Anvelopele de iarnă, subiect de anunț oficial de la RAR. La ce trebuie să fie atenți șoferii pentru a evita amenzi usturătoare

În fiecare an, odată cu apropierea sezonului rece, discuțiile despre obligativitatea anvelopelor de iarnă revin în atenția șoferilor. De multe ori, rețelele sociale și site-urile de tip clickbait alimentează confuzia prin titluri alarmiste, care lasă impresia că legislația s-a schimbat peste noapte. Pentru a evita interpretările greșite, Registrul Auto Român (RAR) a venit cu un anunț oficial care clarifică regulile și subliniază ce trebuie să faci pentru a circula legal și în siguranță.

RAR atrage atenția că legislația din România nu a suferit modificări recente și că termenul de „anvelope de iarnă” are o definiție precisă, asociată cu un marcaj obligatoriu pe cauciucuri. În lipsa acestuia, riști sancțiuni semnificative atunci când circuli pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei.

Ce spune legea despre anvelopele de iarnă

Conform OG nr. 5/2011, care modifică OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Nu există o perioadă calendaristică fixă în care acestea trebuie montate, așa cum se întâmplă în alte țări europene.

Criteriul esențial pentru ca o anvelopă să fie considerată legală în condiții de iarnă este marcajul M+S, care vine de la „mud & snow” (noroi și zăpadă). Acesta poate apărea sub formele M+S, M.S. sau M&S. Practic, atât anvelopele de iarnă clasice, cât și cele all season, sunt conforme cu legea dacă poartă această inscripție. În schimb, dacă nu există marcajul respectiv, chiar și cauciucurile all season nu sunt acceptate din punct de vedere legal.

RAR a subliniat, printr-un mesaj public, că termenul „all season” este doar o denumire comercială și nu garantează omologarea pentru sezonul rece în lipsa marcajului M+S. În plus, instituția a avertizat asupra articolelor false care circulă în spațiul public și care induc șoferii în eroare cu privire la așa-zise modificări ale Codului Rutier.

Recomandările RAR pentru șoferi

Dincolo de obligațiile legale, RAR recomandă șoferilor să trateze cu seriozitate utilizarea anvelopelor de iarnă pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic. Cauciucurile de sezon rece sunt proiectate să rămână flexibile la temperaturi sub 7-8 grade Celsius, păstrând aderența pe carosabil, spre deosebire de cele de vară, care devin rigide și alunecoase.

Totodată, RAR recomandă să verifici anul de fabricație al anvelopelor (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au peste 4-5 ani, este indicat să ceri părerea unui specialist care să evalueze starea lor. O anvelopă uzată sau rigidizată poate compromite performanțele chiar dacă încă are marcajul M+S.

Amenzile pentru lipsa anvelopelor de iarnă atunci când circuli pe drumuri cu polei, gheață sau zăpadă se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 de puncte-amendă. La valorile actuale, asta poate însemna câteva mii de lei, o sumă considerabilă comparativ cu investiția într-un set de cauciucuri conforme.

Ce rămâne neschimbat și ce urmează

RAR a transmis că va informa publicul dacă apar modificări legislative în viitor, dar a subliniat că, în prezent, regulile rămân aceleași ca în anii trecuți. Astfel, nu există noi obligații, nici perioade impuse pentru montarea anvelopelor. Singura condiție legală rămâne utilizarea cauciucurilor marcate cu M+S atunci când circuli pe drumuri publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei.

Pentru a evita problemele, este bine să nu amâni verificarea anvelopelor până la prima ninsoare. Înlocuirea lor la timp și respectarea marcajului M+S nu doar că te scapă de amenzi, dar îți asigură o aderență mai bună și un control sporit al mașinii pe carosabilul rece și alunecos.