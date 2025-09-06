Prințul William și Kate Middleton, declarație comună după un anunț făcut de Palatul Buckingham

Ultima ora
Casa Regală
Prințul William și soția sa, Kate Middleton, au transmis o declarație comună după ce Palatul Buckingham a anunțat decesul Ducesei de Kent. Mesajul lor a fost publicat pe contul oficial de Instagram al Prințului și Prințesei de Wales, pe 5 septembrie, și exprimă condoleanțe sincere pentru familia îndoliată.

Anunțul oficial al Palatului Buckingham

Decesul Ducesei Katharine de Kent, în vârstă de 92 de ani, a fost confirmat de Palatul Buckingham.

„Cu mare tristețe Palatul Buckingham anunță decesul Alteței Sale Regale, Ducesa de Kent. Alteța Sa Regală a trecut în liniște noaptea trecută, la Palatul Kensington, înconjurată de familie”, se arată în comunicatul oficial postat pe rețelele de socializare.

În continuare, Palatul a transmis:

„Regele și Regina, precum și toți membrii Familiei Regale, se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi în doliu pentru pierderea suferită și păstrează cu drag amintirea devotamentului Ducesei față de toate organizațiile cu care a fost implicată, pasiunea sa pentru muzică și empatia față de tineri.”

Mesajul cuplului regal

„Gândurile noastre sunt astăzi alături de Ducele de Kent și familia sa, în special George, Helen și Nicholas”, se arată în mesajul transmis de cuplul regal. „Ducesa a muncit neobosit pentru a-i ajuta pe ceilalți și a susținut multe cauze, inclusiv prin iubirea sa pentru muzică. Va fi un membru foarte dorit al familiei.”

Viața Ducesei de Kent

Katharine a devenit membră a familiei regale după căsătoria cu Prințul Edward, Duce de Kent, în 1961. Împreună, cei doi au avut trei copii: George Windsor, Earl of St Andrews, Helen Taylor și Nicholas Windsor.

Ducesa a fost recunoscută pentru implicarea sa activă în diferite cauze și organizații caritabile și pentru dragostea față de muzică, pe care o împărtășea publicului și comunităților pe care le sprijinea.

Reacții din partea publicului

Vestea tristă a generat numeroase reacții din partea celor care urmăresc Familia Regală. Pe Instagram, fanii au lăsat mesaje de condoleanțe și urări de liniște pentru întreaga familie regală. Mulți au apreciat contribuțiile Ducesei și au subliniat cât de mult va fi regretată de către cei care au cunoscut-o și de cei care au admirat-o de la distanță.

Experții în viața regală și comentatorii au remarcat că Ducesa de Kent a avut un rol activ și discret, reușind să îmbine viața familială cu implicarea în proiecte caritabile și culturale. Dragostea sa pentru muzică a fost adesea menționată ca un aspect definitoriu al personalității sale, iar multe organizații culturale și muzicale au beneficiat de sprijinul său constant.

Ducesa de Kent: viață și moștenire

Născută Katharine Lucy Mary Worsley pe 22 februarie 1933, a crescut la Hovingham Hall, lângă York, în familia aristocratică a colonelului Sir William Worsley și a soției sale, Lady Worsley. În 1961, s-a căsătorit cu Edward, Duce de Kent, la catedrala York Minster, devenind Ducesă de Kent.

Ducesa a fost implicată în numeroase cauze caritabile și a susținut muzica, predând la școli din Hull și Hammersmith și fondând în 2004 organizația Future Talent, pentru a sprijini copiii din medii defavorizate. A făcut voluntariat pentru Samaritans și a călătorit ca ambasador UNICEF.

În 1994, a devenit primul membru al familiei regale britanice convertit la catolicism în peste 300 de ani, iar înmormântarea sa va fi primul serviciu funerar catolic din istoria modernă a familiei regale, la care vor participa regele Charles și regina Camilla.

Unul dintre momentele cele mai memorabile ale vieții sale publice a fost la Wimbledon, în 1993, când a consolat-o pe jucătoarea Jana Novotná după înfrângerea din finala de simplu feminin. Deși viața sa personală cu Ducele de Kent a fost adesea separată, cei doi nu au divorțat, iar Katharine a fost apreciată pentru eleganța sa, devotamentul față de cauze sociale și pasiunea pentru muzică.

