Când scade prețul energiei. Ilie Bolojan anunță primele reduceri pentru facturile românilor

Românii care așteaptă vești despre diminuarea costurilor la energie ar putea avea parte de primele reduceri abia peste un an și jumătate. Premierul Ilie Bolojan a explicat că facturile vor începe să scadă din a doua jumătate a anului 2026, atunci când unitățile de stocare a energiei fotovoltaice vor intra în funcțiune. În același timp, acesta a atras atenția asupra problemelor administrative care au blocat finalizarea centralei de la Iernut, un proiect început în 2016 și încă neterminat.

Reduceri la facturile de energie începând cu 2026

Ilie Bolojan a precizat că sistemele moderne de stocare vor permite utilizarea eficientă a energiei electrice produse la costuri reduse.

„Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim seara. Domeniul energiei este vital, pentru că de el ţine competitivitatea marilor noastre firme. Dacă eşti în competiţie pe piaţa europeană cu o companie care are energia cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai eşti competitiv”, a explicat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca România să devină mai puțin dependentă de importuri și să valorifice resursele interne pentru a stabiliza prețurile și a sprijini companiile autohtone în fața concurenței europene.

Probleme majore la proiectele energetice: exemplul Iernut

Un punct central al discursului premierului a fost centrala pe gaz de la Iernut. Deși proiectul a fost demarat în 2016 și ar fi trebuit finalizat în doi sau trei ani, acesta trenează de aproape un deceniu.

„La Iernut avem un proiect din 2016 şi nu suntem în stare să terminăm un grup mare pe gaz. De 10 ani suntem în această situaţie. Mai avem ceva să terminăm, câteva procente, probabil că 5% din toată lucrarea, dar suntem în situaţia în care am reziliat până acum. E a doua oară că reziliem contractul cu firma. Datorită unei incapacităţi administrative stai 10 ani după o centrală pe care alţii o fac în doi – trei ani de zile”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că întârzierea unor astfel de investiții afectează direct economia și împiedică țara să beneficieze de propriile resurse.