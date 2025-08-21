Ministerul Finanțelor amână pentru 2027 impozitarea la valoarea de piață a locuințelor, dar pregătește un mecanism tranzitoriu cu taxe mai mari. Ce înseamnă, mai exact

Ministerul Finanțelor a decis să împingă din nou termenul pentru aplicarea impozitării la valoarea de piață a proprietăților rezidențiale deținute de persoane fizice, cu toate că scriam ieri aici că impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70% și că Guvernul pregătește o reformă majoră în fiscalitatea locală.

Deși măsura fusese asumată prin planul fiscal cu Comisia Europeană și inclusă în PNRR, autoritățile nu au reușit să finalizeze la timp sistemele informatice și procedurile necesare. Astfel, startul va fi dat abia în 2027, iar anul 2026 va funcționa pe baza unui mecanism tranzitoriu. Totuși, veștile nu sunt liniștitoare pentru proprietari, pentru că impozitele vor crește considerabil chiar și în această perioadă intermediară.

Decizia vine după ce termenul inițial de 1 ianuarie 2025 a fost deja amânat pe considerente electorale pentru 2026. Acum, însă, motivele țin mai degrabă de partea tehnică și logistică, în condițiile în care Ministerul Finanțelor nu este pregătit să implementeze un sistem complet de evaluare a locuințelor la valoarea de piață, conform informațiilor Profit.

De ce s-a ajuns la o nouă amânare

Impozitarea proprietăților la valoarea de piață este prevăzută de legislația românească încă din 2022, când Parlamentul a adoptat prin lege ordonanța 16. Totuși, aplicarea efectivă a fost mutată mai întâi în 2025 și apoi în 2026. Acum, termenul se deplasează încă un an, până în 2027, pentru că infrastructura administrativă și digitală nu poate fi pusă la punct în timp util.

În prezent, impozitul pe clădirile rezidențiale se calculează după o formulă care ține cont de factori precum rangul localității, zona în care este situată proprietatea și materialele folosite la construcție. Cota aplicată variază între 0,08% și 0,2% din valoarea impozabilă, iar autoritățile locale aleg procentajul, de obicei foarte aproape de minim. Această abordare face ca impozitele să fie, în multe cazuri, mult sub nivelul real al pieței.

În cazul persoanelor juridice, sistemul este deja mai aproape de standardele cerute de Comisia Europeană, pentru că evaluarea se face prin rapoarte specializate. De aceea, aici nu sunt anunțate modificări majore. Problema rămâne, însă, în zona rezidențială, unde diferențele dintre valoarea impozabilă și valoarea reală de piață sunt semnificative.

Ce presupune mecanismul tranzitoriu

Pentru anul 2026, Guvernul vrea să introducă un mecanism de tranziție care să crească impozitele fără a se ajunge încă la evaluarea directă pe piață. Varianta discutată este actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal. Practic, baza de calcul va fi mărită printr-o nouă grilă, aplicabilă uniform la nivel național, ceea ce ar însemna o creștere automată pentru toți proprietarii.

Vicepremierul Barna Tánczos a vorbit deja despre o posibilă majorare cu 60-70% a impozitelor pe clădiri rezidențiale. Oficialul a subliniat că această schimbare este necesară pentru consolidarea bugetelor locale. În foarte multe comune, spune el, primăriile depind de transferurile de la centru și nu reușesc să-și creeze venituri proprii suficiente. Creșterea impozitelor locale ar urma să ofere o mai mare independență financiară administrațiilor și să le permită să finanțeze proiecte de dezvoltare.

De asemenea, discuțiile vizează și alte domenii, precum impozitele pe autoturisme. Există chiar scenarii privind posibila scutire de taxe pentru mașinile electrice, inclusiv cele de lux, dar decizia finală urmează să fie luată după consultări.

Impactul pentru proprietari și administrații locale

Pentru persoanele fizice, vestea înseamnă costuri mai mari chiar înainte de aplicarea impozitării la valoarea de piață. Chiar dacă mecanismul tranzitoriu nu va reflecta încă valoarea reală a pieței, actualizarea grilelor din Codul Fiscal va duce la facturi considerabil mai mari. În medie, proprietarii se pot aștepta la creșteri între 60 și 70%, ceea ce va afecta în special zonele urbane mari, unde valorile imobiliare sunt deja ridicate.

Pentru administrațiile locale, măsura ar putea aduce un plus semnificativ de venituri. În condițiile în care multe primării au bugete modeste și depind de fonduri centrale pentru a susține investițiile, creșterea impozitelor ar putea schimba echilibrul financiar. În același timp, rămâne întrebarea dacă majorările nu vor genera presiune suplimentară asupra populației, mai ales într-un context economic dificil.

Astfel, chiar dacă impozitarea la valoarea de piață a fost din nou amânată, 2026 nu va fi un an de respiro pentru proprietarii de locuințe. Creșterile anunțate ar putea fi resimțite la fel de dur ca implementarea directă a noilor reguli, iar din 2027 va urma oricum trecerea completă la sistemul asumat în PNRR.