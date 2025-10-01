Ultima ora
Ceaţă şi frig, în prima zi de octombrie. Anunţ de la ANM
01 oct. 2025 | 07:54
de Diana Dumitrache

ACTUALITATE
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat 15 ani. Calcul exact
Cum beneficiezi de pensia minimă garantată (Foto: Profimedia)

Sistemul public de pensii din România funcționează pe principiul contributivității: fiecare persoană primește, la pensionare, o sumă calculată în funcție de veniturile pentru care a plătit contribuții și de numărul de ani lucrați. Totuși, există situații în care pensia rezultată este prea mică pentru a asigura un trai decent. Pentru a preveni acest risc social, statul acordă pensia minimă garantată, cunoscută și sub denumirea de indemnizație socială pentru pensionari. Aceasta reprezintă un prag minim pe care niciun pensionar nu ar trebui să îl depășească în jos.

Condițiile pentru a beneficia de pensia minimă garantată

Pensia minimă garantată este o formă de sprijin financiar oferită de stat pensionarilor care au îndeplinit condițiile legale de pensionare și au realizat un stagiu de cotizare de minimum 15 ani, dar care, în urma calculului, primesc o pensie mai mică decât pragul stabilit. În prezent, valoarea acesteia este de 1.281 lei, dar suma se actualizează periodic prin decizii guvernamentale, în funcție de inflație și resursele bugetare disponibile.

Astfel, dacă un pensionar care a muncit cel puțin 15 ani are o pensie contributivă de doar 900 lei, statul îi va acorda o completare de 381 lei pentru a ajunge la nivelul minim garantat. Pentru a primi această formă de protecție socială, este necesar ca pensionarul să îndeplinească următoarele condiții:

  • Stagiu minim de cotizare – cel puțin 15 ani lucrați cu contribuții la sistemul public de pensii.
  • Calitatea de pensionar – adică să fi îndeplinit vârsta standard de pensionare sau să fi obținut o pensie anticipată ori de invaliditate, conform legislației.
  • Domiciliul în România – doar persoanele cu domiciliul stabil pe teritoriul țării pot beneficia de această indemnizație.

Este important de menționat că pensia minimă garantată nu se acordă automat tuturor pensionarilor, ci doar celor ale căror pensii contributive sunt sub pragul stabilit.

Avantajele pentru cei care au lucrat 15 ani

Pentru persoanele care au muncit exact 15 ani, pensia contributivă poate fi relativ redusă, deoarece suma depinde și de nivelul veniturilor din perioada activă. În multe cazuri, pensia calculată după 15 ani de muncă este sub pragul minim, ceea ce înseamnă că statul va interveni și va completa venitul până la 1.281 lei.

Acest mecanism oferă siguranța că, indiferent de veniturile mici din perioada de activitate, la bătrânețe există un sprijin minim garantat. Practic, pensia minimă funcționează ca o plasă de siguranță pentru cei mai vulnerabili pensionari.

Deși pensia minimă garantată aduce stabilitate, ea vine și cu anumite limitări:

  • Nu recompensează suplimentar un stagiu mai lung de cotizare, dacă pensia calculată rămâne sub prag. Cu alte cuvinte, cine a muncit 15 ani și cine a muncit 25 de ani, dar are pensie mică, vor primi același minim.
  • Valoarea este fixă și depinde de deciziile guvernamentale, astfel că poate să nu acopere întotdeauna creșterea prețurilor sau nevoile reale ale pensionarilor.
  • Nu se acordă celor cu pensii mai mari decât pragul minim, chiar dacă și aceștia pot resimți dificultăți financiare.

Cu alte cuvinte, pensia minimă garantată reprezintă un pilon esențial al politicii sociale din România, având rolul de a proteja pensionarii cu venituri foarte mici. Pentru cei care au lucrat 15 ani și au contribuit la sistem, acest mecanism asigură că nu vor primi mai puțin de pragul stabilit de lege. Chiar dacă suma poate părea modestă în raport cu cheltuielile actuale, ea este vitală pentru sute de mii de pensionari și reflectă angajamentul statului de a garanta un nivel minim de trai.în România

