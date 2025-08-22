În Rusia, aplicația Max devine obligatorie pe toate telefoanele, înlocuind WhatsApp și Telegram sub oblăduirea Kremlinului

Guvernul rus a decis ca aplicația de mesagerie Max, dezvoltată de grupul de social media controlat de stat VK, să fie preinstalată pe toate smartphone-urile și tabletele vândute în Rusia. Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie și marchează un nou pas în strategia Kremlinului de a controla comunicarea digitală și de a reduce influența platformelor străine precum WhatsApp sau Telegram.

Autoritățile de la Moscova susțin că decizia este menită să ofere utilizatorilor ruși „alternative sigure” la aplicațiile occidentale. Totuși, experții atrag atenția că aceasta ar putea duce la intensificarea supravegherii și la limitarea libertății de exprimare online.

Max, proiectul Kremlinului pentru un ecosistem digital controlat

Aplicația Max a fost lansată în martie 2025, ca succesor al VK Messenger, și este deja pe lista aplicațiilor obligatorii pentru dispozitivele vândute în Rusia. Noul serviciu permite trimiterea de mesaje text, apeluri audio și video, dar și transferuri de bani între utilizatori. Conform companiei, urmează să fie integrate și alte funcționalități, inclusiv rezervări pentru călătorii.

În prezent, peste 18 milioane de utilizatori s-au înregistrat pe Max, potrivit agenției de presă TASS, care citează echipa de comunicare a platformei. Kremlinul promovează aplicația drept un substitut pentru WhatsApp și Telegram, platforme care folosesc criptare end-to-end și care au devenit incomode pentru autorități prin nivelul lor mai ridicat de securitate.

Noi restricții pentru aplicațiile străine

Rusia a interzis deja Facebook, Instagram și X (fostul Twitter), iar la începutul lunii august autoritatea de reglementare a anunțat restricții asupra apelurilor vocale prin WhatsApp și Telegram, motivând că acestea ar fi folosite „de infractori”. În replică, WhatsApp a acuzat Moscova că încearcă să blocheze accesul celor 100 de milioane de utilizatori din Rusia.

În același timp, statul a impus folosirea RuStore, un magazin de aplicații autohton care va fi preinstalat inclusiv pe iPhone-uri. De la 1 ianuarie 2026, și aplicația Lime HD TV – ce oferă acces gratuit la canalele de stat – va fi instalată automat pe televizoarele inteligente. Toate aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă de a crea un ecosistem digital complet supravegheat.

O strategie inspirată de modelul chinez

Max este comparată deja cu WeChat, aplicația omniprezentă în China, care combină mesageria, rețelele sociale și plățile digitale într-o singură platformă. Experții avertizează că, asemenea modelului chinez, și Max ar putea deveni un instrument de monitorizare a cetățenilor, mai ales în contextul în care alternativele independente sunt tot mai greu de accesat.

Potrivit organizației Human Rights Watch, Kremlinul duce un „atac susținut” împotriva WhatsApp și Telegram pentru a forța utilizatorii să migreze către Max. „Această politică va funcționa mai ales dacă populația nu are nicio opțiune”, au scris recent analiștii Andrei Soldatov și Irina Borogan, specialiști în securitate cibernetică.

Legături directe cu puterea de la Kremlin

VK, compania care dezvoltă aplicația Max, a fost cofondată în 2006 de Pavel Durov, creatorul Telegram, însă acesta a fost forțat să părăsească funcția de CEO în 2014, după conflicte cu autoritățile privind cenzura și accesul la datele utilizatorilor. În prezent, VK este condusă de Vladimir Kiriyenko, fiul lui Serghei Kiriyenko, prim-adjunctul șefului administrației prezidențiale a lui Vladimir Putin.

Astfel, Max nu este doar o simplă aplicație de mesagerie, ci parte a unei strategii mai largi prin care Kremlinul își consolidează controlul asupra spațiului digital. Pentru milioane de ruși, smartphone-ul riscă să devină nu doar un instrument de comunicare, ci și o fereastră permanentă prin care statul poate supraveghea viața privată.