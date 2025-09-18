Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează

Un nou vortex polar, uriașul sistem de vânturi reci din stratosfera de deasupra Polului Nord, a început să se contureze și ar putea influența semnificativ iarna 2025/2026 în Europa, inclusiv în România, potrivit severe-weather.eu.

Semnele unei ierni cu ger extrem și ninsori abundente

Datele satelitare arată deja o scădere a temperaturilor și a presiunii în zona arctică – primele indicii ale formării acestui fenomen. Vortexul polar apare în fiecare toamnă, odată cu răcirea Polului Nord, creând un „inel” de vânturi puternice la mare altitudine. Atunci când este stabil și compact, aerul rece rămâne blocat în zona arctică. Însă, dacă vortexul se slăbește sau se rupe, masele de aer polar pot coborî spre latitudini mai joase, aducând ierni dure cu ger și ninsori masive.

Meteorologii atrag atenția că, în acest an, vortexul polar se formează mai slab decât în mod normal. În plus, doi factori majori îl pot destabiliza în lunile următoare:

La Niña, fenomen climatic ce modifică temperaturile Oceanului Pacific și favorizează ierni mai reci în emisfera nordică;

QBO negativ, o schimbare a direcției vânturilor stratosferice, care contribuie la instabilitatea vortexului.

Aceste condiții cresc probabilitatea apariției unui fenomen de „încălzire stratosferică bruscă”, care rupe vortexul și permite pătrunderea aerului arctic în Europa.

Ce înseamnă asta pentru România?

Dacă prognozele se confirmă, iarna 2025/2026 ar putea aduce în România perioade cu frig intens și ninsori abundente, alternate cu intervale mai blânde. În trecut, astfel de rupturi ale vortexului au generat valuri de frig ce au afectat întreaga Europă, inclusiv zona Balcanilor.

Specialiștii avertizează că scenariile sunt încă în evoluție, dar un început mai slab al vortexului sugerează o iarnă dinamică și imprevizibilă, cu șanse crescute pentru episoade de vreme extremă.