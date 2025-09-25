Pensia minimă garantată în 2025: Vârsta de la care o poți cere și suma pe care o primești lunar

În 2025, pensia minimă garantată sau indemnizația socială pentru seniori rămâne un sprijin esențial pentru persoanele care au atins vârsta standard de pensionare, dar ale căror venituri sunt insuficiente pentru un trai decent. Aceasta se adresează celor fără stagiu complet de cotizare și reprezintă o formă de protecție socială garantată de statul român.

Cine poate beneficia de pensia minimă garantată

Pensia socială se acordă persoanelor care au ajuns la vârsta standard de pensionare și care nu au acumulat suficiente contribuții pentru a primi o pensie de stat substanțială.

În prezent, vârsta de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Conform legislației în vigoare, se preconizează ca până în 2030, vârsta de pensionare pentru femei să fie egalată cu cea a bărbaților. Beneficiarii pensiei minime garantate trebuie să aibă venituri totale din pensie mai mici decât valoarea indemnizației stabilite prin lege.

Aceasta se acordă indiferent de tipul pensiei primite, fie că este vorba despre pensie pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș, oferind astfel un sprijin financiar esențial tuturor pensionarilor nevoiți.

Valoarea pensiei minime în 2025

În planul inițial, se preconiza o majorare a pensiei minime cu 10,4%, ceea ce ar fi dus la o sumă de 1.415 lei pe lună. Această ajustare a fost amânată, iar în prezent pensia minimă garantată se menține la nivelul actual, reprezentând totuși un sprijin financiar important pentru pensionarii cu venituri reduse.

Indemnizația socială are rolul de a asigura un venit minim, astfel încât persoanele care nu dispun de resurse suficiente să poată acoperi nevoile de bază. Aceasta reprezintă un element de siguranță socială pentru milioane de pensionari din România și contribuie la reducerea riscului de sărăcie în rândul vârstnicilor.

Condiții și procedura de solicitare

Pentru a primi pensia minimă garantată, solicitantul trebuie să depună o cerere la Casa de Pensii, însoțită de documentele care atestă veniturile proprii. Autoritățile verifică dacă solicitantul îndeplinește criteriile legale privind vârsta și nivelul veniturilor.

Indemnizația socială pentru pensionari se acordă automat celor care îndeplinesc condițiile, fără discriminare în funcție de tipul de pensie. Procedura are scopul de a facilita accesul rapid la drepturile legale și de a proteja persoanele vulnerabile.