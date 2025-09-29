Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 12:51
de Daoud Andra

Cum se calculează pensia minimă garantată. Diferența dintre pensia contributivă și indemnizația socială

Social
Cum se calculează pensia minimă garantată. Diferența dintre pensia contributivă și indemnizația socială
FOTO: colaj Playtech.ro

Pensia minimă garantată — cunoscută oficial ca indemnizație socială pentru pensionari — este un ajutor cu caracter social acordat persoanelor ale căror venituri din pensii sunt sub un anumit prag stabilit prin lege. Ea nu este o pensie contributivă, ci o completare plătită de Casa de Pensii pentru a ridica venitul lunar al pensionarului la nivelul minim prevăzut de actele normative.

Ce este pensia contributivă

Pensia contributivă se calculează pe baza perioadelor asigurate și a contribuțiilor plătite în sistemul public de pensii. În practica românească, cuantumul pensiei contributive rezultă din înmulţirea punctajului personal de pensie (puncte aferente stagiului de cotizare și a rapoartelor de contribuţie) cu valoarea punctului de referinţă stabilită de lege pentru anul respectiv. Definițiile şi regulile generale privind calculul pensiilor contributive sunt prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Pe de altă parte, indemnizația socială sau pensia minimă garantată se acordă atunci când pensia contributivă (eventual împreună cu alte drepturi legale) este mai mică decât cuantumul indemnizației sociale stabilit prin lege. Practic, Casa Teritorială de Pensii determină din oficiu suma cuvenită: plata reprezintă diferența dintre cuantumul legal al indemnizației sociale și nivelul pensiei/plata deja efectuată; adică se completează până la nivelul minim garantat. Aceasta procedură este reglementată prin OUG nr. 6/2009 (și actele ulterioare de modificare).

Vezi și:
Pensia minimă garantată pentru cei cu vechime sub 24 de ani. Exemplu de calcul
Pensia minimă garantată în 2025: Vârsta de la care o poți cere și suma pe care o primești lunar

Pentru 2025 sunt două elemente practice esenţiale în calcul:

Valoarea punctului de referinţă (VPR) — folosită la calculul pensiei contributive — a fost anunţată pentru 2025 la 91 lei (majorare aplicată de la 1 ianuarie 2025). Acest indicator influenţează direct valoarea pensiei contributive.

Cum se plătește indemnizația socială

Cuantumul indemnizației sociale (pensia minimă garantată) este cel stabilit prin actele normative publicate şi comunicările CNPP; în documentele oficiale/cnpP apare valoarea de 1.281 lei ca referință utilizată de Casele de Pensii. În spațiul public au circulat și anunțuri despre majorări propuse (ex. până la ~1.415 lei), însă cuantumul oficial folosit pentru plata efectivă este cel comunicat prin actele normative și CNPP.

Exemplu simplu de calcul: dacă pensia contributivă calculată este: punctaj personal × VPR = 800 lei, iar cuantumul indemnizației sociale este 1.281 lei, Casa de Pensii va plăti suplimentar 1.281 − 800 = 481 lei sub formă de indemnizaţie socială, astfel încât beneficiarul să primească în total 1.281 lei.

Diferența esențială între cele două: pensia contributivă este un drept rezultat din contribuție — se calculează prin reguli contributive (Legea 263/2010) şi variază în funcție de punctaj și valoarea punctului; indemnizația socială este un mecanism de protecție socială, necontributiv, care completează pensia când aceasta rămâne sub pragul minim stabilit prin lege.

Trei zile de ploi și frig în România. ANM anunță că temperaturile scad și mai mult în toată țara
Recomandări
YouTube Premium Lite a ajuns oficial în România: Cât costă și ce oferă noul abonament
YouTube Premium Lite a ajuns oficial în România: Cât costă și ce oferă noul abonament
Centrele de date OpenAI vor consuma mai multă energie decât întregul New York. Care vor fi consecințele
Centrele de date OpenAI vor consuma mai multă energie decât întregul New York. Care vor fi consecințele
Cine sunt cele două femei care au murit în urma incendiului de la hotelul din Prahova. Unitatea funcționa fără autorizație ISU
Cine sunt cele două femei care au murit în urma incendiului de la hotelul din Prahova. Unitatea funcționa fără autorizație ISU
Noua formulă de calcul pentru profesorii plătiți cu ora. Câți bani primesc dascălii
Noua formulă de calcul pentru profesorii plătiți cu ora. Câți bani primesc dascălii
Dr. Ana Maria Bîțică, MedLife: „Testul Babeș-Papanicolau și secvențierea genetică HPV nu se înlocuiesc, ci se completează. Virusul HPV e cameleonic și rămâne latent în organism mulți ani”
Dr. Ana Maria Bîțică, MedLife: „Testul Babeș-Papanicolau și secvențierea genetică HPV nu se înlocuiesc, ci se completează. Virusul HPV e cameleonic și rămâne latent în organism mulți ani”
Al șaptelea copil a murit din cauza bacteriei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași
Al șaptelea copil a murit din cauza bacteriei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași
Aplicația care îți taie pofta de mâncare, la propriu. Cum ar ajuta să nu mai mănânci fără limite
Aplicația care îți taie pofta de mâncare, la propriu. Cum ar ajuta să nu mai mănânci fără limite
Xiaomi a desfăcut trei mașini de-ale lui Elon Musk pentru a vedea ce au în interior. Motivul pentru care compania chineză este interesată de Tesla Model Y
Xiaomi a desfăcut trei mașini de-ale lui Elon Musk pentru a vedea ce au în interior. Motivul pentru care compania chineză este interesată de Tesla Model Y
Revista presei
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Playtech Știri
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...