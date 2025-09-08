Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă. Cine beneficiază de acest drept?

Tot mai mulți români se întreabă ce șanse au să se pensioneze mai devreme, iar legislația în vigoare prevede situații clare în care acest lucru este posibil. Pensia anticipată pentru carieră lungă reprezintă una dintre variantele prin care bărbații și femeile pot ieși din activitate mai repede, însă dreptul se acordă doar în anumite condiții stricte.

Cine poate beneficia de pensia anticipată pentru carieră lungă

Potrivit legii, dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă se acordă persoanelor care au realizat un stagiu contributiv de cotizare mai mare decât cel standard prevăzut la articolul 42 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii. Diferența este de 5 ani în cazul bărbaților și de 3 ani pentru femei.

Cu alte cuvinte, cei care au muncit constant și au acumulat ani suplimentari de contribuții pot ieși mai devreme la pensie fără a fi penalizați la cuantumul acesteia.

Stagiile de cotizare stabilite în ultimii ani

Regulile s-au modificat progresiv în funcție de anul stabilirii, iar stagiile minime de cotizare pentru pensionarea anticipată s-au ridicat treptat:

1 ianuarie 2022 – bărbați: 39 ani; femei: 35 ani și 6 luni

1 iulie 2022 – bărbați: 39 ani; femei: 36 ani

1 iulie 2023 – bărbați: 39 ani; femei: 36 ani și 6 luni

1 iulie 2024 – bărbați: 39 ani; femei: 37 ani

Aceste praguri arată creșterea graduală a stagiului necesar pentru femei, în timp ce pentru bărbați valoarea a rămas constantă.

Ce perioade nu se iau în calcul

Foarte important pentru cei interesați este faptul că anumite perioade considerate necontributive nu se includ la calcularea stagiului necesar pentru pensia anticipată de carieră lungă. Printre acestea se numără:

serviciul militar, fie în termen, fie prin contract;

perioada de creștere a copilului până la 3 ani, realizată de unul dintre părinți sau de tutore;

concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă;

perioadele în care s-a primit ajutor de șomaj sau alocații pentru integrare profesională;

îngrijirea unui copil cu dizabilitate severă până la 18 ani ori a unei persoane cu handicap sever;

perioada de rezidențiat în învățământul postuniversitar obligatoriu;

activitatea de judecător sau procuror realizată până la 31 decembrie 2005;

îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub 16 ani sau a unei persoane peste 75 de ani, până la 1 ianuarie 1999;

studiile în învățământul superior de zi, efectuate până la 1 ianuarie 1999.

Toate aceste perioade, deși recunoscute în alte contexte, nu contribuie la atingerea pragului pentru pensionarea anticipată de carieră lungă.

Cum se calculează pensia anticipată pentru carieră lungă

Un alt aspect important de subliniat este că valoarea pensiei anticipate pentru carieră lungă se stabilește exact în aceleași condiții ca pensia pentru limită de vârstă. Asta înseamnă că cei care reușesc să îndeplinească toate cerințele legale nu vor avea pierderi la cuantumul final.

Astfel, pentru mulți români care au intrat devreme pe piața muncii și au acumulat zeci de ani de contribuții, această opțiune reprezintă o recompensă pentru munca depusă și o șansă de a se bucura mai devreme de anii de pensionare.