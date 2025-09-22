Ultima ora
Uraganul Zack ajunge în România peste două zile. Aduce ploi torențiale, vânt şi ninsori
22 sept. 2025 | 14:25
de Diana Dumitrache

Uraganul Zack ajunge în România peste două zile. Aduce ploi torențiale, vânt şi ninsori
Ciclonul Zack a provocat inundații devastatoare în Italia (Foto: colaj Playtech)

Directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat luni după-amiaza, la Antena 3 CNN, că uraganul care face ravagii în Europa va ajunge deasupra României peste două zile.

Ce aduce uraganul Zack în România?

Potrivit meteorologului, se vor înregistra ploi torențiale și vânt cu putere de uragan mai întâi în vestul țării, iar ulterior și în celelalte zone. Tot de miercuri, în localități din nordul și nord-vestul României, temperaturile vor scădea semnificativ, iar vijeliile vor continua și în cursul săptămânii viitoare. Meteorologul precizează că maximele termice vor fi între 10 și 20 de grade Celsius.

Ciclonul Zack, care a provocat inundații și pagube în Europa, ajunge în zilele următoare și în România. În orașele din Italia lovite de furtună, în doar 40 de minute s-au acumulat 60 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul puternic a distrus mașini și a produs pagube importante. Inundații au fost raportate și în Franța.

Florinela Georgescu a explicat impactul asupra României:

„Într-adevăr, o schimbare importantă în aspectul vremii o așteptăm de pe parcursul zilei de miercuri, când temperaturile vor scădea în partea de nord, nord-vest a țării, în special în Moldova, urmând ca, joi, scăderea de temperatură să fie resimțită în toată țara, astfel încât, de joi încolo și, posibil, mare parte a săptămânii viitoare – maximele termice se vor situa, în general, între 10 și 20 de grade. Deci, vor fi regiuni în care temperaturile vor coborî sub normalul perioadei în care ne aflăm. Vor fi și precipitații – la început, în vest, pentru că de acolo vine sistemul noros asociat formațiunii depresionare despre care vorbeați. Apoi, vor fi în toate regiunile țării ploi.

Iar pe fondul răcirii accentuate despre care vorbim, în zona montană cea mai înaltă vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare”, a mai precizat directorul ANM.

Cum va fi vremea luni și marți

Referitor la zilele imediat următoare, Florinela Georgescu a menționat:

„Astăzi și mâine – două zile cu vreme ca de sfârșit de vară, fără precipitații, cu presiune atmosferică ridicată și maxime termice, care se vor încadra, în general, între 25 – 30 și chiar 31 de grade. Cele mai ridicate valori, ca și ieri, se vor înregistra în partea de vest și sud-vest a teritoriului: Banat, Crișana, partea de vest a Olteniei. Dar, cum spuneam, foarte cald și în restul țării. De asemenea, și pe parcursul nopții a fost și va fi mai cald decât este normal.”

Inundaţii puternice în Italia: peste 300 – 400 litri/mp. Imagini trimise de românii care locuiesc în zonele afectate, este cod roşu de viituri
