Tariful binom: noua schimbare ce urmează să apară pe facturile de energie electrică. Ce presupune modul de calcul

Românii ar putea vedea o modificare importantă pe facturile la energie electrică în perioada următoare, odată cu introducerea așa-numitului „tarif binom”. Deși această schimbare este trecută în programul de guvernare, autoritățile nu s-au grăbit să ofere un calendar clar, însă industria susține că noul sistem ar aduce o formă de facturare mai corectă pentru clienți.

Cum va funcționa tariful binom

În prezent, clienții – fie casnici, fie comerciali – plătesc un tarif de distribuție fix în funcție de nivelul de tensiune, calculat în lei/MWh și aplicat la numărul de kWh sau MWh consumați într-o lună. Tariful binom schimbă această formulă și adaugă o componentă fixă, un fel de abonament lunar stabilit în funcție de puterea aprobată pentru locul de consum. La aceasta se va adăuga în continuare prețul pentru fiecare kWh consumat.

Practic, pe lângă plata pentru energia efectiv utilizată, consumatorii vor achita și pentru capacitatea aprobată, chiar dacă nu o folosesc integral. Astfel, unii clienți ar putea să își reducă puterea aprobată pentru a nu plăti în plus pentru un serviciu de care nu beneficiază.

Cine va plăti mai mult și cine va plăti mai puțin

Întrebarea firească este ce impact va avea această schimbare asupra clienților. Dana Dărăban, directorul executiv al Federației Asociației Companiilor de Utilități (ACUE), a explicat că „ar putea fi o creștere a costurilor la consumatorii sezonieri, și ar putea apărea o scădere la consumatorii industriali, dar nu poate da mai multe date pentru că încă nu se cunoaște cum doresc autoritățile să gândească acest sistem”.

Ea a subliniat că noul mod de calcul „este cea mai corectă formă de facturare, chiar dacă aduce pentru unii clienți o creștere a facturii, pentru alții va fi o scădere”.

De asemenea, tariful binom ar putea avea și un efect benefic asupra rețelei, întrucât îi va determina pe unii consumatori să renunțe la o parte din puterea aprobată pe care nu o utilizează. În acest fel, rețeaua ar putea fi mai bine echilibrată și s-ar crea spațiu suplimentar pentru alți utilizatori.

De ce nu se introduce imediat

Industria discută de patru ani cu Autoritatea de Reglementare despre acest tarif, iar introducerea lui se află în continuare în așteptare.

„Am cerut un studiu de impact, înțelegem că există dar nu l-am văzut, suntem dispuși să discutăm un calendar gradual de implementare”, a declarat Dana Dărăban la evenimentul South East Europe EPC and Infrastructure.

Oficialul ACUE a atras atenția că această modificare nu poate fi aplicată brusc, fiind nevoie de o perioadă de tranziție și de o campanie amplă de informare a clienților.

„Se pot face modelări ca să putem asigura suportabilitatea pentru acei clienți la care tariful crește, există și posibilitatea ca el să fie introdus gradual”, a precizat Dărăban.

Când ar putea fi implementat tariful binom

Deși oficial nu există un termen exact, reprezentanții industriei cred că introducerea acestui sistem ar putea avea loc cel mai devreme în vara anului viitor.

„Din punctul nostru de vedere, dacă începem discuțiile acum, s-ar putea introduce în mod realist cel mai devreme la jumătatea anului viitor. Există diverse posibilități, el poate fi introdus gradual, se poate merge o vreme în paralel cu actualul sistem, trebuie făcută o campanie de informare”, a mai spus directorul executiv al ACUE.

Până atunci, rămâne de văzut ce variantă vor alege autoritățile și cum va fi conceput calendarul de aplicare. Cert este că tariful binom va aduce schimbări semnificative pentru consumatori, iar impactul său va depinde de profilul fiecăruia – de la gospodării sezoniere până la marii consumatori industriali.