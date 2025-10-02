Preț mai mic pentru clienții casnici de energie electrică cu un venit de cel mult 3.000 de lei pe lună. Proiect de lege

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că analizează posibilitatea unui proiect de lege prin care consumatorii casnici cu venituri de până la 3.000 de lei pe lună ar urma să plătească un tarif de 1 leu/kWh pentru energia electrică. Oficialul nu a oferit însă detalii privind modul de aplicare a acestei măsuri.

Se vrea un preț mai mic pentru unii clienți casnici

“În momentul de față, separat, iau în calcul un proiect de lege prin care, pe de o parte, să blochez deconectarea la acei clienți vulnerabili care nu își permit să plătească facturile și, pe de altă parte, un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit (lunar) până în 2.500-3.000 de lei, să avem un preț maxim de 1 leu per kilowatt-oră. Sunt mecanisme în lucru în momentul de față și pe care vreau sa le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece aceasta perioadă dificilă”, a spus Bogdan Ivan, la Antena 3 CNN.

El a adăugat că prețul ridicat al energiei electrice contribuie la creșterea inflației și reprezintă o problemă de siguranță națională.

„O mare parte din inflația de aproape 10% de acum e cauzata de prețul la energie electrică. Până acum, în toate discuțiile pe care le-am avut, i-am făcut pe toți colegii mei din coaliție, și din PSD, și di Pentru că, dacă nu intervenim să scădem odată prețul ăsta, vom fi în situația în care românii să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea mult timp de acum înainte, iar companiile românești să plătească energie scumpa, să nu mai fie competitive atunci când se duc să exporte produse în afara țării noastre. E o problemă de siguranță națională, în contextul în care, din tot ceea ce cumpărăm noi, ponderea energiei este între 10 și 70 la sută”, a mai spus Ivan.

Ministrul nu a explicat modul în care ar putea fi implementat un preț unic de 1 leu/kWh doar pentru o anumită categorie de clienți.

Până la re-liberalizarea pieței, la 1 iulie, consumatorii casnici au beneficiat de tarife plafonate între 0,68 și 1,3 lei/kWh, în funcție de consum. Costul real al energiei a fost însă mai mare, diferența fiind suportată inițial de furnizori, urmând ca statul să le restituie sumele. Până în prezent, aceștia nu au fost despăgubiți integral, datoriile statului ridicându-se la aproximativ 7 miliarde de lei.

În prezent, singura formă de sprijin direct este acordată clienților vulnerabili cu venituri de până la 1.940 lei/lună, care se înscriu într-o aplicație specială și primesc un ajutor de 50 de lei lunar.

Aplicarea unui tarif unic de 1 leu/kWh ar putea presupune ca furnizorii să primească de la producători o cantitate de energie la un preț reglementat, astfel încât, după adăugarea tarifelor de rețea și a taxelor, să se ajungă la suma finală de 1 leu. Problema este că tarifele de rețea diferă de la o regiune la alta.

O altă variantă ar fi ca furnizorii să suporte diferența dintre prețul real (în prezent între 1,07 și 1,4 lei/kWh) și prețul plafonat de 1 leu, urmând ca statul să le returneze ulterior sumele. Însă experiența plafonării anterioare i-a lăsat pe mulți cu pierderi semnificative și datorii către bănci, statul neachitând nici până acum integral compensațiile.

În plus, implementarea unui astfel de mecanism este complicată de lipsa unei baze de date care să coreleze veniturile gospodăriilor cu punctele de consum. În prezent, furnizorii nu au acces la informațiile privind veniturile celor aproape 9 milioane de clienți casnici, ceea ce face aplicarea unui tarif diferențiat extrem de dificilă.