Cum se calculează pensia minimă garantată. Diferența dintre pensia contributivă și indemnizația socială

Pensia minimă garantată — cunoscută oficial ca indemnizație socială pentru pensionari — este un ajutor cu caracter social acordat persoanelor ale căror venituri din pensii sunt sub un anumit prag stabilit prin lege. Ea nu este o pensie contributivă, ci o completare plătită de Casa de Pensii pentru a ridica venitul lunar al pensionarului la nivelul minim prevăzut de actele normative.

Ce este pensia contributivă

Pensia contributivă se calculează pe baza perioadelor asigurate și a contribuțiilor plătite în sistemul public de pensii. În practica românească, cuantumul pensiei contributive rezultă din înmulţirea punctajului personal de pensie (puncte aferente stagiului de cotizare și a rapoartelor de contribuţie) cu valoarea punctului de referinţă stabilită de lege pentru anul respectiv. Definițiile şi regulile generale privind calculul pensiilor contributive sunt prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Pe de altă parte, indemnizația socială sau pensia minimă garantată se acordă atunci când pensia contributivă (eventual împreună cu alte drepturi legale) este mai mică decât cuantumul indemnizației sociale stabilit prin lege. Practic, Casa Teritorială de Pensii determină din oficiu suma cuvenită: plata reprezintă diferența dintre cuantumul legal al indemnizației sociale și nivelul pensiei/plata deja efectuată; adică se completează până la nivelul minim garantat. Aceasta procedură este reglementată prin OUG nr. 6/2009 (și actele ulterioare de modificare).

Pentru 2025 sunt două elemente practice esenţiale în calcul:

Valoarea punctului de referinţă (VPR) — folosită la calculul pensiei contributive — a fost anunţată pentru 2025 la 91 lei (majorare aplicată de la 1 ianuarie 2025). Acest indicator influenţează direct valoarea pensiei contributive.

Cum se plătește indemnizația socială

Cuantumul indemnizației sociale (pensia minimă garantată) este cel stabilit prin actele normative publicate şi comunicările CNPP; în documentele oficiale/cnpP apare valoarea de 1.281 lei ca referință utilizată de Casele de Pensii. În spațiul public au circulat și anunțuri despre majorări propuse (ex. până la ~1.415 lei), însă cuantumul oficial folosit pentru plata efectivă este cel comunicat prin actele normative și CNPP.

Exemplu simplu de calcul: dacă pensia contributivă calculată este: punctaj personal × VPR = 800 lei, iar cuantumul indemnizației sociale este 1.281 lei, Casa de Pensii va plăti suplimentar 1.281 − 800 = 481 lei sub formă de indemnizaţie socială, astfel încât beneficiarul să primească în total 1.281 lei.

Diferența esențială între cele două: pensia contributivă este un drept rezultat din contribuție — se calculează prin reguli contributive (Legea 263/2010) şi variază în funcție de punctaj și valoarea punctului; indemnizația socială este un mecanism de protecție socială, necontributiv, care completează pensia când aceasta rămâne sub pragul minim stabilit prin lege.