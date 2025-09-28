Prinţul William, dezvăluiri în premieră despre lupta lui Kate Middleton cu boala. „O experienţă îngrozitoare”

Familia regală britanică a trecut prin încercări cumplite în ultimii ani, iar 2024 a rămas în memoria prințului William ca o perioadă extrem de dificilă. Într-o rară apariție televizată, moștenitorul coroanei a vorbit cu sinceritate despre provocările prin care trece alături de soția sa, Kate Middleton, diagnosticată cu cancer, dar și despre impactul problemelor de sănătate ale regelui Charles al III-lea asupra întregii familii.

Confesiuni dintr-o perioadă marcată de suferință

Într-un dialog cu actorul Eugene Levy, în cadrul emisiunii The Reluctant Traveler, prințul William a recunoscut deschis cât de grele au fost ultimele luni. Întâlnirea a avut loc la Castelul Windsor, acolo unde moștenitorul tronului a făcut o mărturisire rară:

„Aș spune că 2024 a fost cel mai greu an din viața mea. Știi, viața este trimisă să ne testeze. Iar faptul că reușim să depășim aceste încercări este ceea ce ne face să fim cine suntem.”

Declarația sa vine în contextul luptei cu boala prin care trece prințesa Catherine, dar și pe fondul diagnosticului de cancer primit de regele Charles la începutul anului trecut.

Viața de familie, între încercări și echilibru

Întrebat de actor ce face atunci când se află acasă, William a răspuns cu sinceritate, lăsând să se înțeleagă cât de copleșitoare este uneori responsabilitatea de tată și soț.

„Somn. Când ai trei copii mici, somnul devine o parte importantă din viața mea.”

Chiar dacă a încercat să-și păstreze simțul umorului în discuția cu Levy, prințul nu a ascuns faptul că perioada pe care o traversează familia regală este una extrem de solicitantă.

Momente de umor în mijlocul încercărilor

Într-o conversație relaxată într-un pub, Eugene Levy l-a tachinat pe prinț despre experiențele pe care ar trebui să le bifeze în viață. William a intrat în joc și a glumit:

„A fost pe lista ta de dorințe să te îmbeți cu Prințul William?” Actorul a răspuns râzând: „Ăsta e pe lista mea de dorințe finale.”

„O experiență îngrozitoare”

Dincolo de glume, prințul William a revenit la tonul grav și a făcut o mărturisire care arată dimensiunea suferinței prin care trece familia regală:

„Probabil a fost cel mai greu an din viața mea… o experiență îngrozitoare.”

Declarația sa completează mesajul transmis de Kate Middleton în primăvara anului trecut, când aceasta a recunoscut într-un clip video că pentru familia lor perioada tratamentului a fost „incredibil de dificilă”.

Problemele de sănătate ale regelui Charles, un alt motiv de îngrijorare

Dacă diagnosticul lui Kate Middleton a adus un șoc în întreaga lume, familia regală a fost nevoită să facă față și veștii că regele Charles al III-lea suferă de o formă de cancer. În februarie 2024, monarhul a început tratamentul, iar grijile s-au amplificat atât pentru prințul William, cât și pentru întreaga Casă Regală.

Astfel, în doar câteva luni, familia regală s-a confruntat cu două diagnostice de cancer, ceea ce a pus o presiune uriașă asupra moștenitorului tronului, nevoit să împace rolul de fiu, soț și tată cu cel de viitor rege.

Prințul William a vorbit deschis despre durerea și provocările anului 2024, marcat de diagnosticul de cancer al lui Kate Middleton și de problemele de sănătate ale regelui Charles al III-lea. Între responsabilitățile publice și viața de familie, el a recunoscut că a trăit „o experiență îngrozitoare”, dar a arătat totodată și forța de a merge mai departe, alături de cei dragi.