Tesla devine cel mai detestat producător de mașini electrice. Reputația mărcii lui Elon Musk continuă să se prăbușească

Tesla, odinioară considerată un simbol al inovației în industria auto, traversează acum una dintre cele mai dificile perioade de imagine.

Un nou studiu realizat de Electric Vehicle Intelligence Report, bazat pe opiniile a peste 8.000 de respondenți, arată că marca fondată de Elon Musk este cea mai detestată dintre toți producătorii majori de vehicule electrice.

Potrivit raportului, 39% dintre participanți au o părere negativă despre Tesla, un procent mult mai mare față de rivalii GMC, Kia sau Ford, fiecare situându-se la doar 13% în ceea ce privește percepția negativă.

Analiza arată că Tesla are cel mai scăzut scor de încredere din industrie, cu un net pozitiv de -13, un nivel record de neîncredere de 48% și cea mai mică intensitate a încrederii (-19), scrie Futurism.

Politica lui Musk și problemele robotaxi-urilor afectează numele Tesla

Reputația Tesla s-a deteriorat accelerat în ultimii ani, în mare parte din cauza implicării lui Elon Musk în politică.

Sprijinul masiv acordat lui Donald Trump, urmat de conflictele publice cu fostul președinte, au creat o imagine haotică și controversată pentru companie.

În plus, protestele și actele de vandalism asupra mașinilor Tesla au devenit mai frecvente, reflectând nemulțumirea unei părți mari a publicului.

Un alt punct sensibil îl reprezintă robotaxi-urile Tesla, lansate recent, dar însoțite de multiple incidente de siguranță.

Deși mulți respondenți nu erau inițial familiarizați cu serviciul, după ce au citit un articol al Wall Street Journal, 50% au declarat că nu ar folosi robotaxi-urile, iar 53% și-au exprimat temeri serioase legate de siguranță. Aceste rezultate sunt îngrijorătoare pentru Musk, care miza pe serviciul autonom pentru a redresa finanțele companiei.

Elon Musk, de la idol la personaj controversat

În urmă cu doar câțiva ani, Tesla era una dintre cele mai admirate companii din SUA, iar Musk era comparat cu Iron Man pentru ambițiile sale tehnologice.

Însă acum, atât susținătorii politici de stânga, cât și cei de dreapta s-au îndepărtat de el. Mulți foști fani îl consideră acum un lider instabil și lipsit de viziune.

Raportul menționează și nemulțumirea acționarilor Tesla: 51% dintre aceștia vor ca Musk să înceteze implicarea politică și să se concentreze exclusiv pe companie.

Între timp, vânzările globale au scăzut, iar problemele financiare s-au amplificat, lăsând Tesla într-o poziție vulnerabilă într-o piață tot mai competitivă.

„Nu am încredere în el. Nu cred că știe ce face”, a declarat o participantă la un sondaj realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, rezumând starea de spirit a unei părți mari a publicului.