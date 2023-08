Diferența de vârstă dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Nu le-a păsat de gura lumii când s-au căsătorit

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de cinci ani. În 2021, la scurt timp după ce artista a devenit majoră, cei doi au ales să își unească destinele în fața lui Dumnezeu, semn că diferența de vârstă nu este deloc un impediment în calea fericirii lor.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit în anul 2021, la puțin timp după ce îndrăgita artistă a împlinit vârsta de 18 ani.

Cântăreața s-a îndrăgostit iremediabil de cel care i-a devenit partener de viață în anul 2018 și de atunci sunt de nedespărțit. Deși există o diferență de vârstă de mai bine de cinci ani între ei, se pare că acest aspect nu este deloc un impediment în calea fericirii lor.

Deși fiica lui Pavel Stratan și alesul inimii sale își trăiesc dragostea la cote maxime, se bucură de fiecare moment frumos din viața lor și par veșnic fericiți, artiștii au avut parte și de anumite obstacole pe care le-au trecut cu brio.

Cei doi au fost supuși celui mai dificil test al cuplurilor, fiind nevoiți să stea despărțiți aproape cinci luni în perioada pandemiei, atunci când se aflau în carantină.

„Ce nu o să pot să uit vreodată în viața mea este sentimentul și momentul în care a venit Edi în Chișinău după 5 luni în care am stat la distanță, în pandemie.

A fost cred cea mai lungă așteptare pe care am avut-o, aveam impresia că nu se mai termină ziua aia. Nu dorim la nimeni să treacă prin chestia asta. Să nu treacă prin distanța prin care am trecut noi, în sensul în care noi nu știam ce se întâmplă(…) Am avut o situație…noi eram împreună din februarie și în martie s-a dat lockdown, pur și simplu. A fost cea mai mare provocare.

Eu eram la ai mei acasă la Chișinău, la școală, el era la București. Nimeni nu știa cât o să dureze, ce o să se întâmple mai departe, era o nebuloasă totală. Ba se închideau granițele, ba se deschideau și tot așa. Asta a ținut vreo 5 luni de zile. În iulie abia s-au deschis granițele, s-a mai liniștit treaba cu carantina, cu restricțiile și el putea să vină în țară.”, a povestit Cleopatra Stratan, pentru Unica.