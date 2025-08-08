Tesla renunță la supercomputerul Dojo. Se anunță o schimbare uriașă în strategia AI a companiei lui Elon Musk

Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 12:12
de Iulia Kelt

Tesla a decis să închidă proiectul Dojo, supercomputerul de antrenare AI pe care Elon Musk îl prezenta încă din 2019 ca element-cheie pentru atingerea obiectivului de condus autonom complet.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, echipa responsabilă de Dojo va fi desființată, iar liderul proiectului, Peter Bannon, părăsește compania. Restul inginerilor vor fi redistribuiți către alte proiecte de centre de date și putere de calcul.

Decizia vine la scurt timp după plecarea a circa 20 de angajați care au fondat startup-ul DensityAI, o companie ce dezvoltă cipuri, hardware și software pentru centre de date AI, cu aplicații în robotică, agenți inteligenți și industria auto.

Printre fondatori se numără foști lideri ai Dojo, precum Ganesh Venkataramanan, Bill Chang și Ben Floering.

Tesla a trecut de la promisiuni uriașe la abandon

Dojo a fost gândit nu doar ca supercomputer, ci și ca platformă de producere internă de cipuri, menită să proceseze volume masive de date video pentru îmbunătățirea sistemelor Full Self-Driving (FSD).

În 2021, Tesla a prezentat cipul D1 și a anunțat planurile pentru generația D2, care ar fi trebuit să rezolve blocajele de procesare ale versiunii inițiale.

În 2023, analiștii Morgan Stanley estimau că Dojo ar putea aduce companiei un plus de 500 de miliarde de dolari la capitalizarea bursieră, prin deschiderea unor surse noi de venit, inclusiv robotaxi și servicii software.

Cu toate acestea, entuziasmul a început să scadă din vara lui 2024, când Musk a început să promoveze Cortex, un nou supercluster AI construit la sediul Tesla din Austin.

Elon Musk se bazează mai mult pe Nvidia, AMD și Samsung

Odată cu oprirea Dojo, Tesla își va crește dependența de parteneri externi pentru hardware AI. Surse citate de Bloomberg indică planuri de colaborare extinsă cu Nvidia și AMD pentru puterea de calcul, precum și cu Samsung pentru producția de cipuri.

Luna trecută, Tesla a semnat un contract de 16,5 miliarde de dolari cu Samsung pentru fabricarea cipului AI6, proiectat să deservească atât funcțiile FSD, cât și robotul umanoid Optimus, dar și antrenamente AI de înaltă performanță în centre de date.

Schimbarea strategică vine într-un moment crucial: Tesla încearcă să se poziționeze ca lider în AI și robotică, în pofida problemelor întâmpinate la lansarea limitată a serviciului robotaxi în Austin, care a înregistrat incidente de comportament neadecvat al vehiculelor.

În paralel, consiliul de administrație a propus lui Musk un pachet salarial de 29 de miliarde de dolari, pentru a-l păstra concentrat pe obiectivele AI ale companiei.

