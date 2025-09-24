Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 08:27
de Badea Violeta

Mesajul "transmis" de Kate Middleton Prinţului Harry, după vizita în Marea Britanie. Prinţesa de Wales nu şi-a putut ierta cumnatul

ȘTIRI EXTERNE
Mesajul "transmis" de Kate Middleton Prinţului Harry, după vizita în Marea Britanie. Prinţesa de Wales nu şi-a putut ierta cumnatul
Kate Middleton si Printul Harry. Sursa foto: colaj/Profimedia

Vizita surpriză a Prințului Harry în Regatul Unit a reaprins interesul presei britanice pentru relațiile din familia regală. Deși întâlnirea cu Regele Charles al III-lea a fost considerată un pas pozitiv, gesturile subtile ale Prințesei de Wales sugerează că tensiunile cu fratele soțului său persistă. Tăcerea publică a cuplului princiar în ziua aniversării lui Harry este văzută ca un semnal clar.

Întâlnirea cu Regele Charles, un pas spre reconciliere

Prințul Harry a făcut recent o vizită surpriză în Marea Britanie, marcând prima sa întâlnire cu tatăl său în ultimii doi ani. Potrivit ”¡HOLA!”, această vizită de patru zile a inclus participarea la cea de-a 20-a ediție a premiilor Wellchild Awards din Londra și o vizită la o organizație caritabilă din Nottingham.

Întâlnirea dintre Prințul Harry și Regele Charles a avut loc la Clarence House și a durat aproximativ 55 de minute. Aceasta a fost prima lor întrevedere de la diagnosticul de cancer al Regelui.

Când a fost întrebat despre întrevedere, Harry a răspuns scurt: ”El este foarte bine, mulțumesc”. Sursa menționată susține că această întâlnire ar putea fi un prim pas important spre o posibilă reconciliere între cei doi.

Tăcerea lui Kate Middleton, un mesaj subtil pentru Harry

În ciuda acestei întâlniri pozitive cu tatăl său, relațiile Prințului Harry cu fratele său, Prințul William, și cumnata sa, Kate Middleton, par să rămână tensionate.

Potrivit Daily Mirror, citat de ”¡HOLA!”, lipsa unei felicitări publice din partea cuplului regal pentru ziua de naștere a lui Harry (15 septembrie) este un semn clar al distanței dintre ei.

”Tăcerea lui Kate spune totul. Nu au publicat nimic de ziua lui, ceea ce familia regală obișnuiește să facă. Deci mesajul lui Kate a fost clar și puternic: mingea nu este în terenul nostru, Harry, este în al tău.”, a transmis expertul regal Duncan Larcombe, potrivit OK!.

Larcombe explică faptul că, din cauza protocolului regal strict, cuplul poate să-și exprime sentimentele doar prin semnale subtile.

”Nici Kate, nici William nu pot vorbi public despre Harry și Meghan”, adaugă expertul.

Un drum lung spre reconciliere completă

Deși Prințul Harry și-a exprimat în trecut dorința de reconciliere cu familia regală, gesturile recente ale lui William și Kate arată că drumul către refacerea completă a relațiilor rămâne lung și complicat.

Vizita sa a coincis cu cea de-a treia comemorare a decesului Reginei Elisabeta a II-a și a venit după ce, în aprilie, pierduse procesul privind retragerea securității sale oficiale. Potrivit comentatorilor regali, cuplul princiar pare să fi adoptat o strategie clară: tăcerea și mesajele subtile.

”Au păstrat tăcerea tot acest timp și au suportat toate loviturile, așa că sunt forțați să trimită mesaje subtile și secrete, ceea ce pare să fie cazul acum.

Nu sunt dispuși să-i dea satisfacție lui Harry trimițându-i urări de ziua lui, așa că rămân tăcuți și îl evită cu orice preț”, se arată într-o analiză.

Astfel, deocamdată, tăcerea și semnalele indirecte par să fie singurele instrumente pe care Prințul și Prințesa de Wales le folosesc pentru a-și exprima poziția față de Harry.

