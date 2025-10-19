„Nu zi” sau nu „zice”? Forma corectă, potrivit normelor de limbă română

În vorbirea cotidiană a românilor se aud tot mai des expresii precum „Nu zi asta!”, „Nu fă așa!” sau „Nu te du acolo!”. Ele par firești, familiare și, pentru mulți, chiar naturale.

Totuși, din punct de vedere gramatical, aceste formulări sunt incorecte. Greșeala nu ține de intenție sau de lipsa de educație, ci de necunoașterea unei reguli clare din morfologia limbii române: modul imperativ, atunci când este folosit în formă negativă, nu se formează de la forma afirmativă a verbului, ci de la forma lui de infinitiv, precedată de particula de negație „nu”.

Această confuzie este una dintre cele mai răspândite greșeli de exprimare din limba română actuală, pentru că forma afirmativă a imperativului este foarte simplă și des utilizată. De exemplu, spunem „Zi adevărul!”, „Fă-ți temele!” sau „Du-te acolo!”.

În aceste cazuri, verbele se află la modul imperativ afirmativ. În schimb, atunci când vrem să interzicem o acțiune, regula spune că nu mai folosim această formă, ci pornim de la infinitiv.

Cum se formează corect imperativul negativ

Pentru a înțelege mai ușor regula, este important să identificăm forma de infinitiv a fiecărui verb. Avem:

a zice, de unde rezultă forma corectă „Nu zice!”;

a face, care dă forma „Nu face!”;

a se duce, care devine „Nu te duce!”.

Prin urmare, enunțurile corecte vor fi:

„Nu zice prostii!”, nu „Nu zi prostii!”;

„Nu face asta!”, nu „Nu fă asta!”;

„Nu te duce acolo!”, nu „Nu te du acolo!”.

Această regulă este una strictă, menționată explicit în lucrările academice de gramatică și respectată în limba literară.

Forma negativă a imperativului nu derivă din forma afirmativă, ci din infinitivul prezent al verbului, la care se adaugă negația „nu”. Este o excepție importantă în structura modurilor verbale din română și explică de ce multe greșeli apar din analogie cu alte moduri.

De ce apare greșeala și cum o evităm

Greșeala apare, în principal, din obișnuință. Vorbitorul folosește frecvent formele afirmative („fă”, „zi”, „du-te”) și, când vrea să exprime o interdicție, aplică aceeași formă, adăugând doar „nu” în față. Totuși, în realitate, această simplificare duce la o eroare gramaticală.

Limbajul colocvial tinde să reducă formele, iar expresii precum „Nu zi!” sau „Nu fă!” par mai rapide și mai naturale în vorbire, dar ele nu respectă norma lingvistică.

Pentru a evita greșeala, este suficient să ne amintim o regulă simplă: în română, toate verbele la imperativ negativ se formează cu „nu” + forma de infinitiv scurt. Așadar, „nu merge!”, „nu pleca!”, „nu deschide!”, „nu uita!” sunt toate exemple corecte.

Pe scurt, de fiecare dată când dorim să interzicem o acțiune, trebuie să verificăm care este infinitivul verbului. Această regulă asigură exprimarea corectă și respectarea limbii literare.

În concluzie, expresii precum „Nu zi!”, „Nu fă!” sau „Nu te du!” trebuie evitate, fiind forme populare, dar incorecte.

Variantele corecte sunt „Nu zice!”, „Nu face!” și „Nu te duce!”, formate conform regulii gramaticale. Aplicând această regulă simplă, ne putem exprima clar și corect, respectând structura autentică a limbii române.