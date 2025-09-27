Ultima ora
Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
27 sept. 2025 | 08:39
de Vieriu Ionut

Tariful binom: noua schimbare ce urmează să apară pe facturile de energie electrică. Ce presupune modul de calcul

ACTUALITATE
Tariful binom: noua schimbare ce urmează să apară pe facturile de energie electrică. Ce presupune modul de calcul
Tariful binom la energie electrică ar putea fi introdus de la jumătatea anului viitor

Românii ar putea vedea o modificare importantă pe facturile la energie electrică în perioada următoare, odată cu introducerea așa-numitului „tarif binom”. Deși această schimbare este trecută în programul de guvernare, autoritățile nu s-au grăbit să ofere un calendar clar, însă industria susține că noul sistem ar aduce o formă de facturare mai corectă pentru clienți.

Cum va funcționa tariful binom

În prezent, clienții – fie casnici, fie comerciali – plătesc un tarif de distribuție fix în funcție de nivelul de tensiune, calculat în lei/MWh și aplicat la numărul de kWh sau MWh consumați într-o lună. Tariful binom schimbă această formulă și adaugă o componentă fixă, un fel de abonament lunar stabilit în funcție de puterea aprobată pentru locul de consum. La aceasta se va adăuga în continuare prețul pentru fiecare kWh consumat.

Practic, pe lângă plata pentru energia efectiv utilizată, consumatorii vor achita și pentru capacitatea aprobată, chiar dacă nu o folosesc integral. Astfel, unii clienți ar putea să își reducă puterea aprobată pentru a nu plăti în plus pentru un serviciu de care nu beneficiază.

Vezi și:
Trei furnizori de energie sub plafonul de 1,3 lei/kWh. Unul dintre ei, sancționat de ANRE
Ce electrocasnice mănâncă cel mai mult curent și cum reduci consumul lor

Cine va plăti mai mult și cine va plăti mai puțin

Întrebarea firească este ce impact va avea această schimbare asupra clienților. Dana Dărăban, directorul executiv al Federației Asociației Companiilor de Utilități (ACUE), a explicat că „ar putea fi o creștere a costurilor la consumatorii sezonieri, și ar putea apărea o scădere la consumatorii industriali, dar nu poate da mai multe date pentru că încă nu se cunoaște cum doresc autoritățile să gândească acest sistem”.

Ea a subliniat că noul mod de calcul „este cea mai corectă formă de facturare, chiar dacă aduce pentru unii clienți o creștere a facturii, pentru alții va fi o scădere”.

De asemenea, tariful binom ar putea avea și un efect benefic asupra rețelei, întrucât îi va determina pe unii consumatori să renunțe la o parte din puterea aprobată pe care nu o utilizează. În acest fel, rețeaua ar putea fi mai bine echilibrată și s-ar crea spațiu suplimentar pentru alți utilizatori.

De ce nu se introduce imediat

Industria discută de patru ani cu Autoritatea de Reglementare despre acest tarif, iar introducerea lui se află în continuare în așteptare.

„Am cerut un studiu de impact, înțelegem că există dar nu l-am văzut, suntem dispuși să discutăm un calendar gradual de implementare”, a declarat Dana Dărăban la evenimentul South East Europe EPC and Infrastructure.

Oficialul ACUE a atras atenția că această modificare nu poate fi aplicată brusc, fiind nevoie de o perioadă de tranziție și de o campanie amplă de informare a clienților.

„Se pot face modelări ca să putem asigura suportabilitatea pentru acei clienți la care tariful crește, există și posibilitatea ca el să fie introdus gradual”, a precizat Dărăban.

Când ar putea fi implementat tariful binom

Deși oficial nu există un termen exact, reprezentanții industriei cred că introducerea acestui sistem ar putea avea loc cel mai devreme în vara anului viitor.

„Din punctul nostru de vedere, dacă începem discuțiile acum, s-ar putea introduce în mod realist cel mai devreme la jumătatea anului viitor. Există diverse posibilități, el poate fi introdus gradual, se poate merge o vreme în paralel cu actualul sistem, trebuie făcută o campanie de informare”, a mai spus directorul executiv al ACUE.

Până atunci, rămâne de văzut ce variantă vor alege autoritățile și cum va fi conceput calendarul de aplicare. Cert este că tariful binom va aduce schimbări semnificative pentru consumatori, iar impactul său va depinde de profilul fiecăruia – de la gospodării sezoniere până la marii consumatori industriali.

Vine frigul în weekend: lapoviță și ninsoare la munte, temperaturi scăzute în toată țara. Vești proaste și pentru săptămâna viitoare
Recomandări
Simona Halep împlinește 34 de ani. Fostul lider WTA radiază, a făcut multe schimbări în ultimul an
Simona Halep împlinește 34 de ani. Fostul lider WTA radiază, a făcut multe schimbări în ultimul an
Cât câștigă un judecător stagiar sau un procuror în primii ani de carieră, cu mai puțin de trei ani experiență
Cât câștigă un judecător stagiar sau un procuror în primii ani de carieră, cu mai puțin de trei ani experiență
Camera de bord cu inteligență artificială reduce accidentele cu 40%. Îți scade și prețul asigurării auto, cum funcționează AI-ul
Camera de bord cu inteligență artificială reduce accidentele cu 40%. Îți scade și prețul asigurării auto, cum funcționează AI-ul
Adolescentul de 17 ani care a trimis e-mailuri de ameninţare cu atacuri armate în şcoli şi spitale din România a fost arestat
Adolescentul de 17 ani care a trimis e-mailuri de ameninţare cu atacuri armate în şcoli şi spitale din România a fost arestat
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Războiul kebabului a luat sfârșit: Turcia renunță să mai impună rețeta döner pentru toată Europa, iar Germania răsuflă ușurată
Războiul kebabului a luat sfârșit: Turcia renunță să mai impună rețeta döner pentru toată Europa, iar Germania răsuflă ușurată
Ce produse se găsesc la magazinul Action, recent intrat pe piața din România. De ce lanțul are succes în toată Europa
Ce produse se găsesc la magazinul Action, recent intrat pe piața din România. De ce lanțul are succes în toată Europa
Ilie Bolojan, anunț tranșant după tragedia de la spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul”
Ilie Bolojan, anunț tranșant după tragedia de la spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul”
Revista presei
Adevarul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ultimele imagini cu Ioana Popescu arată cât de mult suferea. Jurnalista s-a filmat în tren, cu puțin timp înainte de a se stinge
Playtech Știri
De ce era numită Ioana Popescu „Devoratoarea de fotbaliști”. Jurnalista a publicat o listă a bărbaților pe care i-a cucerit
Playtech Știri
6 zodii care își primesc ceea ce merita până pe 21 octombrie 2025. Universul le face, în sfârșit, dreptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...