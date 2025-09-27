Pensia minimă garantată pentru cei cu vechime sub 24 de ani. Exemplu de calcul

Pensia minimă garantată reprezintă un mecanism social prin care statul român intervine pentru ca pensionarii cu venituri mici, adică al căror calcul al pensiei contributive le-ar aduce o sumă sub un prag considerat minim viabil, să primească un venit lunar de bază, suficient pentru un trai de supraviețuire, dacă îndeplinesc anumite condiții.

Cât este pensia minimă garantată si cine are dreptul la ea?

Este o indemnizație socială pentru pensionari, adesea numită și „pensia socială minimă”, care se acordă dacă pensia calculată pe baza contribuțiilor este sub un anumit prag stabilit de lege. Nivelul minim garantat este stabilit de stat și se indexează periodic, ca să țină pasul cu inflația și cu evoluția câștigului salarial mediu brut.

Din septembrie 2023 până la finalul lui 2024, cuantumul stabilit al pensiei minime garantate (indemnizației sociale) a fost de 1.281 lei/lună. Începând cu 1 ianuarie 2025, s-a făcut o majorare, iar pensia minimă garantată urmează să fie de 1.434 lei pe lună, în urma indexării, ca parte din politica noii legi a pensiilor.

Pentru a beneficia de pensia minimă garantată, trebuie să fie îndeplinite câteva condiții:

Stagiul minim de cotizare — cel puțin 15 ani de contribuții la sistemul public de pensii.

Pensia calculată pe baza contribuțiilor efectuate să fie mai mică decât cuantumul pensiei minime garantate (adică statul să fie nevoit să completeze diferența până la nivelul minim).

Să fie pensionar cu domiciliul în România, să fie pensionat în baza unei legi normale de pensii (pensii de limită de vârstă, anticipate etc.), nu doar indemnizația socială de tip necontributiv.

Ce se întâmplă dacă ai lucrat mai puțin de 24 de ani

„Mai puțin de 24 de ani” este o formulare generică, dar important este să vedem dacă ai realizat cel puțin 15 ani de contributivitate, deoarece acesta este stagiul minim legal pentru pensia minimă garantată. Dacă ai:

Mai putin de 15 ani de cotizare – nu ai drept la pensia minimă garantată (în sensul indemnizației sociale care completează pensia contributivă), pentru că nu îndeplinești acel stagiul minim. În general, legislația prevede 15 ani ca prag minim.

Între 15 și 24 de ani de cotizare – e posibil să primești pensia minimă garantată dacă pensia efectiv calculată este sub nivelul minim garantat. Diferența este completată de stat, astfel încât să ajungi la cuantumul minim. De exemplu, dacă ai un stagiu de 15 ani și pensia calculată este mică, statul va plăti diferența până la 1.281 lei (sau 1.434 lei începând cu 2025).

Exemplu de calcul pentru cineva cu puțini ani de muncă

Să luăm un exemplu concret (date orientative, folosind valorile cunoscute):

Persoană care a cotizat 15 ani. Pensia calculată prin contribuții ar fi, să zicem, ~ 600-700 lei/lună (depinde de punctaj şi de valoarea punctului de referință). Dacă această pensie este sub pragul pensiei minime garantate (1.281 lei pentru 2024), statul completează diferența până la acest prag. Rezultatul? Persoana primește pensia minimă garantată, adică 1.281 lei/lună.

Dacă persoana are, să zicem, 20 de ani de contribuții și pensia calculată este 1.100 lei, tot primește diferența până la pensia minimă garantată.

Limitări, provocări și situații speciale

Dacă nu ai atins stagiul minim de 15 ani, nu beneficiezi de această completare, deci pensia ta poate fi zero (în cazul în care nu ai vechime) sau foarte mică, doar pe baza contribuțiilor efective. Indemnizația socială minimă garantată (pensia minimă garantată) este diferită de pensia contributivă și nu reprezintă un drept derivativ de la cotizare, ci un sprijin social suplimentar pentru cei vulnerabili.

Bugetul de stat trebuie să suporte diferențele, ceea ce înseamnă că există presiune asupra finanțelor publice. Dacă numărul de pensionari cu pensii mici este mare, sumele plătite de stat pot crește.