Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 14:49
de Bianca Dumbrăveanu

Proteste în Rusia. Rușii ies în stradă și cer internet liber după restricțiile impuse de Putin pe WhatsApp

Actualitate
Proteste în Rusia. Rușii ies în stradă și cer internet liber după restricțiile impuse de Putin pe WhatsApp

Rusia traversează în aceste zile un val de proteste neobișnuite, după ce autoritățile de la Moscova au decis să blocheze funcția de apeluri pe WhatsApp și Telegram. Măsura, justificată oficial prin necesitatea de a proteja utilizatorii de „escrocherii telefonice”, a stârnit furia populației, care vede în această interdicție încă un pas spre controlul total al internetului. Surprinzător, printre cei care au ieșit în stradă se numără chiar și membri ai Partidului Comunist, cunoscuți până acum pentru susținerea regimului. La Novosibirsk, protestatarii au fluturat steaguri roșii și au strigat „Internet liber”, cerând guvernului să renunțe la limitarea aplicațiilor de mesagerie.

Un protest neașteptat din partea comuniștilor

Partidul Comunist din Rusia, condus de veteranul Gennady Ziuganov, nu este cunoscut pentru acțiuni în favoarea libertăților civile. În trecut, formațiunea apăra moștenirea sovietică și critica rapoartele despre crimele stalinismului. Totuși, blocarea apelurilor pe WhatsApp a scos în stradă chiar și pe cei mai conservatori.

Cotidianul Sibirsky Express a relatat cu uimire despre manifestația din Novosibirsk, unde comuniștii au cerut „telefonie mobilă fără limite”. Pentru mulți cetățeni, dreptul de a suna gratuit prieteni și rude din Rusia sau din străinătate a devenit o linie roșie peste care nu acceptă să se treacă.

Whatsapp, vital pentru ruși

WhatsApp este cea mai folosită aplicație de mesagerie din Rusia. Deși Kremlinul a interzis Facebook și Instagram, nu a îndrăznit să blocheze complet WhatsApp. În schimb, funcția de apeluri a fost dezactivată, ceea ce a provocat indignarea generală. În paralel, guvernul a lansat aplicația „Max”, un messenger național care transmite datele direct către autorități. Oficialii susțin că noul serviciu va înlocui treptat WhatsApp, însă utilizatorii îl consideră o adevărată „cameră de supraveghere portabilă”.

Mulți ruși au constatat că „Max” funcționează prost și, în plus, monitorizează conversațiile. Aplicația a devenit obligatorie pe toate telefoanele vândute în țară și pentru angajații din sectorul public. Cei care refuză să o instaleze riscă sancțiuni sau chiar concediere. Deputatul Sergey Boyarsky a mers și mai departe, propunând să fie anchetați cei care critică aplicația, pe motiv că defăimarea serviciului ar putea fi orchestrată de inamicii Rusiei.

VPN și aplicații alternative

Pentru a ocoli interdicțiile, tot mai mulți ruși descarcă aplicații precum Google Meet sau folosesc VPN-uri, care le permit accesul la funcțiile blocate și la site-urile cenzurate. Totuși, și VPN-urile se află constant pe lista tehnologiilor vizate de restricții, ceea ce menține utilizatorii într-o stare de nesiguranță permanentă. Pe rețelele de socializare circulă povești despre oameni care au fost amendați sau concediați pentru simplul fapt că au refuzat să folosească „Max”.

Control digital total

Noile măsuri nu se limitează la aplicații. Teatrul Bolșoi din Moscova a semnat un contract pentru instalarea unui program de monitorizare pe calculatoarele celor 3.500 de angajați. Softul „InfoWatch” va urmări mesajele, e-mailurile și paginile vizitate, pentru a detecta critici la adresa regimului sau a conducerii teatrului. Această supraveghere sporită se înscrie în strategia autorităților de a controla nu doar internetul public, ci și comunicarea internă din instituții.

Blackout-uri de internet și efecte economice

În unele regiuni din Rusia, mai ales în apropierea bazelor militare și a rafinăriilor, autoritățile recurg deja la întreruperea totală a internetului mobil, pentru a preveni atacurile cu drone ucrainene. Această practică afectează însă grav viața de zi cu zi: părinții nu își mai pot contacta copiii, prietenii nu mai pot comunica, iar micile afaceri își pierd clienții. Într-o economie digitalizată, taximetriștii, livratorii sau comercianții nu își pot desfășura activitatea fără conexiune la internet.

Banca Centrală a anunțat că, în ultimele două luni, rușii au retras în numerar peste 400 de miliarde de ruble (peste 4 miliarde de euro), pregătindu-se pentru blocaje ale plăților online. Totodată, farmaciile vor fi obligate, începând cu 1 septembrie, să implementeze sisteme offline pentru eliberarea medicamentelor, semn că autoritățile se așteaptă la noi întreruperi.

Vreme neobișnuită la început de toamnă: Ce se întâmplă cu temperaturile până la jumătatea lui septembrie 2025
Recomandări
Ce a pățit un român după ce și-a cerut iubita de soție pe o plajă din Bulgaria. A cerut ajutor pe un forum dedicat
Ce a pățit un român după ce și-a cerut iubita de soție pe o plajă din Bulgaria. A cerut ajutor pe un forum dedicat
Motive ca să te uiți la filmul Clubul Crimelor de Joi. O recenzie onestă despre cea mai recentă producție de pe Netflix, cu mistere nerezolvate, bătrânei isteți, umor britanic și actori celebri
RECENZIE
Motive ca să te uiți la filmul Clubul Crimelor de Joi. O recenzie onestă despre cea mai recentă producție de pe Netflix, cu mistere nerezolvate, bătrânei isteți, umor britanic și actori celebri
Cum sunt tratați românii care muncesc în străinătate? Din 23 septembrie, vine în cinematografe o poveste încărcată de reacții: „Jaful secolului”
Cum sunt tratați românii care muncesc în străinătate? Din 23 septembrie, vine în cinematografe o poveste încărcată de reacții: „Jaful secolului”
Cum îți poate schimba viața mișcarea ultra-ușoară: beneficiile „zonei zero”, conform specialiștilor
Cum îți poate schimba viața mișcarea ultra-ușoară: beneficiile „zonei zero”, conform specialiștilor
Doliu în cinematografie. Actrița Verónica Echegui a murit la doar 42 de ani
Doliu în cinematografie. Actrița Verónica Echegui a murit la doar 42 de ani
Rezultate Bac 2025, sesiunea de toamnă: notele finale au fost afișate
Rezultate Bac 2025, sesiunea de toamnă: notele finale au fost afișate
Alternativa la Tesla Model 3 – Costă sub 35.000 de dolari și are o autonomie care l-ar face gelos pe Elon Musk
Alternativa la Tesla Model 3 – Costă sub 35.000 de dolari și are o autonomie care l-ar face gelos pe Elon Musk
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
Revista presei
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!