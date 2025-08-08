Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 12:57
de Mădălina Bahrim

Lovitură pentru viitorii pensionari: Banii din Pilonul II nu vor mai putea fi încasați integral după pensionare – va exista totuși o singură excepție

ECONOMIE
Lovitură pentru viitorii pensionari: Banii din Pilonul II nu vor mai putea fi încasați integral după pensionare – va exista totuși o singură excepție
Se schimbă regulile pentru Pilonul 2 de pensii, banii nu vor mai putea fi ridicați integral

Schimbări radicale sunt pregătite la Pilonul II de pensii. Potrivit unui proiect de lege aflat pe agenda Guvernului, românii nu-și vor mai putea retrage integral economiile acumulate după pensionare. În loc de o singură tranșă, beneficiarii vor primi maximum 25% din sumă, iar restul va fi livrat lunar pe durata vieții. Cu toate acestea, există o excepție clar prevăzută: cei cu sume mici în cont, sub un anumit prag, pot păstra modelul actual de plată.

Conform informațiilor de ultim moment, guvernul a amânat adoptarea proiectului cu o săptămână, pentru a extinde consultarea publică, au precizat surse pentru HotNews.ro.

Retrageri plafonate, cu un prag de scutire

Noul proiect prevede că retragerea integrală a sumelor din Pilonul II nu va mai fi permisă. În schimb, pensionarii vor putea lua o singură dată maximum 25% din suma acumulată, restul fiind plătit lunar fie sub formă de pensie programată (pe o durată de până la 10 ani), fie ca pensie viageră pe întreaga viață.

Vezi și:
Modificări importante pentru românii cu pensie privată. Se introduce o nouă taxă, iar retragerea integrală a banilor va fi eliminată
Din septembrie, statul te taxează și mai mult: vei plăti CASS și pentru pensiile private Pilonul II și III

Există, însă, o excepție semnificativă: dacă în cont se află o sumă mai mică decât „douăsprezece ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public”, estimată la 15.372 de lei la finalul anului trecut, retragerea integrala rămâne posibilă, așa cum se întâmplă și în prezent.

De ce schimbă guvernul regulile pentru Pilonul 2 de pensii?

Guvernul justifică modificările prin necesitatea de a proteja fondurile atunci când sumele acumulate devin considerabile, în context demografic delicat și în perspectiva unei „avalanșe” de pensionări în 2030. Legislația actuală permite retrageri integrale sau eșalonate pe maximum cinci ani, o practică considerată nesustenabilă, în lipsa unui cadru legal dedicat fazei de plată a pensiilor private.

Un alt motiv invocat este alinierea la sistemele de pensii private din state membre ale OCDE, a căror practică prevede retrageri parțiale și plăți structurate pe durate mai mari de timp.

Proiectul de lege urma să fie adoptat vineri, dar Guvernul a decis să amâne cu o săptămână luarea unei decizii, tocmai pentru a extinde consultarea publică, conform sursei citate anterior.

Reacții critice de la partea consumatorilor

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a fost primul critic al proiectului. Președintele Alin Iacob susține că măsurile propuse nu iau în calcul interesele reale ale participantilor, ci pe cele ale administratorilor de fonduri de pensii. AURSF semnalează că plafonul de 25% este defavorabil, mai ales în contextul speranței de viață relativ scăzute și al inflației ridicate, care diminuează valoarea reală a sumelor eșalonate.

Asociația propune o creștere a sumei retrase la până la 30%, precum și posibilitatea retragerii integrale în situații medicale sau sociale urgente. De asemenea, consideră că perioada de plată ar trebui să rămână la cinci ani, nu să fie dublată la zece, și că cererea de plată ar trebui să poată fi asistață de o asociație de consumatori.

 

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
HBO Max se pregătește să limiteze partajarea parolelor: măsuri dure anunțate pentru sfârșitul anului
HBO Max se pregătește să limiteze partajarea parolelor: măsuri dure anunțate pentru sfârșitul anului
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor
ANAF te face „vedetă fiscală” dacă nu ai datorii la stat – Numele românilor cinstiți vor apărea pe o listă, pentru a beneficia de „recunoaștere publică”
ANAF te face „vedetă fiscală” dacă nu ai datorii la stat – Numele românilor cinstiți vor apărea pe o listă, pentru a beneficia de „recunoaștere publică”
Dezastrul lăsat în urmă de viitura care a blocat Transfăgărășanul. 30 de mașini blocate și doi turiști dați dispăruți
Dezastrul lăsat în urmă de viitura care a blocat Transfăgărășanul. 30 de mașini blocate și doi turiști dați dispăruți
Ce a pățit un jurnalist care a încercat să îi ia un interviu groparului lui Ion Iliescu: „Nimeni n-a vrut sau n-a știut să-mi spună asta”. Marile probleme cu care s-a confruntat: „Șocat de rigiditatea și lipsa de bun-simț”
Ce a pățit un jurnalist care a încercat să îi ia un interviu groparului lui Ion Iliescu: „Nimeni n-a vrut sau n-a știut să-mi spună asta”. Marile probleme cu care s-a confruntat: „Șocat de rigiditatea și lipsa de bun-simț”
Funcțiile de conducere care vor putea fi ocupate doar două mandate de trei ani
Funcțiile de conducere care vor putea fi ocupate doar două mandate de trei ani
Accident în lanț pe A2, în zona Cernavodă. Cinci mașini implicate, trafic restricționat
Accident în lanț pe A2, în zona Cernavodă. Cinci mașini implicate, trafic restricționat
Cum îți partajezi locația și îți personalizezi setările de confidențialitate pe Instagram Map, noua opțiune introdusă de Meta
Cum îți partajezi locația și îți personalizezi setările de confidențialitate pe Instagram Map, noua opțiune introdusă de Meta
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Playtech Știri
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei