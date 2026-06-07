Cum faci captură de ecran pe Windows 11. Cele mai rapide metode pe care oricine ar trebui să le știe
Realizarea unei capturi de ecran este una dintre cele mai utile funcții disponibile pe orice calculator. Fie că vrei să salvezi o conversație, să păstrezi o eroare afișată pe monitor sau să trimiți cuiva o imagine cu ceea ce vezi pe ecran, Windows 11 oferă mai multe metode rapide pentru a face acest lucru.
Mulți utilizatori folosesc doar tasta Print Screen, însă sistemul de operare de la Microsoft include instrumente mai avansate care permit selectarea unei anumite zone, editarea imaginii și salvarea automată a capturilor. Iată cele mai simple metode prin care poți face o captură de ecran în Windows 11.
Cele mai rapide combinații de taste pentru capturi de ecran
Cea mai cunoscută metodă este apăsarea tastei Print Screen (PrtScn). În funcție de setările calculatorului, imaginea întregului ecran poate fi copiată în memoria temporară a sistemului, urmând să fie lipită ulterior într-o aplicație precum Paint, Word sau un program de editare foto.
Dacă vrei ca imaginea să fie salvată automat, poți folosi combinația Windows + Print Screen. În acest caz, ecranul se va întuneca pentru o fracțiune de secundă, iar captura va fi stocată automat în folderul Imagini > Capturi de ecran.
O altă variantă utilă este combinația Alt + Print Screen, care capturează doar fereastra activă. Această metodă este ideală atunci când nu dorești să apară și alte elemente deschise pe desktop.
Pentru utilizatorii de laptopuri, uneori este necesară apăsarea simultană a tastei Fn împreună cu Print Screen, în funcție de modelul dispozitivului.
Instrumentul ascuns din Windows 11 care oferă mai mult control
Una dintre cele mai utile funcții integrate în Windows 11 este Snipping Tool, aplicația dedicată capturilor de ecran. Aceasta poate fi lansată rapid folosind combinația Windows + Shift + S.
După apăsarea tastelor, ecranul se estompează și apare un meniu care oferă mai multe opțiuni. Utilizatorul poate selecta o zonă dreptunghiulară, poate captura o fereastră anume sau poate salva întregul ecran.
Imaginea este copiată automat în clipboard și poate fi editată imediat în aplicația Snipping Tool. Aici pot fi adăugate marcaje, săgeți, evidențieri sau alte elemente utile pentru explicații și prezentări.
Funcția este preferată de mulți utilizatori deoarece elimină necesitatea de a decupa ulterior imaginea în programe externe.
Windows 11 oferă și posibilitatea realizării capturilor cu întârziere de câteva secunde, o funcție utilă atunci când trebuie surprinse meniuri care dispar imediat după un clic.
Pentru cei care creează tutoriale sau documentație tehnică, Snipping Tool reprezintă una dintre cele mai practice soluții incluse gratuit în sistemul de operare.