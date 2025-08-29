Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 15:11
de Andrei Simion

Guvernul schimbă modul în care se calculează impozitul auto. Ce mașini sunt avantajate, dar și cine va plăti mai mult
Cum se calculează acum impozitul auto / Foto: Choice

Guvernul României pregătește modificarea sistemului de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, aplicând principiul „poluatorul plătește”.

Măsura cu pricina vizează descurajarea folosirii mașinilor cu emisii ridicate și stimularea achizițiilor de mașini prietenoase cu mediul, inclusiv mașini electrice, care vor beneficia, așadar, de cele mai mici taxe.

Ce anume este inclus în proiectul de lege legat de felul în care ar putea fi impozitați proprietarii de mașini

Conform proiectului de lege amintit, impozitul auto se va calcula diferențiat în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare a vehiculului, pentru primele opt categorii de autovehicule cu tracțiune mecanică.

Categoria vizată include motociclete, tricicluri, cvadricicluri și mașini cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm³, precum și cele între 1.601 și 3.000 cm³, împărțite în mai multe intervale, autovehiculele de peste 3.001 cm³, autobuze, autocare și microbuze, precum și alte vehicule cu tracțiune mecanică și masa totală de până la 12 tone.

Sistemul presupune ca impozitul să fie calculat pe grupe de 200 cm³ sau fracțiuni din acestea, înmulțite cu sumele corespunzătoare stabilite într-un tabel oficial.

Care sunt avantaje pentru mașinile electrice și ce stimulen există pentru transportul sustenabil

Prin această măsură, Guvernul urmărește nu doar reducerea poluării, ci și sprijinirea investițiilor în transportul sustenabil și întreținerea infrastructurii rutiere.

Mașinile electrice și hibrid plug-in vor plăti cele mai mici taxe, în timp ce autovehiculele poluante, cu motoare mari și emisii ridicate, vor suporta un impozit mai mare.

Abordarea încurajează trecerea treptată a flotei auto către soluții ecologice, aliniindu-se cu standardele europene privind reducerea emisiilor și protecția mediului.

Mai mult decât atât, autoritățile estimează că noul sistem va stimula cumpărarea de mașini noi, eficiente din punct de vedere energetic, în detrimentul vehiculelor vechi și poluante.

În paralel, impozitul diferențiat va contribui la finanțarea reparațiilor și întreținerii drumurilor, transformând taxa într-un instrument util atât pentru mediu, cât și pentru infrastructură.

Proiectul de lege urmează să fie discutat în cadrul Guvernului, iar aplicarea acestuia va aduce modificări semnificative pentru șoferi, în special pentru cei care dețin mașini mari sau cu motoare vechi.

Astfel, sistemul de impozitare va deveni mai echitabil, arătând impactul real asupra mediului și stimulând alegeri mai sustenabile în rândul populației.

