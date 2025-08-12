Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 14:45
de Iulia Kelt

AUTO
Noi acuzații la adresa Tesla. Ororile întâmplate într-una dintre fabricile lui Elon Musk, descrise în amănunt de un fost polițist
Noi acuzații la adresa companiei lui Elon Musk / Foto: Reuters

Un fost polițist care a condus securitatea la fabrica Tesla din Fremont, California, a depus un proces federal amplu în care descrie o situație extrem de gravă în incinta uzinei.

Potrivit plângerii de 159 de pagini, echipa sa confiscă în mod obișnuit cocaină, fentanyl și arme de foc găsite la fața locului.

Situație gravă într-una dintre fabricile Tesla

Mai mult, angajații sunt trimiși acasă pentru consum excesiv de alcool și droguri, iar echipa de securitate a investigat „acte de devianță sexuală” în interiorul fabricii.

Problemele nu sunt noi pentru Tesla Fremont. Fabrica are deja o reputație grav afectată de acuzații repetate de rasism, cu graffiti rasiste precum simboluri KKK, svastici și injurii rasiale prezente în toalete.

Mai mulți angajați de culoare au declarat că au fost ținta unor glume odioase, inclusiv folosirea unor funii cu noduri de spânzurătoare, un simbol al violenței rasiale istorice din Statele Unite.

Mediu toxic și acuzații grave la adresa conducerii

Procesul acuză Tesla că pune profitul mai presus de sănătatea și siguranța angajaților. Fostul șef de securitate Ozell Murray afirmă că „profiturile sănătoase au fost întotdeauna mai importante decât un mediu de lucru sănătos”, potrivit Futurism.

Conducerea ar fi permis ca mai mulți angajați să fie prezenți pe linia de asamblare indiferent de condițiile în care lucrau, ignorând pericolele și abuzurile.

Conform documentului, politicile de prevenire a consumului de alcool și droguri au fost abuzate de manageri și supraveghetori, care le-au folosit ca pretext pentru represalii împotriva angajaților ce le-au respins avansurile sexuale sau împotriva celor care au depus plângeri de discriminare.

Unii lideri de echipă ar fi creat impresia falsă că mediul de lucru este tolerant și inovator, în timp ce realitatea era una de rasism și represalii.

În plus, fabrica Tesla din Fremont a fost de-a lungul timpului criticată pentru condițiile periculoase de muncă, cu accidente ce au dus la membre zdrobite, angajați leșinați de căldură și chiar un incident în care un angajat a fost ucis de un coleg în parcarea fabricii. Tesla a fost recent amendată pentru încălcarea regulilor de protecție împotriva căldurii.

Procesul intentat de Murray cere despăgubiri compensatorii, pentru stres emoțional, dar și daune punitive, acuzând compania Tesla de concediere abuzivă și eșec în prevenirea discriminării ilegale.

În timp ce acuzațiile continuă să umbrească imaginea fabricii, Elon Musk continuă să critice rata criminalității în Statele Unite, în ciuda faptului că aceasta se află la cel mai scăzut nivel din anii 1960.

