Lovitură pentru viitorii pensionari: Banii din Pilonul II nu vor mai putea fi încasați integral după pensionare – va exista totuși o singură excepție

Schimbări radicale sunt pregătite la Pilonul II de pensii. Potrivit unui proiect de lege aflat pe agenda Guvernului, românii nu-și vor mai putea retrage integral economiile acumulate după pensionare. În loc de o singură tranșă, beneficiarii vor primi maximum 25% din sumă, iar restul va fi livrat lunar pe durata vieții. Cu toate acestea, există o excepție clar prevăzută: cei cu sume mici în cont, sub un anumit prag, pot păstra modelul actual de plată.

Conform informațiilor de ultim moment, guvernul a amânat adoptarea proiectului cu o săptămână, pentru a extinde consultarea publică, au precizat surse pentru HotNews.ro.

Retrageri plafonate, cu un prag de scutire

Noul proiect prevede că retragerea integrală a sumelor din Pilonul II nu va mai fi permisă. În schimb, pensionarii vor putea lua o singură dată maximum 25% din suma acumulată, restul fiind plătit lunar fie sub formă de pensie programată (pe o durată de până la 10 ani), fie ca pensie viageră pe întreaga viață.

Există, însă, o excepție semnificativă: dacă în cont se află o sumă mai mică decât „douăsprezece ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public”, estimată la 15.372 de lei la finalul anului trecut, retragerea integrala rămâne posibilă, așa cum se întâmplă și în prezent.

De ce schimbă guvernul regulile pentru Pilonul 2 de pensii?

Guvernul justifică modificările prin necesitatea de a proteja fondurile atunci când sumele acumulate devin considerabile, în context demografic delicat și în perspectiva unei „avalanșe” de pensionări în 2030. Legislația actuală permite retrageri integrale sau eșalonate pe maximum cinci ani, o practică considerată nesustenabilă, în lipsa unui cadru legal dedicat fazei de plată a pensiilor private.

Un alt motiv invocat este alinierea la sistemele de pensii private din state membre ale OCDE, a căror practică prevede retrageri parțiale și plăți structurate pe durate mai mari de timp.

Proiectul de lege urma să fie adoptat vineri, dar Guvernul a decis să amâne cu o săptămână luarea unei decizii, tocmai pentru a extinde consultarea publică, conform sursei citate anterior.

Reacții critice de la partea consumatorilor

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a fost primul critic al proiectului. Președintele Alin Iacob susține că măsurile propuse nu iau în calcul interesele reale ale participantilor, ci pe cele ale administratorilor de fonduri de pensii. AURSF semnalează că plafonul de 25% este defavorabil, mai ales în contextul speranței de viață relativ scăzute și al inflației ridicate, care diminuează valoarea reală a sumelor eșalonate.

Asociația propune o creștere a sumei retrase la până la 30%, precum și posibilitatea retragerii integrale în situații medicale sau sociale urgente. De asemenea, consideră că perioada de plată ar trebui să rămână la cinci ani, nu să fie dublată la zece, și că cererea de plată ar trebui să poată fi asistață de o asociație de consumatori.