul cordial al întâlnirii ar putea complica relațiile SUA cu aliații NATO, în special cu statele est-europene, care se tem de eventuale concesii în negocierile privind Ucraina. Deocamdată, Casa Albă nu a oferit detalii despre eventuale înțelegeri, precizând că discuțiile se vor desfășura în mai multe runde pe parcursul toamnei.