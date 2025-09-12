Tesla inaugurează oficial al treilea showroom din România. Unde se află și cum a reușit gigantul auto extinderea rețelei, în pofida vânzărilor mai slabe

Tesla continuă extinderea rețelei sale din România și deschide oficial un nou centru în vestul țării. Tesla Center Timișoara, aflat în localitatea Ghiroda, devine astfel al treilea showroom al mărcii americane după București și Cluj-Napoca și doar al doilea din țară care include și service autorizat. Evenimentul de inaugurare, programat pentru 18 septembrie, vine la câteva luni după ce centrul a început să primească clienți pentru test-drive și consultanță.

Un centru modern cu showroom și service complet

Tesla Center Timișoara este situat pe Calea Lugojului 96A, la aproximativ șase kilometri de centrul orașului, pe drumul spre Remetea Mare. Complexul oferă atât spațiu de prezentare pentru modelele electrice, cât și un service autorizat dotat cu echipamente specializate. Service-ul a devenit operațional doar recent, după ce Tesla a finalizat recrutarea mecanicilor și instalarea aparaturii necesare întreținerii și reparării vehiculelor.

Chiar dacă interesul clienților pentru un nou punct de încărcare rapidă a fost mare, centrul nu include momentan un Supercharger propriu. În prezent, Timișoara are o singură stație de tip Supercharger Tesla, amplasată pe bulevardul Revoluției 1989. La nivel național, rețeaua Tesla numără zece stații Supercharger, dintre care două în București și câte una în orașe precum Cluj, Constanța, Craiova, Buzău, Oradea, Pitești, Sibiu și Timișoara.

Extindere a rețelei, în ciuda vânzărilor mai slabe

Deschiderea centrului din vestul țării este parte a strategiei Tesla de a oferi clienților români o acoperire cât mai bună pentru vânzări și service, chiar dacă piața vehiculelor electrice trece printr-o perioadă de încetinire. În primele opt luni ale anului 2025, Tesla a înmatriculat în România 544 de autoturisme, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 72% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Declinul se explică prin interesul mai redus al consumatorilor europeni pentru mașinile electrice, dar și prin amânarea Programului Rabla, care ar fi oferit o subvenție de până la 7.500 de euro pentru achiziția unui vehicul electric nou. Chiar și așa, compania americană își consolidează prezența, mizând pe dezvoltarea pe termen lung a pieței și pe reluarea programelor de sprijin guvernamental.

Test-drive-uri rapide și servicii pentru clienți din toată zona de vest

Tesla Center Timișoara se adresează nu doar locuitorilor orașului, ci întregii regiuni de vest a României. Clienții pot programa online test-drive-uri, iar mașinile pot fi preluate direct din showroom sau din celelalte puncte de testare cu autoservire. În prezent, Tesla are 11 astfel de locații în România, unde vehiculele pot fi ridicate pe baza unui cod primit în urma programării online, fără intervenția unui operator.

Noul centru din Timișoara oferă atât consultanță pentru achiziții, cât și servicii post-vânzare, ceea ce reprezintă un avantaj important pentru posesorii de Tesla din zonă, care până acum erau nevoiți să se deplaseze la București pentru reparații complexe. Showroom-ul expune cele mai noi modele ale mărcii, iar specialiștii Tesla pot oferi detalii despre opțiuni de finanțare, livrare și întreținere.

Deschiderea oficială din 18 septembrie este văzută ca un pas esențial pentru consolidarea prezenței Tesla pe piața românească. Chiar dacă vânzările din 2025 sunt mai scăzute, infrastructura extinsă și accesul mai facil la service ar putea convinge mai mulți șoferi să facă trecerea la mobilitatea electrică. Într-un context european marcat de tranziția către vehicule cu emisii reduse, noul Tesla Center Timișoara reprezintă o investiție pe termen lung în infrastructură și în fidelizarea clienților români.