Modelele de anvelope de iarnă de evitat, conform nemţilor de la ADAC. Au testat zeci de cauciucuri

Germanii de la ADAC au realizat un nou test amplu al anvelopelor de iarnă, evaluând 31 de modele în dimensiunea 225/40 R18, una dintre cele mai populare pe piața europeană. Rezultatele au adus atât confirmări pentru mărcile consacrate, cât și o avertizare fermă: 11 modele, în mare parte chinezești, au fost catalogate drept periculoase, cu performanțe mult sub limita de siguranță. Diferențele între cele mai bune și cele mai slabe anvelope au fost uriașe și pot face diferența între o frânare sigură și un accident.

Anvelopele premium, cele mai sigure în testele de iarnă

La capitolul performanțe de top, ADAC a confirmat încă o dată calitatea producătorilor consacrați. Cel mai bun punctaj l-a obținut Goodyear UltraGrip Performance 3, urmat de Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6 și Dunlop Winter Sport 5. În aceeași categorie se regăsește și modelul sud-coreean Hankook Winter i*cept evo 3 W330, precum și Continental WinterContact TS 870.

Aceste anvelope au demonstrat echilibru între aderența pe zăpadă, stabilitatea pe asfalt ud și comportamentul la temperaturi scăzute. Testele au arătat diferențe majore de frânare: o mașină echipată cu Goodyear a reușit să se oprească pe carosabil ud în 31,7 metri, în timp ce modelele slab cotate aveau încă viteză de peste 40 km/h în același punct.

Modelele cu performanțe medii și satisfăcătoare

Un grup consistent de anvelope a primit calificativul ”satisfăcător”, printre acestea numărându-se Kleber Krisalp HP3, Nokian Snowproof 3, Momo W-20 North Pole, Ceat WinterDrive, Matador MP93 Nordica sau Uniroyal WinterExpert.

De asemenea, Fulda, Semperit și GT Radial au intrat în această categorie, confirmând că, deși nu ating nivelul premium, pot oferi un compromis rezonabil între preț și siguranță.

În zona ”suficientă”, ADAC a inclus modele precum Point S Winter S, Firestone WinterHawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 și Apollo Aspire XP Winter. Acestea oferă o siguranță minimă, dar sunt departe de performanțele mărciilor consacrate.

Diferențele de preț față de brandurile premium sunt tentante — de exemplu, un set de Star Performer Stratos UHP costă cu peste 300 de euro mai puțin decât un set de Michelin Pilot Alpin 5.

Totuși, concluzia specialiștilor este că economia făcută la achiziție poate costa mult mai mult, uneori chiar dramatic, în condiții reale de trafic.

Cele 11 anvelope considerate periculoase

Cel mai important semnal de alarmă tras de ADAC privește 11 modele de anvelope de iarnă declarate ”inacceptabile”. Printre acestea se numără Radar Dimax Winter, Nankang Winter Activa 4, Landsail Winter Lander, Petlas SnowMaster 2 Sport, Imperial Snowdragon UHP, Tomket Snowroad Pro 3, Star Performer Stratos UHP, Goodride SW608, Evergreen EW66, CST Medallion Winter WCP1 și Syron Everest 2.

Acestea au arătat deficiențe majore mai ales pe carosabil ud și pe gheață, unde distanțele de frânare au devenit alarmant de mari. În testele comparative, în timp ce modelele premium se opreau în siguranță, mașinile echipate cu aceste anvelope încă rulau cu viteză ridicată, punând în pericol viața șoferilor și a celorlalți participanți la trafic.

Explicația pentru apariția acestor anvelope pe piață ține de schimbările din obiceiurile de consum. Dacă în trecut magazinele de profil selectau riguros modelele oferite, astăzi platformele online fac loc rapid unor branduri necunoscute, multe dintre ele din China, care atrag prin prețuri mici, dar oferă performanțe sub standardele minime de siguranță.