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de Andrei Simion
ȘTIINȚĂ

FOTO | Ființe ca din altă lume, descoperite de cercetători. Păianjenul fluorescent și insectele necunoscute care au uimit lumea științei

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FOTO | Ființe ca din altă lume, descoperite de cercetători. Păianjenul fluorescent și insectele necunoscute care au uimit lumea științei
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Păianjen-crab încoronat care fluorescează albastru sub lumină ultravioletă, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri din platoul Lisima. (Foto: Nicky Bay/The Wilderness Project)

O expediție științifică în platoul Lisima din Angola a scos la iveală o lume biologică aproape necunoscută. Cercetătorii au identificat specii noi de libelule, lăcuste, fluturi și păianjeni, inclusiv un păianjen care fluorescează sub lumină ultravioletă.

Descoperirile au fost anunțate după o expediție din februarie, coordonată de The Wilderness Project. Potrivit Reuters, specialiștii au găsit opt specii noi de libelule, trei lăcuste necunoscute, aproximativ 60 de fluturi și molii posibil noi pentru știință, dar și un păianjen-crab încoronat care luminează albastru sub UV.

O zonă aproape necunoscută pentru știință

Platoul Lisima este una dintre regiunile mai puțin explorate ale Africii, iar descoperirile arată cât de puțin știm încă despre biodiversitatea planetei. Zona alimentează unele dintre cele mai importante sisteme de râuri africane, inclusiv Congo, Okavango, Zambezi și Cuanza.

Pe lângă păianjenul fluorescent, cercetătorii au identificat și un greiere prădător blindat, capabil să elimine un lichid defensiv, o omidă de culoarea cuprului și un păianjen cu aspect de buburuză, care imită insectele toxice pentru a se apăra. Astfel de detalii arată că natura continuă să producă soluții de supraviețuire mai ciudate decât multe scenarii de ficțiune.

Insectă din familia Lophopidae, fotografiată în detaliu în timpul expediției de pe platoul Lisima din Angola. (Foto: Nicky Bay/The Wilderness Project)

De ce contează descoperirea

Nu este vorba doar despre câteva insecte spectaculoase. Fiecare specie nouă descrisă ajută cercetătorii să înțeleagă mai bine ecosistemele, evoluția și fragilitatea regiunilor izolate. Într-o perioadă în care defrișările, mineritul și agricultura afectează habitatele naturale, unele specii ar putea dispărea înainte să fie cunoscute oficial.

Subiectul se potrivește cu interesul tot mai mare pentru animale rare și specii spectaculoase, dar aici miza este mai serioasă: nu luxul sau curiozitatea, ci conservarea biodiversității înainte să fie prea târziu.

Greiere blindat, cu aspect spectaculos, una dintre speciile remarcabile documentate în expediția din Angola. (Foto: Nicky Bay/The Wilderness Project)

Planeta încă ascunde lumi întregi

Expediția din Angola arată că există încă regiuni în care știința abia începe să documenteze viața. În timp ce tehnologia avansează rapid, descoperirea unor insecte și păianjeni necunoscuți ne amintește că planeta rămâne plină de zone albe pe hartă.

Pentru cercetători, fiecare specie nouă este o piesă dintr-un puzzle mult mai mare. Pentru public, imaginea unui păianjen fluorescent este suficientă pentru a atrage atenția. Iar pentru conservatori, mesajul este urgent: nu poți proteja ceea ce nici măcar nu ai apucat să descoperi.

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