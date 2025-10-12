Precizări oficiale RAR despre anvelopele de iarnă și cele all season: ce marcaje trebuie să aibă

Pe măsură ce temperaturile scad și sezonul rece se apropie, tot mai mulți șoferi încep să se întrebe ce tip de anvelope sunt acceptate legal pe drumurile din România. În contextul numeroaselor informații confuze care au circulat în mediul online, Registrul Auto Român (RAR) a ieșit public cu o serie de clarificări oficiale menite să lămurească o dată pentru totdeauna regulile privind utilizarea anvelopelor de iarnă și a celor all season.

RAR confirmă: Legislația privind anvelopele nu s-a modificat

Potrivit RAR, legislația din România referitoare la echiparea vehiculelor pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei nu a suferit nicio modificare. Instituția a precizat clar că „NU s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la echiparea vehiculelor atunci când circulați pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar denumirea all season este una strict comercială”.

În esență, toate anvelopele care poartă marcajul M și S – provenind de la Mud & Snow (noroi și zăpadă) – sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S, sunt considerate conforme pentru utilizarea în sezonul rece. Această regulă este valabilă indiferent de denumirea comercială a produsului, fie că este etichetat drept „winter”, „all season” sau „snow”.

RAR subliniază că legea nu face nicio diferență între tipurile comerciale de anvelope, ci ține cont exclusiv de existența marcajului M+S. Astfel, chiar dacă o anvelopă poartă denumirea all season, aceasta nu este automat acceptată pentru utilizarea pe timp de iarnă dacă nu are inscripția menționată.

Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă

O altă confuzie des întâlnită în rândul șoferilor vizează perioada de utilizare a anvelopelor de iarnă. RAR precizează clar că nu există o dată fixă de la care acestea devin obligatorii.

Cauciucurile specifice sezonului rece trebuie montate doar atunci când condițiile meteo o impun, adică în momentul în care drumul este acoperit cu zăpadă, polei sau gheață. În absența acestor condiții, nu există obligația legală de a utiliza anvelope de iarnă.

De asemenea, instituția amintește că textul Ordonanței Guvernului nr. 5/2011, care modifică OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, definește anvelopele de iarnă prin prezența marcajului M și S. Cu alte cuvinte, acesta este singurul criteriu legal de recunoaștere a anvelopelor conforme pentru iarnă.

RAR recomandă verificarea vechimii și a stării anvelopelor

În mesajul oficial, Registrul Auto Român a făcut și o serie de recomandări utile pentru conducătorii auto. Instituția îi sfătuiește pe șoferi să verifice anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului înainte de montarea anvelopelor.

RAR recomandă ca pneurile mai vechi de 4-5 ani să fie verificate de un specialist, care să determine dacă există semne de uzură sau deteriorare.

De asemenea, specialiștii atrag atenția asupra faptului că anvelopele de iarnă în stare bună oferă o aderență mult mai bună pe carosabilul umed sau acoperit cu zăpadă și reduc semnificativ distanța de frânare, mai ales când temperatura scade sub 7 grade Celsius.

RAR mai explică faptul că aceste cauciucuri sunt concepute pentru a rămâne moi la temperaturi scăzute, în timp ce anvelopele de vară devin rigide și își pierd eficiența.

Amenzi usturătoare pentru șoferii care ignoră legea

Șoferii care aleg să circule în condiții de iarnă fără anvelope corespunzătoare riscă amenzi cuprinse între 1.305 și 2.900 de lei, adică între 9 și 20 de puncte-amendă, potrivit clasei a IV-a de sancțiuni.

RAR precizează că posesorii de autovehicule care respectă legislația și folosesc anvelope cu marcajul M și S nu pot fi sancționați, indiferent de denumirea comercială a cauciucurilor.