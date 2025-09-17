Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 10:37
de Andrei Simion

Piața imobiliară din România: Se înregistrează o creștere moderată a tranzacțiilor și a ipotecilor
Piața imobiliară din România / foto: Playtech

În luna august 2025, piața imobiliară din România a înregistrat aproape 14.400 de tranzacții cu unități individuale, marcând o creștere de aproximativ 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de ANCPI.

Capitala a avut un avans semnificativ, cu aproape 4.700 de tranzacții, în creștere cu 15% comparativ cu august 2024, ceea ce o situează mult peste media națională.

Evoluția tranzacțiilor și a prețurilor

Creșterea tranzacțiilor s-a temperat însă față de avansul de 17% înregistrat în iulie, în contextul aplicării noii cote standard de TVA de 21%.

În același timp, prețurile apartamentelor au urcat cu 12% față de august 2024, iar interacțiunile directe între cumpărători și vânzători au scăzut ușor, sugerând o atitudine mai prudentă din partea potențialilor achizitori.

În restul principalelor piețe imobiliare, doar Iași (+12,2%) și Constanța (+4,9%) au raportat creșteri, în timp ce județele Brașov, Timiș, Cluj și Ilfov au înregistrat scăderi. Acest lucru demonstrează o concentrare a activității în câteva centre urbane mari, București fiind lider detașat în volumele tranzacțiilor.

Creșterea ipotecilor și a autorizațiilor de construire

Numărul ipotecilor active continuă să crească mai rapid decât al tranzacțiilor. În august 2025, au fost înregistrate aproape 7.900 de ipoteci, cu 14,5% mai multe comparativ cu august 2024.

Bucureștiul a raportat 2.500 de ipoteci active (+2,4%), în timp ce județele Ilfov (+73,5%), Timiș (+10,7%) și Cluj (+8,2%) au înregistrat creșteri semnificative.

În perioada iunie-august, numărul ipotecilor active a ajuns la peste 23.600, cu 16,9% mai mult decât în vara anului trecut.

Autorizațiile de construire au înregistrat, de asemenea, o evoluție pozitivă. În iulie 2025 au fost emise aproape 3.700 de autorizații, cu 5,4% mai multe față de iulie 2024, iar suprafața autorizată în mediul urban a crescut cu 57%, la 619.000 mp, marcând un record lunar pentru anul în curs.

În primele șapte luni ale anului, la nivel național au fost emise peste 21.300 de autorizații, ceea ce va permite construirea a circa 46.600 de locuințe, cu aproape 15% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În contextul actual, piața imobiliară românească se menține pe un trend ascendent, susținut atât de creșterea tranzacțiilor și a ipotecilor, cât și de investițiile în proiecte noi de construcții.

Totodată, dinamica regională diferă semnificativ, Bucureștiul și câteva orașe mari conducând piața, în timp ce alte județe se confruntă cu stagnări sau scăderi ale activității imobiliare.

