Cum faci captură de ecran pe Windows 11. Cele mai rapide metode pe care oricine ar trebui să le știe

Cele mai rapide combinații de taste pentru capturi de ecran

Cea mai cunoscută metodă este apăsarea tastei Print Screen (PrtScn). În funcție de setările calculatorului, imaginea întregului ecran poate fi copiată în memoria temporară a sistemului, urmând să fie lipită ulterior într-o aplicație precum Paint, Word sau un program de editare foto.

Dacă vrei ca imaginea să fie salvată automat, poți folosi combinația Windows + Print Screen. În acest caz, ecranul se va întuneca pentru o fracțiune de secundă, iar captura va fi stocată automat în folderul Imagini > Capturi de ecran.

O altă variantă utilă este combinația Alt + Print Screen, care capturează doar fereastra activă. Această metodă este ideală atunci când nu dorești să apară și alte elemente deschise pe desktop.

Pentru utilizatorii de laptopuri, uneori este necesară apăsarea simultană a tastei Fn împreună cu Print Screen, în funcție de modelul dispozitivului.

Instrumentul ascuns din Windows 11 care oferă mai mult control

Una dintre cele mai utile funcții integrate în Windows 11 este Snipping Tool, aplicația dedicată capturilor de ecran. Aceasta poate fi lansată rapid folosind combinația Windows + Shift + S.

După apăsarea tastelor, ecranul se estompează și apare un meniu care oferă mai multe opțiuni. Utilizatorul poate selecta o zonă dreptunghiulară, poate captura o fereastră anume sau poate salva întregul ecran.

Imaginea este copiată automat în clipboard și poate fi editată imediat în aplicația Snipping Tool. Aici pot fi adăugate marcaje, săgeți, evidențieri sau alte elemente utile pentru explicații și prezentări.