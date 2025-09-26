Pensia anticipată parțială: condițiile din 2025 și cât scade suma față de pensia la limită de vârstă

Tot mai mulți români se întreabă în 2025 care sunt pașii concreți pentru a obține pensia anticipată parțială și în ce măsură aceasta le poate afecta veniturile față de pensia la limită de vârstă. Legislația clarifică atât condițiile de accesare, cât și penalizările aplicate pentru fiecare lună de anticipare. În plus, există situații speciale în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă, iar procesul de depunere a dosarului implică documente precise.

Diferențele dintre pensia anticipată și cea anticipată parțială

Pensia anticipată poate fi solicitată cu maximum cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare, dar numai de către persoanele care au acumulat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet prevăzut de lege. Important de subliniat este că la stabilirea stagiului nu se iau în calcul perioadele asimilate, precum serviciul militar, facultatea sau pensia de invaliditate.

În schimb, pensia anticipată parțială poate fi accesată tot cu cel mult cinci ani înaintea vârstei standard, însă condiția este realizarea stagiului complet de cotizare sau depășirea acestuia cu până la opt ani. Și aici, perioadele asimilate nu sunt luate în considerare.

Reducerea vârstei de pensionare pentru zonele afectate de poluare

Există și o prevedere specială valabilă până la 31 decembrie 2030. Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în localități afectate de poluarea remanentă, precum Baia Mare, Copșa Mică sau Zlatna, pe o rază de opt kilometri, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără să li se aplice penalizări. Această măsură are rolul de a sprijini comunitățile care au trăit decenii întregi în condiții dificile din cauza extracției și prelucrării minereurilor neferoase.

Transformarea automată în pensie la limită de vârstă

Atât pensia anticipată, cât și cea anticipată parțială se transformă automat, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă la momentul îndeplinirii condițiilor legale. În cazul pensiei anticipate, recalcularea presupune adăugarea perioadelor asimilate și a stagiilor realizate în timpul suspendării plății. Pentru pensia anticipată parțială, recalcularea implică eliminarea penalizărilor și integrarea tuturor perioadelor de muncă și asimilate.

Cum se calculează cuantumul pensiei anticipate parțiale

Valoarea pensiei anticipate se stabilește la fel ca pensia pentru limită de vârstă. Diferența apare în cazul pensiei anticipate parțiale, unde cuantumul este diminuat cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare. Această scădere se aplică până la momentul în care beneficiarul ar fi îndeplinit condițiile pentru pensia la limită de vârstă. Practic, o persoană care iese la pensie cu cinci ani mai devreme poate înregistra o reducere de până la 45% din valoarea pensiei pe care ar fi primit-o fără anticipare.

Actele necesare pentru înscriere

Pentru a solicita pensia anticipată sau pe cea anticipată parțială, dosarul trebuie depus la casa teritorială de pensii, în funcție de domiciliu.

Documentația include, printre altele:

cerere tip pentru înscriere la pensie;

carnetul de muncă (original și copie);

actele de stare civilă (carte de identitate, certificat de naștere și, dacă este cazul, certificat de căsătorie);

livretul militar, diploma de absolvire a studiilor universitare și adeverințe privind durata cursurilor;

documente care atestă sporuri permanente, condiții de muncă speciale sau alte situații reglementate de lege;

dovada încetării calității de asigurat pentru cei care nu mai lucrează;

procură specială, în cazul în care cererea este depusă prin mandatar.

Procura specială are o valabilitate de 18 luni și trebuie să conțină datele titularului, ale mandatarului și obiectul mandatului. Pentru cetățenii români sau străini din afara țării, procura poate fi eliberată fie de autoritățile locale cu apostilă, fie de misiunile diplomatice sau de notarii publici din România.

Termene și proceduri

Cererea de pensionare, odată depusă, este soluționată în termen de 45 de zile de casa teritorială sau sectorială de pensii. În cazul în care termenul final cade într-o zi nelucrătoare, depunerea poate fi făcută în prima zi lucrătoare următoare, fără a fi considerată întârziată. Decizia emisă este comunicată solicitantului în maximum cinci zile de la emitere, iar în 30 de zile acesta are dreptul să o conteste.

În 2025, pensia anticipată parțială rămâne o opțiune pentru cei care îndeplinesc stagiul de cotizare, dar doresc să se retragă mai devreme din activitate. Deși penalizarea de 0,75% pe lună reduce semnificativ suma finală, există situații specifice, precum cele din zonele afectate de poluare, unde pensionarea se poate face mai devreme fără scăderi. Procedurile clare și actele necesare reprezintă pașii esențiali pentru a beneficia de acest drept.