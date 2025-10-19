Ultima ora
19 oct. 2025 | 12:30
de Iulia Kelt

„No Kings”, cel mai mare protest din istoria Statelor Unite ale Americii , spun analiştii. Peste 7 milioane de participanţi vor manifesta împotriva lui Trump

ACTUALITATE
„No Kings
Imagine de la protestele „No Kings” / Foto: Reuters

Zeci de orașe americane au fost, sâmbătă, scena unor proteste de amploare împotriva politicilor președintelui Donald Trump.

Aproape șapte milioane de persoane au participat la demonstrațiile „No Kings”, organizate în semn de opoziție față de ceea ce participanții au numit o „agendă autoritară”.

Manifestațiile au avut loc în centre urbane majore precum New York, Washington D.C., Chicago, Miami și Los Angeles, potrivit BBC.

Numărul participanților a fost cu aproape două milioane mai mare decât în runda precedentă de proteste din iunie, conform estimărilor organizatorilor citați de CNN.

Mesaje pentru democrație și opoziție față de autoritarism

În New York, mii de oameni s-au adunat în Times Square la primele ore ale dimineții, purtând pancarte cu mesaje precum „Democrație, nu monarhie” și „Constituția nu este opțională”.

Străzile și intrările în metrou au fost blocate de mulțimi, iar atmosfera a fost animată de tobe, clopote și scandări precum „așa arată democrația”.

Organizatorii mișcării „No Kings” au subliniat pe site-ul oficial că nonviolența este un principiu fundamental al evenimentelor, cerând participanților să evite orice conflict.

Poliția din New York a raportat că peste 100.000 de persoane au protestat pașnic în toate cele cinci cartiere ale orașului, fără incidente sau arestări.

Proteste pașnice și reacții politice

La Washington D.C., demonstrațiile s-au desfășurat fără intervenția Gărzii Naționale, deși aceasta fusese mobilizată din august la cererea președintelui Donald Trump.

Forțele de ordine locale au supravegheat situația, iar participanții au afișat mesaje de sprijin pentru drepturile omului, justiție socială și libertate civică.

Unii susținători ai președintelui au acuzat organizatorii că ar avea legături cu grupări de extremă stânga, precum Antifa, însă liderii mișcării au respins acuzațiile, insistând că scopul protestelor este apărarea democrației și a principiilor constituționale.

Unul dintre participanți, Chuck Epes, în vârstă de 76 de ani, a declarat pentru presă că termenul „antifa” este adesea înțeles greșit. „Pentru mine, înseamnă pace, sprijin pentru copii, salarii corecte și asistență medicală. Nu este ură, ci solidaritate”, a spus el.

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, Donald Trump se confruntă în prezent cu o rată de aprobare de 40%, în timp ce 58% dintre americani dezaprobă activitatea sa ca președinte.

Deși nivelul este apropiat de media primului său mandat, rămâne sub cel de 47% înregistrat la începutul celui de-al doilea.

Datele sugerează o polarizare accentuată a societății americane, care continuă să se manifeste prin proteste de amploare precum cele din cadrul mișcării „No Kings”.

