Cât de diferită a fost primirea pe care Donald Trump i-a făcut-o lui Vladimir Putin, față de atitudinea „neprotocolară" față de Zelensky în februarie 2025. Cum i-a întors liderul rus ospitalitatea
16 aug. 2025 | 00:00
de Andrei Simion

Va fi un succes întâlnirea Trump-Putin? Cele 6 semne la care să fim atenți, potrivit Politico

Va fi un succes întâlnirea Trump-Putin? Cele 6 semne la care să fim atenți, potrivit Politico
Vladimir Putin, alături de Donald Trump, în cadrul conferinței de presă comune din Alaska. (Foto: Getty/Profimedia)

Întâlnirea față în față dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programată vineri în Alaska, este considerată de Politico drept un moment cu potențial decisiv în războiul din Ucraina. Casa Albă a prezentat summitul ca pe o primă mișcare într-un proces de negocieri mai amplu, care ar putea include, într-o etapă următoare, și prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Pe fondul scepticismului exprimat de aliații europeni ai SUA și al îngrijorărilor că Ucraina ar putea fi marginalizată, analiștii urmăresc cu atenție desfășurarea evenimentului. Politico a identificat șase indicii care ar putea arăta dacă întâlnirea se va încheia cu un progres real sau nu.

1. Durata discuțiilor

Un summit scurt ar putea confirma suspiciunile că pacea este încă departe. Trump a declarat anterior că își va da seama „în primele două minute” dacă există șanse de acord. În schimb, o întâlnire prelungită ar sugera că cei doi lideri intră în detalii și caută soluții concrete. Kremlinul a indicat că durata va depinde strict de cursul discuțiilor.

2. Contactul cu Zelenski după întâlnire

Trump a spus că, dacă discuțiile merg bine, îl va suna pe Zelenski și pe alți lideri europeni pentru a-i informa. Dacă însă summitul eșuează, președintele SUA „nu va suna pe nimeni”. Această decizie va arăta cât de implicată rămâne Ucraina în procesul de negociere.

3. Tonul lui Trump față de Putin

Relația celor doi a oscilat între cordialitate și critici. În ultima perioadă, Trump a adoptat o poziție mai dură, amenințând cu „consecințe severe” dacă Rusia nu acceptă un armistițiu. O eventuală relaxare a tonului ar putea nemulțumi aliații europeni, care cer o linie fermă față de Moscova.

4. Discuții despre garanții de securitate pentru Ucraina

Zelenski cere de mult timp garanții clare de securitate din partea SUA și a altor puteri, în afara umbrelei NATO. Trump a sugerat că ar fi deschis la o astfel de discuție, cu anumite condiții, dar a refuzat să promită sprijin militar direct. Dacă subiectul va fi abordat, ar fi un semnal pozitiv pentru Kiev.

5. Posibilitatea unui schimb de teritorii

Atât Trump, cât și echipa sa au recunoscut că un acord ar putea presupune cedări teritoriale, în special în Donbas, în schimbul opririi ofensivei ruse. Zelenski a respins categoric această idee fără garanții ferme. O astfel de propunere ar putea bloca orice progres, dacă nu este acceptată de Ucraina.

6. Posibile acorduri în afara subiectului Ucraina

Politico notează că un alt rezultat posibil al summitului ar putea fi reluarea discuțiilor privind controlul armelor nucleare, mai ales în contextul expirării Tratatului New START în februarie anul viitor. De asemenea, cooperarea economică ar putea fi adusă în discuție, dacă ambele părți caută puncte comune dincolo de conflictul din Ucraina.

Vladimir Putin si Donald Trump 1

Vladimir Putin, alături de Donald Trump, la summitul istoric dintre cei doi lideri din Alaska. (Foto: Profimedia)

Indiferent de rezultat, întâlnirea de la baza militară comună Elmendorf-Richardson din Anchorage va fi analizată atent la nivel internațional. Pentru Trump, succesul ar însemna deschiderea drumului către un summit tripartit cu Zelenski. Pentru Putin, simpla revenire la masa negocierilor cu SUA reprezintă deja un câștig diplomatic.

