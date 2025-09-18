Noi probleme grave la mașinile lui Elon Musk. Gestul disperat al unor părinți pentru a-și scoate copiii din Tesla Model Y

Autoritățile americane au deschis o anchetă privind 174.000 de mașini Tesla Model Y, după ce mai mulți proprietari au raportat că mânerele electronice ale ușilor au cedat brusc, lăsând pasagerii blocați în interior.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a inițiat o investigație preliminară asupra modelelor Tesla Model Y fabricate în 2021.

Defecțiuni raportate la peste o sută de mii de mașini Tesla

Reclamațiile proprietarilor indică faptul că mânerele electrice nu mai răspund atunci când bateria de joasă tensiune are probleme.

Spre deosebire de sistemele mecanice clasice, mânerele Tesla se bazează exclusiv pe semnale electrice pentru deblocarea ușilor.

Potrivit documentelor depuse la NHTSA, defecțiunea apare fără avertismente prealabile, ceea ce îi lasă pe șoferi și pasageri fără posibilitatea de a ieși din mașină pe cale clasică.

În cel puțin patru cazuri confirmate, mai mulți părinți au fost nevoiți să spargă geamurile pentru a-și elibera copiii rămași închiși pe bancheta din spate, potrivit AutoBlog.

Incidentul a ridicat semne de întrebare privind siguranța pasagerilor în situații de urgență, mai ales atunci când ocupanții sunt copii sau persoane cu mobilitate redusă.

Riscurile de securitate au dus la presiuni asupra companiei lui Elon Musk

Tesla susține că mașinile sunt prevăzute cu manete mecanice de deschidere pe interior, dar acestea nu sunt întotdeauna ușor accesibile.

În cazul copiilor fixați în scaune speciale, utilizarea acestor mecanisme devine aproape imposibilă. Oficialii americani avertizează că situația creează un risc real de „blocare a pasagerilor”, ceea ce contravine standardelor de siguranță.

Problema apare într-un moment sensibil pentru companie

Cota de piață a Tesla în Statele Unite a scăzut de la aproape 80% la 38%, iar reputația sa este deja afectată de procese legate de funcționarea sistemului Autopilot și de rechemări în service. În plus, decizia recentă de a opri producția celei mai accesibile versiuni a Cybertruck a generat critici suplimentare.

Ancheta NHTSA reprezintă doar una dintre multiplele provocări cu care se confruntă producătorul american de vehicule electrice.

În același timp, există speculații cu privire la viitorul conducerii companiei, în contextul în care președintele consiliului de administrație a afirmat că doar Elon Musk ar putea asigura direcția strategică a Tesla, deși rolul său de CEO ar putea fi reevaluat în viitor.

Dacă defecțiunile confirmate vor fi considerate riscuri sistemice, Tesla ar putea fi obligată să lanseze o rechemare masivă, afectând zeci de mii de mașini deja aflate în circulație.