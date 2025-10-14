O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?

Autoritățile de mediu din statul Nevada au acuzat compania The Boring Company a lui Elon Musk de aproape 800 de încălcări ale legislației de protecție a mediului, comise în ultimii doi ani în timpul construcției rețelei subterane de transport din Las Vegas.

Printre neregulile invocate se numără săpături fără autorizație, deversări de apă netratată pe străzi și scurgeri de materiale de construcție provenite din camioanele firmei, potrivit unui document obținut de ProPublica și City Cast Las Vegas.

Amenzi reduse, în ciuda numărului mare de abateri

Într-o scrisoare de tip cease-and-desist emisă pe 22 septembrie 2025, Biroul pentru Controlul Poluării Apei din Nevada a constatat repetarea unor abateri pentru care compania fusese deja sancționată în urmă cu cinci ani.

Deși acordul semnat în 2022 prevedea măsuri stricte de conformare și posibilitatea unor penalități de peste 3 milioane de dolari, autoritățile au decis să aplice o amendă redusă, de 242.800 de dolari, pe motiv că, deși „numărul de încălcări este extraordinar”, sancțiunea trebuie să rămână proporțională.

Inspectorii de stat au identificat 689 de inspecții ratate și peste 90 de noi abateri de la regulile stabilite prin acordul anterior.

Printre obligațiile nerespectate se numără și angajarea unui manager de mediu independent, care ar fi trebuit să supravegheze periodic șantierele. The Boring Company, a lui Elon Musk, contestă oficial aceste acuzații, potrivit unui purtător de cuvânt al statului.

În trecut, Elon Musk a afirmat în mod public că preferă să plătească amenzi decât să aștepte aprobările birocratice. „Reglementările de mediu sunt, în mare parte, absurde”, declara el anul trecut la un eveniment al Cato Institute.

Probleme repetate și acuzații de lipsă de supraveghere

Proiectul Vegas Loop, lansat în 2019, constă într-o rețea de tuneluri pentru transportul de persoane cu mașini Tesla operate de șoferi.

Inițial planificat pe o distanță de 1,3 kilometri, proiectul s-a extins la 68 de mile (aprox. 109 kilometri) și 104 stații. Deși este finanțat privat și nu implică fonduri federale, compania lui Elon Musk este totuși obligată să respecte reglementările statale privind gestionarea deșeurilor și a apelor subterane.

În ultimii ani, The Boring Company a fost acuzată în repetate rânduri de nerespectarea normelor de siguranță și protecție a mediului. În 2023, a fost amendată cu peste 112.000 de dolari de către OSHA (Agenția pentru Securitate și Sănătate în Muncă) din cauza condițiilor precare de lucru, muncitori care lucrau în apă până la glezne, scurgeri de nămol și arsuri chimice.

Tot în acest an, un muncitor a suferit o „leziune prin strivire” după ce a fost prins între două conducte de 4.000 de picioare.

Ben Leffel, profesor la Universitatea din Nevada, a criticat sever dimensiunea amenzii: „Dacă penalitățile nu afectează profitul unei companii evaluate la 7 miliarde de dolari, nu vor schimba comportamentul acesteia.”

Autoritățile susțin însă că monitorizează activ activitățile companiei și că sancțiunile aplicate vor descuraja viitoarele încălcări. Între timp, proiectul continuă, iar tunelurile companiei lui Elon Musk se extind sub Las Vegas, în pofida unei istorii tot mai lungi de abateri și dispute legale.