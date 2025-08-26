Proteste în Rusia. Rușii ies în stradă și cer internet liber după restricțiile impuse de Putin pe WhatsApp

Rusia traversează în aceste zile un val de proteste neobișnuite, după ce autoritățile de la Moscova au decis să blocheze funcția de apeluri pe WhatsApp și Telegram. Măsura, justificată oficial prin necesitatea de a proteja utilizatorii de „escrocherii telefonice”, a stârnit furia populației, care vede în această interdicție încă un pas spre controlul total al internetului. Surprinzător, printre cei care au ieșit în stradă se numără chiar și membri ai Partidului Comunist, cunoscuți până acum pentru susținerea regimului. La Novosibirsk, protestatarii au fluturat steaguri roșii și au strigat „Internet liber”, cerând guvernului să renunțe la limitarea aplicațiilor de mesagerie.

Un protest neașteptat din partea comuniștilor

Partidul Comunist din Rusia, condus de veteranul Gennady Ziuganov, nu este cunoscut pentru acțiuni în favoarea libertăților civile. În trecut, formațiunea apăra moștenirea sovietică și critica rapoartele despre crimele stalinismului. Totuși, blocarea apelurilor pe WhatsApp a scos în stradă chiar și pe cei mai conservatori.

Cotidianul Sibirsky Express a relatat cu uimire despre manifestația din Novosibirsk, unde comuniștii au cerut „telefonie mobilă fără limite”. Pentru mulți cetățeni, dreptul de a suna gratuit prieteni și rude din Rusia sau din străinătate a devenit o linie roșie peste care nu acceptă să se treacă.

Whatsapp, vital pentru ruși

WhatsApp este cea mai folosită aplicație de mesagerie din Rusia. Deși Kremlinul a interzis Facebook și Instagram, nu a îndrăznit să blocheze complet WhatsApp. În schimb, funcția de apeluri a fost dezactivată, ceea ce a provocat indignarea generală. În paralel, guvernul a lansat aplicația „Max”, un messenger național care transmite datele direct către autorități. Oficialii susțin că noul serviciu va înlocui treptat WhatsApp, însă utilizatorii îl consideră o adevărată „cameră de supraveghere portabilă”.

Mulți ruși au constatat că „Max” funcționează prost și, în plus, monitorizează conversațiile. Aplicația a devenit obligatorie pe toate telefoanele vândute în țară și pentru angajații din sectorul public. Cei care refuză să o instaleze riscă sancțiuni sau chiar concediere. Deputatul Sergey Boyarsky a mers și mai departe, propunând să fie anchetați cei care critică aplicația, pe motiv că defăimarea serviciului ar putea fi orchestrată de inamicii Rusiei.

VPN și aplicații alternative

Pentru a ocoli interdicțiile, tot mai mulți ruși descarcă aplicații precum Google Meet sau folosesc VPN-uri, care le permit accesul la funcțiile blocate și la site-urile cenzurate. Totuși, și VPN-urile se află constant pe lista tehnologiilor vizate de restricții, ceea ce menține utilizatorii într-o stare de nesiguranță permanentă. Pe rețelele de socializare circulă povești despre oameni care au fost amendați sau concediați pentru simplul fapt că au refuzat să folosească „Max”.

Control digital total

Noile măsuri nu se limitează la aplicații. Teatrul Bolșoi din Moscova a semnat un contract pentru instalarea unui program de monitorizare pe calculatoarele celor 3.500 de angajați. Softul „InfoWatch” va urmări mesajele, e-mailurile și paginile vizitate, pentru a detecta critici la adresa regimului sau a conducerii teatrului. Această supraveghere sporită se înscrie în strategia autorităților de a controla nu doar internetul public, ci și comunicarea internă din instituții.

Blackout-uri de internet și efecte economice

În unele regiuni din Rusia, mai ales în apropierea bazelor militare și a rafinăriilor, autoritățile recurg deja la întreruperea totală a internetului mobil, pentru a preveni atacurile cu drone ucrainene. Această practică afectează însă grav viața de zi cu zi: părinții nu își mai pot contacta copiii, prietenii nu mai pot comunica, iar micile afaceri își pierd clienții. Într-o economie digitalizată, taximetriștii, livratorii sau comercianții nu își pot desfășura activitatea fără conexiune la internet.

Banca Centrală a anunțat că, în ultimele două luni, rușii au retras în numerar peste 400 de miliarde de ruble (peste 4 miliarde de euro), pregătindu-se pentru blocaje ale plăților online. Totodată, farmaciile vor fi obligate, începând cu 1 septembrie, să implementeze sisteme offline pentru eliberarea medicamentelor, semn că autoritățile se așteaptă la noi întreruperi.