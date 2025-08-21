Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 09:55
Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
WhatsApp mizează și mai mult pe inteligența artificială, în ciuda criticilor: Testează un asistent AI pentru redactarea mesajelor pe iPhone
Funcții noi pe WhatsApp / Foto: Temitiman/Shutterstock

WhatsApp lucrează la o funcție nouă, bazată pe inteligență artificială, care va ajuta utilizatorii de iPhone să-și îmbunătățească mesajele înainte de a le trimite.

WhatsApp, una dintre cele mai populare platforme de mesagerie din lume, testează o opțiune de asistență la scriere pentru utilizatorii de iOS.

Funcția, denumită „Writing Help”, se bazează pe AI și are rolul de a oferi sugestii privind claritatea, tonul și structura textului. Informația a fost dezvăluită de WaBetaInfo, care urmărește constant noutățile aplicației.

Funcția este deja disponibilă pe Android și apare în interfața aplicației imediat ce utilizatorul introduce un mesaj în câmpul de scriere. Pe iPhone, iconița stilou înlocuiește butonul pentru stickere, indicând că instrumentul AI poate fi accesat, informează MacRumors.

Cinci stiluri de redactare, dar și sugestii personalizate

Atunci când este activată, „Writing Help” poate propune cel puțin trei variante alternative pentru textul scris de utilizator.

Sugestiile sunt generate pe baza a cinci moduri selectabile: rephrase (pentru fluiditate și claritate), professional (un ton formal), funny (umoristic), supportive (încurajator) și proofread (corectură lingvistică).

Utilizatorul poate alege una dintre formulările sugerate sau poate trimite varianta originală, fără ca destinatarul să fie informat că mesajul a fost procesat cu ajutorul AI. Funcția este opțională și trebuie activată manual, fiind dezactivată în mod implicit.

Meta, compania-mamă WhatsApp, a precizat că noul instrument rulează pe sistemul Private Processing, deja utilizat de alte unelte AI din aplicațiile sale. Mesajele sunt criptate, procesate anonim și doar textul aflat în câmpul de redactare este analizat, nu și istoricul conversației.

Diferențe față de Writing Tools de la Apple și lipsa unui parteneriat

În prezent, utilizatorii iOS au deja la dispoziție Writing Tools, parte din Apple Intelligence, care permite corectarea, rescrierea și rezumarea textului în majoritatea aplicațiilor de pe iPhone. Totuși, această funcție nu este disponibilă în aplicațiile Meta, inclusiv WhatsApp.

O explicație posibilă ar putea fi refuzul Apple de a integra AI-ul Meta în ecosistemul său.

Conform unui raport al Wall Street Journal din iunie 2024, cele două companii au discutat despre o eventuală colaborare pentru iOS 18, dar Apple a respins ideea din motive legate de confidențialitate.

În schimb, compania condusă de Tim Cook a semnat un acord cu OpenAI, oferind acces la ChatGPT direct prin Siri.

„Writing Help” pentru iPhone se află în prezent în stadiul beta, disponibil prin TestFlight, iar Meta nu a anunțat un calendar exact pentru lansarea globală.

Totuși, având în vedere ritmul accelerat al introducerii instrumentelor AI în aplicațiile sale, este de așteptat ca funcția să ajungă la mai mulți utilizatori în viitorul apropiat.

