Rusia, zguduită de un cutremur puternic de 6,3 grade pe scara Richter

Luni, 25 august, Insulele Kurile din estul Rusiei au fost lovite de un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter, produs în apele din largul arhipelagului. Seismul a fost resimțit în orașul Severo-Kurilsk, dar, potrivit autorităților, nu au existat victime și nu a fost emisă alertă de tsunami.

Cutremur urmat de peste 30 de replici

Conform declarațiilor Elenei Semenova, șefa stației seismice Iujno-Sahalinsk, pentru RIA Novosti, epicentrul cutremurului a fost localizat în Oceanul Pacific, la aproximativ 320 km sud-est de Severo-Kurilsk, pe insula Paramushir. Locuitorii din Severo-Kurilsk au simțit cutremurul la o intensitate de aproximativ trei puncte pe scara modificată de intensitate.

Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ) a precizat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, o valoare care explică de ce mișcarea telurică a fost resimțită la distanțe relativ mari. În Kamchatka, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 32 de replici, cu magnitudini între 3,8 și 5,5, dintre care patru au fost resimțite în zone populate, însă fără efecte semnificative, intensitatea lor nefiind mai mare de două puncte, potrivit Ministerului pentru Urgențe din Rusia.

Regiunea Insulelor Kurile are o istorie recentă de activitate seismică intensă. În urmă cu câteva luni, un cutremur puternic de 8,8 grade a lovit largul coastelor estice ale Rusiei, provocând inundații și daune materiale prin valurile generate de tsunami. Atunci, autoritățile locale din Sahalin au declarat stare de urgență în Insulele Kurile de Nord, iar primarul Alexander Ovsyannikov a subliniat că evacuarea populației s-a făcut prompt, fără victime. „Toți oamenii au fost evacuați și se află acum în zone de siguranță pentru tsunami”, a spus oficialul.

Recomandări pentru populația din zonele vizate de cutremure

Cutremurul precedent a avut epicentrul la circa 119 km sud-est de Petropavlovsk-Kamchatsky, la o adâncime de 20,7 km, și a fost urmat de mai multe replici puternice în Peninsula Kamceatka. Experiențele recente arată că măsurile de prevenție și evacuare sunt cruciale pentru protejarea locuitorilor din regiune.

Deși zona este cunoscută pentru activitatea seismică frecventă, cutremurul de luni a reamintit cât de vulnerabile pot fi comunitățile de pe arhipelag în fața fenomenelor naturale. Oficialii ruși recomandă locuitorilor să rămână vigilenti și să respecte instrucțiunile autorităților în caz de replici puternice sau alte situații de urgență.

În contextul activității seismice recente, autoritățile și comunitatea științifică rămân în alertă, monitorizând constant evoluția replicilor și pregătind planuri de urgență pentru locuitorii din insule și regiunile învecinate.