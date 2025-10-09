Elon Musk ajunge la o înțelegere de 128 de milioane de dolari cu foștii directori Twitter

După doi ani de dispute legale intense, Elon Musk a decis să încheie procesul cu cei patru foști directori ai companiei Twitter, pe care i-a concediat imediat după preluarea platformei în 2022. Valoarea totală a înțelegerii se ridică la 128 de milioane de dolari, potrivit informațiilor confirmate într-un document judiciar recent.

Cei patru — Parag Agrawal (fost CEO), Ned Segal (fost director financiar), Vijaya Gadde (fostă consilieră juridică principală) și Sean Edgett (fost consilier general) — au susținut că Musk le-a refuzat plata compensațiilor contractuale, deși erau prevăzute în contractele lor de muncă. Acum, după mai bine de un an și jumătate de procese, miliardarul pare să fi ales calea unei soluționări amiabile, deși termenii exacți ai acordului nu au fost dezvăluiți public.

Disputa are rădăcini adânci, care datează din octombrie 2022, momentul în care Elon Musk a finalizat achiziția Twitter pentru 44 de miliarde de dolari. Una dintre primele sale decizii, chiar în ziua preluării, a fost demiterea imediată a echipei executive de vârf, acuzată de management defectuos și de „ascunderea adevărului” privind numărul conturilor false de pe platformă.

Cei patru directori au fost escortați afară din clădire în primele ore de după semnarea contractului. În locul despăgubirilor de concediere în valoare totală de peste 128 de milioane de dolari, aceștia nu au primit niciun ban. Potrivit plângerii depuse în instanță, Musk ar fi refuzat plata intenționat, din dorința de răzbunare, deoarece echipa juridică a Twitter încercase anterior să-l oblige să respecte acordul de cumpărare, în momentul în care el încercase să se retragă din tranzacție.

Procesul a făcut referire inclusiv la biografia lui Walter Isaacson despre Musk, în care este citat spunând că „îi va vâna pe fiecare dintre ei până la sfârșitul vieții lor”. Declarația, care a circulat rapid în presă, a alimentat percepția unei vendete personale a miliardarului împotriva fostei conduceri Twitter.

În apărarea sa, Musk a susținut că despăgubirile nu erau datorate, acuzându-i pe foștii directori de „neglijență gravă” și „conduită incorectă”, dar documentele depuse la tribunal nu au oferit dovezi clare în sprijinul acestor acuzații. În cele din urmă, compania a ajuns la o înțelegere extrajudiciară, care pune capăt unuia dintre cele mai mediatizate litigii din istoria recentă a Silicon Valley.

Val de procese și acuzații după preluarea companiei

Acesta nu este singurul proces pe care Elon Musk a trebuit să-l înfrunte în urma preluării Twitter, redenumit ulterior X. După valul masiv de concedieri care a urmat achiziției — peste 6.000 de angajați au fost disponibilizați — compania s-a confruntat cu mai multe procese colective.

Foștii angajați au acuzat compania că nu a respectat legea federală privind notificările de concediere (WARN Act) și că a oferit compensații incomplete sau întârziate. În unele cazuri, plățile au fost făcute doar parțial, iar în altele deloc. În primăvara acestui an, Musk a ajuns la o altă înțelegere, de data aceasta într-un proces colectiv, care a vizat exact aceste despăgubiri neplătite.

De asemenea, avocații implicați în cazurile de muncă au susținut că noua conducere a X a instaurat o cultură a fricii și a tăcerii, în care angajații erau concediați fără preaviz și fără explicații clare. În paralel, Musk a inițiat o serie de restructurări profunde, transformând Twitter într-o companie radical diferită, orientată spre servicii cu plată, conținut video și inteligență artificială.

Totuși, costurile juridice și reputaționale ale acestor decizii se dovedesc din ce în ce mai mari. Faptul că Musk a fost nevoit să achite 128 de milioane de dolari foștilor directori și alte sume în procesele colective sugerează o tensiune financiară ascunsă în interiorul imperiului său tehnologic.

Musk, între imaginea de vizionar și cea de lider imprevizibil

Deși pentru admiratorii săi Elon Musk rămâne simbolul antreprenorului vizionar — omul care conduce Tesla, SpaceX și Neuralink — pentru criticii săi, aceste procese reflectă un stil de management autoritar și impulsiv. Cazul Twitter/X a devenit emblematic pentru modul în care Musk gestionează companiile sale: cu decizii bruște, adesea luate unilateral, și cu o atitudine ostilă față de vechile structuri de conducere.

După preluarea Twitter, Musk a desființat consiliul de administrație, a redus masiv personalul și a renunțat la politicile tradiționale de moderare a conținutului. El a prezentat aceste măsuri ca parte a unei „revoluții a libertății de exprimare”, dar mulți critici susțin că ele au slăbit platforma și au contribuit la creșterea dezinformării.

Deși detaliile înțelegerii de 128 de milioane de dolari nu sunt publice, experții juridici consideră că Musk a preferat o soluționare discretă pentru a evita un proces public de durată care ar fi putut scoate la iveală documente sensibile despre modul în care a preluat și gestionat Twitter.

Pentru moment, Musk pare să-și continue planurile de extindere cu X, pe care o numește „aplicația universală pentru tot” — un ecosistem care ar trebui să combine comunicarea, plățile și divertismentul. Însă, în spatele acestei ambiții globale, seria de dispute legale arată că drumul de la inovație la control total rămâne plin de obstacole.

Iar în cazul lui Musk, geniul și controversa par să meargă mereu mână în mână.