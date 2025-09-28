Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Zi decisivă pentru viitorul european al ţării. Traian Băsescu şi Maia Sandu, mesaje pentru moldoveni. Update
28 sept. 2025 | 10:20
de Vieriu Ionut

Prinţul William, dezvăluiri în premieră despre lupta lui Kate Middleton cu boala. „O experienţă îngrozitoare”

ȘTIRI EXTERNE
Prinţul William, dezvăluiri în premieră despre lupta lui Kate Middleton cu boala.
Prințul William și Kate Middleton

Familia regală britanică a trecut prin încercări cumplite în ultimii ani, iar 2024 a rămas în memoria prințului William ca o perioadă extrem de dificilă. Într-o rară apariție televizată, moștenitorul coroanei a vorbit cu sinceritate despre provocările prin care trece alături de soția sa, Kate Middleton, diagnosticată cu cancer, dar și despre impactul problemelor de sănătate ale regelui Charles al III-lea asupra întregii familii.

Confesiuni dintr-o perioadă marcată de suferință

Într-un dialog cu actorul Eugene Levy, în cadrul emisiunii The Reluctant Traveler, prințul William a recunoscut deschis cât de grele au fost ultimele luni. Întâlnirea a avut loc la Castelul Windsor, acolo unde moștenitorul tronului a făcut o mărturisire rară:

„Aș spune că 2024 a fost cel mai greu an din viața mea. Știi, viața este trimisă să ne testeze. Iar faptul că reușim să depășim aceste încercări este ceea ce ne face să fim cine suntem.”

Declarația sa vine în contextul luptei cu boala prin care trece prințesa Catherine, dar și pe fondul diagnosticului de cancer primit de regele Charles la începutul anului trecut.

Vezi și:
Mesajul “transmis” de Kate Middleton Prinţului Harry, după vizita în Marea Britanie. Prinţesa de Wales nu şi-a putut ierta cumnatul
Fructul tropical care conține o moleculă secretă ce ar putea lupta împotriva cancerului

Viața de familie, între încercări și echilibru

Întrebat de actor ce face atunci când se află acasă, William a răspuns cu sinceritate, lăsând să se înțeleagă cât de copleșitoare este uneori responsabilitatea de tată și soț.

„Somn. Când ai trei copii mici, somnul devine o parte importantă din viața mea.”

Chiar dacă a încercat să-și păstreze simțul umorului în discuția cu Levy, prințul nu a ascuns faptul că perioada pe care o traversează familia regală este una extrem de solicitantă.

Momente de umor în mijlocul încercărilor

Într-o conversație relaxată într-un pub, Eugene Levy l-a tachinat pe prinț despre experiențele pe care ar trebui să le bifeze în viață. William a intrat în joc și a glumit:

„A fost pe lista ta de dorințe să te îmbeți cu Prințul William?”

Actorul a răspuns râzând: „Ăsta e pe lista mea de dorințe finale.”

„O experiență îngrozitoare”

Dincolo de glume, prințul William a revenit la tonul grav și a făcut o mărturisire care arată dimensiunea suferinței prin care trece familia regală:

„Probabil a fost cel mai greu an din viața mea… o experiență îngrozitoare.”

Declarația sa completează mesajul transmis de Kate Middleton în primăvara anului trecut, când aceasta a recunoscut într-un clip video că pentru familia lor perioada tratamentului a fost „incredibil de dificilă”.

Problemele de sănătate ale regelui Charles, un alt motiv de îngrijorare

Dacă diagnosticul lui Kate Middleton a adus un șoc în întreaga lume, familia regală a fost nevoită să facă față și veștii că regele Charles al III-lea suferă de o formă de cancer. În februarie 2024, monarhul a început tratamentul, iar grijile s-au amplificat atât pentru prințul William, cât și pentru întreaga Casă Regală.

Astfel, în doar câteva luni, familia regală s-a confruntat cu două diagnostice de cancer, ceea ce a pus o presiune uriașă asupra moștenitorului tronului, nevoit să împace rolul de fiu, soț și tată cu cel de viitor rege.

Prințul William a vorbit deschis despre durerea și provocările anului 2024, marcat de diagnosticul de cancer al lui Kate Middleton și de problemele de sănătate ale regelui Charles al III-lea. Între responsabilitățile publice și viața de familie, el a recunoscut că a trăit „o experiență îngrozitoare”, dar a arătat totodată și forța de a merge mai departe, alături de cei dragi.

Oraşul din România în care s-au înregistrat -6,4 grade, duminică dimineaţă. Iarna a venit mai devreme pentru aceşti români
Recomandări
Șterge emailurile din Gmail cu aceste doua cuvinte, avertismentul de securitate de la Bitdefendar pentru utilizatorii Google
Șterge emailurile din Gmail cu aceste doua cuvinte, avertismentul de securitate de la Bitdefendar pentru utilizatorii Google
De ce este important să îți ștergi calculatorul de praf mai des: Sfaturi practice care îți vor ajuta PC-ul să meargă mai bine
De ce este important să îți ștergi calculatorul de praf mai des: Sfaturi practice care îți vor ajuta PC-ul să meargă mai bine
Accident aviatic la Iaşi. Pilotului, consilier municipal AUR, i-au fost amputate ambele picioare, starea sa rămâne critică. Ce s-ar fi întâmplat cu aparatul de zbor?
Accident aviatic la Iaşi. Pilotului, consilier municipal AUR, i-au fost amputate ambele picioare, starea sa rămâne critică. Ce s-ar fi întâmplat cu aparatul de zbor?
Cum ajungi să plătești diferența de TVA de la 9% la 19% în imobiliare. ANAF a sancționat o firmă după ce a vândut mai multe proprietăți
Cum ajungi să plătești diferența de TVA de la 9% la 19% în imobiliare. ANAF a sancționat o firmă după ce a vândut mai multe proprietăți
Bruxelles avertizează Facebook, Google, TikTok, Apple si alti giganti tech sa respecte DMA atunci cand integrează AI în servicii
Bruxelles avertizează Facebook, Google, TikTok, Apple si alti giganti tech sa respecte DMA atunci cand integrează AI în servicii
REVIEW „Dexter: Renașterea” – Cum se duce moștenirea mai departe și de ce era necesar ca acest lucru să se întâmple
REVIEW „Dexter: Renașterea” – Cum se duce moștenirea mai departe și de ce era necesar ca acest lucru să se întâmple
Cine este de vină dacă faci accident în sensul giratoriu. Regula din Codul Rutier ignorată de mulți șoferi
Cine este de vină dacă faci accident în sensul giratoriu. Regula din Codul Rutier ignorată de mulți șoferi
Structuri uriașe descoperite sub mare în largul Egiptului ar putea deschide drumul spre mormântul Cleopatrei
Structuri uriașe descoperite sub mare în largul Egiptului ar putea deschide drumul spre mormântul Cleopatrei
Revista presei
Adevarul
Dezastrul nuclear secret din inima Rusiei. Unul dintre primele și cele mai grave accidente nucleare mușamalizate timp de trei decenii de sovietici
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Selena Gomez a strălucit la nunta cu Benny Blanco. Rochia de mireasă, creată de Ralph Lauren special pentru cântăreaţă. Foto
Playtech Știri
Horoscop financiar pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie. Cine câștigă mai mulți bani și cine trebuie să fie atent la cheltuieli
Playtech Știri
Noi informații despre situația Ioanei Popescu. Jurnalista va fi înmormântată de stat. Mara Bănică: „Iubitul cere bani, nu vă încurajez”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...