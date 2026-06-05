Munca de acasă nu îi face automat pe angajați mai fericiți. Ce arată studiile despre joburile fără birou

De ce munca de acasă poate ajuta

Pentru mulți angajați, avantajele sunt evidente. Nu mai pierd timp în trafic, pot lucra într-un mediu mai liniștit și își pot organiza mai bine viața personală. Flexibilitatea poate reduce stresul și poate crește sentimentul de control asupra zilei de lucru.

De aceea, multe sondaje arată că angajații preferă modele hibride sau remote. În România, subiectul a fost discutat frecvent și în contextul în care munca de acasă a devenit un vis greu de păstrat pentru mulți salariați, mai ales după revenirea companiilor la birou.

De ce nu funcționează la fel pentru toată lumea

Problema apare când remote work înseamnă doar mutarea biroului acasă, fără reguli clare, fără comunicare bună și fără limite între muncă și viața personală. În astfel de cazuri, angajații pot ajunge să lucreze mai mult, să se simtă izolați sau să piardă sentimentul de apartenență la echipă.

Studiile despre munca remote arată că relațiile cu colegii, încrederea, recunoașterea și sprijinul managerilor contează enorm. Un angajat poate fi acasă și totuși stresat, suprasolicitat sau deconectat de echipă. La fel, un angajat poate merge la birou și să fie mai fericit dacă acolo găsește colaborare reală și un mediu sănătos.

Hibridul pare compromisul cel mai realist

Pentru multe companii, soluția nu pare să fie nici biroul obligatoriu cinci zile pe săptămână, nici remote total pentru toată lumea. Modelul hibrid poate păstra avantajele flexibilității, dar și contactul direct cu echipa, mai ales pentru angajații noi sau pentru cei care au nevoie de mentorat.

O cercetare menționată de Associated Press arată că munca remote poate avea și efecte negative pentru tinerii absolvenți, deoarece firmele sunt mai reticente să angajeze oameni fără experiență în roluri care se desfășoară de la distanță. Motivul este simplu: trainingul, integrarea și mentoratul sunt mai greu de făcut exclusiv online.

Pe scurt, munca de acasă poate face oamenii mai fericiți, dar nu automat. Secretul nu este locul din care lucrezi, ci autonomia, echilibrul, relațiile profesionale și felul în care compania organizează munca. Remote work este un instrument bun, nu o rețetă universală pentru fericire.