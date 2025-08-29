Noi obligații pentru proprietarii care închiriază: bon fiscal și aparat de marcat în anumite situații

Guvernul a aprobat vineri, 29 august 2025, cinci dintre cele șase proiecte din Pachetul II de măsuri fiscale și structurale, inclusiv modificările legate de impozitarea veniturilor din chirii și închirieri pe termen scurt. Documentele au fost adoptate prin procedura asumării răspunderii în Parlament. Singurul proiect amânat este cel privind reforma administrației publice, care urmează să fie discutat într-o ședință separată. Noile reguli pentru proprietari vizează modul de calcul al impozitului, dar și introducerea obligativității utilizării aparatelor de marcat fiscale în cazul închirierilor de până la 30 de zile.

Cum se modifică impozitarea chiriilor

Ministerul Finanțelor a renunțat la modalitatea de calcul pe bază de normă de venit și la opțiunea pentru sistem real. În schimb, venitul net anual va fi determinat prin deducerea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% din venitul brut.

Venitul brut include toate sumele încasate de proprietar într-un an, indiferent de formă. Proprietarii vor completa doar partea privind veniturile din Registrul de evidență fiscală, fără obligația de a ține contabilitate detaliată.

Impozitul anual va fi de 10% din venitul net și va fi final, calculat prin Declarația unică depusă de contribuabil. Totodată, vor fi datorate și contribuțiile sociale obligatorii, conform Codului Fiscal.

Bon fiscal obligatoriu pentru închirieri scurte

O noutate importantă adusă prin Pachetul II este obligativitatea folosirii aparatelor de marcat electronice fiscale pentru cei care închiriază locuințe pe termen scurt – adică pentru perioade de cel mult 30 de zile consecutive pentru aceeași persoană.

Astfel, persoanele fizice care oferă camere spre închiriere turiștilor sau altor clienți pe perioade scurte vor trebui să emită bon fiscal și să îl înmâneze clientului. Măsura aduce închirierea de locuințe în același regim fiscalizat ca activitățile comerciale clasice.

Ce s-a adoptat pe 29 august și ce urmează

Pe lângă modificările privind chiria și închirierile pe termen scurt, Guvernul a adoptat alte patru proiecte din Pachetul II:

reforma pensiilor speciale ale magistraților, cu plafonare la maximum 70% din ultimul salariu;

reorganizarea în sănătate, inclusiv reguli pentru funcțiile de conducere în spitale;

guvernanța companiilor de stat, prin introducerea unor indicatori de performanță;

eficientizarea autorităților administrative autonome, precum ASF și ANRE;

pachetul fiscal și de insolvență, care prevede inclusiv noile reguli pentru chirii.

Singurul proiect care nu a trecut în ședința de vineri este cel privind reforma administrației publice – care ar include reorganizări și posibile concedieri în primării și instituții centrale. Acesta a fost retras de pe ordinea de zi și urmează să fie discutat duminică, 31 august.