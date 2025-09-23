Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde

Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025
de Diana Dumitrache

Meteorologii au prezentat prognoza pentru perioada 22 septembrie – 20 octombrie 2025. Potrivit estimărilor, vremea va începe cu temperaturi mai ridicate, însă urmează două săptămâni mai reci decât normalul perioadei. De asemenea, după un debut secetos, ploile își vor face simțită prezența în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo pentru luna octombrie

Estimările au fost realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și se bazează pe media abaterilor temperaturii aerului și a precipitațiilor față de intervalul 2005–2024.

În săptămâna  22 – 29 septembrie 2025, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul în vest, ușor mai scăzute în est, iar în rest apropiate de media perioadei. Ploile vor fi puține, regimul pluviometric fiind deficitar în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie 2025 va aduce o răcire accentuată, cu temperaturi mai coborâte la nivelul întregii țări, mai ales în regiunile estice. Precipitațiile vor fi mai abundente în sud-vest, iar în rest apropiate de valorile normale.

Între 6 şi 13 octombrie, vremea se va apropia de specificul perioadei, atât din punct de vedere termic, cât și pluviometric. Temperaturile și cantitățile de precipitații vor fi, în general, în limite normale.

Finalul intervalului (13 – 20 octombrie 2025) va aduce temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru această săptămână. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în regiunile extracarpatice, însă în rest se vor situa în jurul mediilor climatologice.

Ciclonul Zack ajunge în România

Ciclonul Zack, care a provocat pagube importante în mai multe țări europene, va afecta și România începând de miercuri. Primele zone vizate sunt cele din nordul țării, în special Moldova, unde sunt așteptate vijelii puternice și o răcire bruscă a vremii. De joi, scăderea temperaturilor se va resimți pe întreg teritoriul național, fiind însoțită de ploi torențiale și rafale de vânt cu intensitate de uragan, mai întâi în vest, apoi și în celelalte regiuni.

Meteorologii anunță că instabilitatea atmosferică va continua și săptămâna viitoare, cu valori termice mult sub media perioadei. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 10 și 20 de grade Celsius.

„De joi încolo și, posibil, mare parte a săptămânii viitoare, maximele termice se vor încadra între 10 și 20 de grade. În multe zone, acestea vor fi sub normalul perioadei. Vor fi și precipitații – la început în vest, pentru că de acolo vine sistemul noros asociat formațiunii depresionare, apoi ploile vor cuprinde toate regiunile țării”, a explicat Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, la Antena 3 CNN.

În zonele montane înalte, răcirea accentuată va aduce precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare.

Deși România nu se află în centrul fenomenului, efectele ciclonului Zack se vor simți mai ales în vest și nord-vest. În restul Europei, furtuna a lăsat în urmă distrugeri semnificative. În Italia, în doar 40 de minute s-au acumulat 60 de litri de apă pe metru pătrat, provocând inundații severe. Situații similare au fost raportate și în Franța, iar printre țările afectate se numără și Marea Britanie, Belgia, Danemarca și Polonia.

