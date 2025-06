Pasiunea Cleopatrei Stratan îl face pe Edward Sanda să caute o locuință mai mare: “Ne-ar trebui vreo 2-3 case!” VIDEO EXCLUSIV

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au demonstrat că formează un cuplu extrem de puternic, fiind la fel de îndrăgostiți ca în prima zi după aproximativ 4 ani de căsnicie. Cei doi sunt în căutarea unei locuințe mai spațioase, după cum au dezvăluit în exclusivitate pentru Playtech, ținând cont că superba artistă are o pasiune care necesită mai mult loc.

Cleopatra Stratan este atentă la imaginea sa, lucru care se poate vedea la fiecare apariție pe care o are, aceasta fiind impecabilă. Tânăra este pasionată de pantofi, însă anul acesta a decis să renunțe la câteva perechi din marea ei colecție. Aceasta deținea, în trecut, în jur de 100 de perechi de pantofi:

“Edward Sanda: Ai zis bine, pantofii! Acesta este răspunsul corect, mergi în etapa următoare. Pasiunea ei cea mai mare are legătură cu pantofii. E fană pantofi, are și colecția ei lansată de anul acesta, o găsiți la ea pe Instagram. Mai are și alte pasiuni, dar aceasta este pe primul loc! Are peste 100, nu știu!

Cleopatra Stratan: Nu, am mai curățat din ele.

Edward Sanda: A dat Dumnezeu! (râde)

Cleopatra Stratan: În anii trecuți aveam perechi de la tot felul de brand-uri, de la cele mai scumpe la cele mai ieftine, de calități și prețuri diferite. Anul acesta am făcut o revizie și mi-am dat seama că dintre toate perechile pe care le aveam, cele 100 la număr, pe câteva le purtam doar la ocazie sau nu apucasem să le port! Mi-am dat seama că, de fapt, calitatea contează cel mai mult. Contează ca pantofii să fie confortabili, să poți să reziști pe ei, mai ales atunci când vine vorba de tocuri, eu fiind amatoare de tocuri. Bineînțeles că fiind și scumpi, trebuie să merite, să fie un echilibru! Am făcut o triere și am mai scăzut numărul. Am ajuns undeva pe la 60 sau 70. (râde) Zic aici de toată încălțămintea pe care o am, de la adidași până la cizme.”