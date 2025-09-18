Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 13:22
de Iulia Kelt

Noi probleme grave la mașinile lui Elon Musk. Gestul disperat al unor părinți pentru a-și scoate copiii din Tesla Model Y

AUTO
Noi probleme grave la mașinile lui Elon Musk. Gestul disperat al unor părinți pentru a-și scoate copiii din Tesla Model Y
Alte probleme cu Tesla Model Y / Foto: News Bytes

Autoritățile americane au deschis o anchetă privind 174.000 de mașini Tesla Model Y, după ce mai mulți proprietari au raportat că mânerele electronice ale ușilor au cedat brusc, lăsând pasagerii blocați în interior.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a inițiat o investigație preliminară asupra modelelor Tesla Model Y fabricate în 2021.

Defecțiuni raportate la peste o sută de mii de mașini Tesla

Reclamațiile proprietarilor indică faptul că mânerele electrice nu mai răspund atunci când bateria de joasă tensiune are probleme.

Vezi și:
Șeful Audi, de părere că mașinile electrice sunt superioare din toate punctele de vedere. Care este strategia de viitor a gigantului auto?
Elon Musk a intrat în vizorul Papei Leon: Ce are să-i reproșeze Suveranul Pontif șefului Tesla

Spre deosebire de sistemele mecanice clasice, mânerele Tesla se bazează exclusiv pe semnale electrice pentru deblocarea ușilor.

Potrivit documentelor depuse la NHTSA, defecțiunea apare fără avertismente prealabile, ceea ce îi lasă pe șoferi și pasageri fără posibilitatea de a ieși din mașină pe cale clasică.

În cel puțin patru cazuri confirmate, mai mulți părinți au fost nevoiți să spargă geamurile pentru a-și elibera copiii rămași închiși pe bancheta din spate, potrivit AutoBlog.

Incidentul a ridicat semne de întrebare privind siguranța pasagerilor în situații de urgență, mai ales atunci când ocupanții sunt copii sau persoane cu mobilitate redusă.

Riscurile de securitate au dus la presiuni asupra companiei lui Elon Musk

Tesla susține că mașinile sunt prevăzute cu manete mecanice de deschidere pe interior, dar acestea nu sunt întotdeauna ușor accesibile.

În cazul copiilor fixați în scaune speciale, utilizarea acestor mecanisme devine aproape imposibilă. Oficialii americani avertizează că situația creează un risc real de „blocare a pasagerilor”, ceea ce contravine standardelor de siguranță.

Problema apare într-un moment sensibil pentru companie

Cota de piață a Tesla în Statele Unite a scăzut de la aproape 80% la 38%, iar reputația sa este deja afectată de procese legate de funcționarea sistemului Autopilot și de rechemări în service. În plus, decizia recentă de a opri producția celei mai accesibile versiuni a Cybertruck a generat critici suplimentare.

Ancheta NHTSA reprezintă doar una dintre multiplele provocări cu care se confruntă producătorul american de vehicule electrice.

În același timp, există speculații cu privire la viitorul conducerii companiei, în contextul în care președintele consiliului de administrație a afirmat că doar Elon Musk ar putea asigura direcția strategică a Tesla, deși rolul său de CEO ar putea fi reevaluat în viitor.

Dacă defecțiunile confirmate vor fi considerate riscuri sistemice, Tesla ar putea fi obligată să lanseze o rechemare masivă, afectând zeci de mii de mașini deja aflate în circulație.

Cod galben de vânt puternic în mai multe zone din ţară. Sunt anunţate rafale de până la 100 de km/h
Recomandări
Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS
Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS
Ajutor financiar pentru mame: subvenție lunară de 2.250 lei pentru reintegrarea pe piața muncii
Ajutor financiar pentru mame: subvenție lunară de 2.250 lei pentru reintegrarea pe piața muncii
Cât câștigă un pilot în Europa în 2025 și cum diferă veniturile în funcție de companie
Cât câștigă un pilot în Europa în 2025 și cum diferă veniturile în funcție de companie
China a luat fața Germaniei într-un domeniu vital pentru 2025. Cum inovația lentă a sabotat marea economie a Europei
China a luat fața Germaniei într-un domeniu vital pentru 2025. Cum inovația lentă a sabotat marea economie a Europei
Problema de matematică de care fuge orice adult. Are o capcană de logică, nu de calcul
Problema de matematică de care fuge orice adult. Are o capcană de logică, nu de calcul
O călătorie plină de confuzii care transformă o vacanță ratată într-o aventură memorabilă. De ce trebuie să vezi această comedie de pe Netflix
O călătorie plină de confuzii care transformă o vacanță ratată într-o aventură memorabilă. De ce trebuie să vezi această comedie de pe Netflix
Toto Dumitrescu, mărturisiri incredibile în fata poliţiştilor. De ce a plecat de la locul accidentului: „Am condus mult timp fumat. Eram panicat”
Toto Dumitrescu, mărturisiri incredibile în fata poliţiştilor. De ce a plecat de la locul accidentului: „Am condus mult timp fumat. Eram panicat”
Cântăreaţă de muzică populară, prinsă la furat în hypermarket. Cum se scuză artistă? ”La poliţie s-a râs”
Cântăreaţă de muzică populară, prinsă la furat în hypermarket. Cum se scuză artistă? ”La poliţie s-a râs”
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Playtech Știri
Raluca Moianu, confesiuni despre începuturile în carieră: „Plângeam în fiecare săptămână”. Cine i-a întins o mână când avea cea mai mare nevoie. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...