Iarnă cu zăpadă ca în copilărie. La Niña aduce ger şi nămeţi din belşug, ce este fenomenul ENSO

Iarna viitoare ar putea aduce în Europa episoade de frig și ninsoare, în special în luna ianuarie, chiar dacă media sezonului este estimată a fi ușor mai caldă decât normalul. Primele prognoze, publicate de severe-weather.eu, arată că un fenomen La Niña de intensitate slabă, combinat cu un vortex polar mai puțin puternic decât de obicei, ar putea permite aerului rece din nord să pătrundă mai frecvent pe continent.

Ce este La Niña și cum influențează clima

La Niña reprezintă faza rece a fenomenului climatic ENSO, marcată de temperaturi mai scăzute decât media în apele din centrul și estul Pacificului tropical. Deși se formează la mii de kilometri depărtare, efectele sale se resimt la scară globală, modificând poziția și forța curenților de aer din atmosferă.

Pentru Europa, impactul nu este direct, însă La Niña poate influența distribuția presiunii atmosferice la nivel continental, creând condiții favorabile pătrunderii maselor de aer rece din nord.

Vortexul polar este o vastă masă de aer rece care se rotește în jurul Polului Nord, la altitudini mari. Un vortex puternic menține aerul arctic blocat în nord, ceea ce aduce ierni mai blânde în Europa. Când acesta slăbește, jetul polar devine ondulat, permițând aerului rece să coboare spre sud.

Modelele ECMWF estimează pentru începutul sezonului un vortex polar mai slab decât normal, ceea ce crește probabilitatea apariției unor perioade reci și ninsori. Slăbirea vortexului poate fi susținută și de La Niña, care istoric are o probabilitate de 60–75% de a provoca încălziri bruște stratosferice – fenomene ce destabilizează vortexul și favorizează valurile de frig.

Iarna 2025/2026: ger și ninsori ca în copilărie

Previziunile timpurii ale modelului ECMWF pentru decembrie 2025 – februarie 2026 indică o presiune atmosferică: tendință scăzută între estul Canadei și vestul Europei, cu presiune ridicată în regiunile polare – semn al unui vortex polar slăbit. Cat despre temperaturi, vom avea medii sezoniere peste normal pe mare parte din continent, influențate de curenți sudici; în unele zone centrale temperaturile pot fi apropiate sau ușor sub medie.

Precipitațiile vor fi peste normal în nord-vestul Europei și în sud, valori apropiate de medie în rest.

Deși media pe trei luni sugerează temperaturi ușor peste normal, analiza lunară indică ianuarie 2026 drept cea mai rece lună a sezonului. Modelele arată posibilitatea unui blocaj atmosferic de înaltă presiune în nord, ceea ce ar direcționa mase de aer rece dinspre nord și nord-est către Europa Centrală, de Vest și de Nord.

Astfel de scenarii sunt adesea subestimate în prognozele pe termen lung, ceea ce înseamnă că intensitatea valurilor de frig ar putea fi mai mare decât sugerează datele actuale.

Modelul ECMWF estimează cantități de zăpadă sub media multianuală pentru cea mai mare parte a Europei. Totuși, sudul Marii Britanii și anumite zone din Scandinavia ar putea înregistra ninsori peste normal. În regiunile centrale ale continentului sunt posibile episoade locale cu ninsoare abundentă, chiar dacă media sezonului rămâne scăzută.