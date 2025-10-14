Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time pe care apare: „Probabil cea mai proastă din toate timpurile”

În timp ce presa internațională a lăudat implicarea sa în negocierile care au dus la încetarea focului dintre Israel și Gaza, președintele american Donald Trump a ales să se concentreze pe un detaliu cu totul neașteptat. Reacția sa virulentă a apărut în mediul online, vizând nu conținutul articolului dedicat lui de revista Time, ci fotografia de pe copertă, pe care o consideră „dezastruoasă”.

Trump, deranjat de imaginea aleasă pentru coperta revistei

Donald Trump a reacționat dur pe rețelele de socializare la scurt timp după apariția celui mai recent număr al revistei Time. Deși publicația i-a dedicat un articol amplu, în care este elogiat pentru rolul său în obținerea unui acord de pace între Israel și Gaza, președintele a fost nemulțumit de modul în care a fost prezentat vizual.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a scris:

„Revista Time a scris o poveste relativ bună despre mine, dar fotografia ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au «făcut să dispară» părul și apoi mi-au pus pe cap ceva care arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică. Foarte ciudat! Nu mi-a plăcut niciodată să fac poze din unghiuri inferioare, dar aceasta este o fotografie super proastă și merită să fie menționată. Ce fac și de ce?”

Comentariul său a devenit rapid viral, mulți utilizatori observând contrastul dintre tonul serios al articolului și reacția lui Trump, axată strict pe aspectul estetic.

O copertă controversată, un articol elogios

Numărul revistei Time din 10 noiembrie 2025, intitulat „Triumful său”, prezintă o analiză amplă asupra succesului administrației Trump în obținerea încetării focului în Orientul Mijlociu. Articolul, intitulat „Cum a încheiat administrația Trump acordul de încetare a focului în Gaza”, descrie eforturile diplomatice care au dus la semnarea acordului și la eliberarea captivilor israelieni.

Textul subliniază că această reușită „ar putea deveni o realizare emblematică a celui de-al doilea mandat al lui Trump”, evidențiind faptul că promisiunea sa electorală – oprirea conflictelor sângeroase din regiune – începe să prindă contur. Totuși, articolul notează și un avertisment:

„Un astfel de rezultat este departe de a fi sigur. Deși Israelul și Hamas au acceptat acordul în două faze, există încă șansa ca acesta să se destrame.”

În ciuda tonului pozitiv al articolului, reacția lui Trump s-a concentrat exclusiv asupra coperții, care îl înfățișează într-o postură considerată de el „neflatantă”.

Părul lui Donald Trump, un subiect recurent în presă

De-a lungul anilor, coafura președintelui american a fost adesea subiect de ironii și articole în publicațiile internaționale. În 2015, jurnalistul Bruce Handy, de la Vanity Fair, a descris părul lui Trump ca pe un „homar mort și blănos”, iar culoarea acestuia a fost comparată cu „Cheetos arse”. New York Post l-a numit, la rândul său, „bizar”.

Editorialistul New York Times, Frank Bruni, a scris într-un eseu din 2016 că „părul lui Trump este inelul său de dispoziție. Semnalează cum se simte – și cine vrea să fie – în orice moment dat”.

Această atenție constantă din partea mass-media pare să fi alimentat sensibilitatea lui Donald Trump față de imaginea publică, ceea ce explică reacția disproporționată față de o simplă fotografie de copertă.

Revista Time nu comentează criticile

Până în prezent, Time nu a oferit un răspuns oficial referitor la acuzațiile lui Trump. Potrivit publicațiilor americane, reprezentanții revistei au fost contactați, dar nu au dorit să comenteze reacția fostului președinte.

Pe fondul acestor discuții, imaginea de pe copertă – în care Trump pare să poarte o „coroană plutitoare” – a devenit subiect de dezbatere în mediul online. Mulți observatori au interpretat alegerea fotografică drept o metaforă ironică pentru titlul „Triumful său”, în timp ce susținătorii lui Trump consideră că imaginea a fost selectată intenționat pentru a-l ridiculiza.