Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, în urma unei explozii într-un imobil. Cel puţin o persoană ar fi murit
01 oct. 2025 | 11:18
de Ioana Bucur

Calcul exact pentru factura la energie, în iarna lui 2025. Preţurile cresc din nou

Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Românii se confruntă cu unele dintre cele mai mari prețuri la energie din lume, iar iarna care urmează ar putea aduce facturi și mai ridicate. Ministrul Energiei acuză fosta administrație că a negociat slab cu Comisia Europeană și a închis capacități de producție, ceea ce obligă acum România să importe energie la costuri mult mai mari.

Cum arată acum facturile la energie

Aceste importuri scumpe se reflectă direct în facturi, mai ales după eliminarea plafonării prețurilor la electricitate. Spre exemplu, o factură care în trecut se ridica la aproximativ 63 de lei pentru sub 100 kWh a ajuns astăzi la aproape 200 de lei pentru același consum. În prag de iarnă, sumele plătite ar putea crește considerabil. Pentru un apartament cu două camere, factura lunară s-a apropiat deja de 200 de lei, față de numai 62 de lei în iunie. Deși canicula a crescut consumul în timpul verii, principala cauză a exploziei prețurilor rămâne tariful pe kWh.

În locuințele unde majoritatea utilităților funcționează pe electricitate – boilere, plite, radiatoare sau încălzire în pardoseală – odată cu venirea frigului consumul poate depăși ușor 200 kWh, accentuat și de folosirea mai intensă a iluminatului.

