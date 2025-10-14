Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 18:27
de Vieriu Ionut

Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time pe care apare: „Probabil cea mai proastă din toate timpurile”

ȘTIRI EXTERNE
Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time pe care apare: „Probabil cea mai proastă din toate timpurile”
Donald Trump

În timp ce presa internațională a lăudat implicarea sa în negocierile care au dus la încetarea focului dintre Israel și Gaza, președintele american Donald Trump a ales să se concentreze pe un detaliu cu totul neașteptat. Reacția sa virulentă a apărut în mediul online, vizând nu conținutul articolului dedicat lui de revista Time, ci fotografia de pe copertă, pe care o consideră „dezastruoasă”.

Trump, deranjat de imaginea aleasă pentru coperta revistei

Donald Trump a reacționat dur pe rețelele de socializare la scurt timp după apariția celui mai recent număr al revistei Time. Deși publicația i-a dedicat un articol amplu, în care este elogiat pentru rolul său în obținerea unui acord de pace între Israel și Gaza, președintele a fost nemulțumit de modul în care a fost prezentat vizual.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a scris:

Vezi și:
Moment surprins de un microfon deschis: Președintele Indoneziei a avut o solicitare pentru Donald Trump, după summitul din Egipt
Ce se întâmplă în Gaza după pacea lui Trump. Planul pe scurt

„Revista Time a scris o poveste relativ bună despre mine, dar fotografia ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au «făcut să dispară» părul și apoi mi-au pus pe cap ceva care arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică. Foarte ciudat! Nu mi-a plăcut niciodată să fac poze din unghiuri inferioare, dar aceasta este o fotografie super proastă și merită să fie menționată. Ce fac și de ce?”

Comentariul său a devenit rapid viral, mulți utilizatori observând contrastul dintre tonul serios al articolului și reacția lui Trump, axată strict pe aspectul estetic.

Coperta revistei Time din 10 noiembrie 2025, cu titlul „Triumful său”

Coperta revistei Time din 10 noiembrie 2025, cu titlul „Triumful său”

O copertă controversată, un articol elogios

Numărul revistei Time din 10 noiembrie 2025, intitulat „Triumful său”, prezintă o analiză amplă asupra succesului administrației Trump în obținerea încetării focului în Orientul Mijlociu. Articolul, intitulat „Cum a încheiat administrația Trump acordul de încetare a focului în Gaza”, descrie eforturile diplomatice care au dus la semnarea acordului și la eliberarea captivilor israelieni.

Textul subliniază că această reușită „ar putea deveni o realizare emblematică a celui de-al doilea mandat al lui Trump”, evidențiind faptul că promisiunea sa electorală – oprirea conflictelor sângeroase din regiune – începe să prindă contur. Totuși, articolul notează și un avertisment:

„Un astfel de rezultat este departe de a fi sigur. Deși Israelul și Hamas au acceptat acordul în două faze, există încă șansa ca acesta să se destrame.”

În ciuda tonului pozitiv al articolului, reacția lui Trump s-a concentrat exclusiv asupra coperții, care îl înfățișează într-o postură considerată de el „neflatantă”.

Părul lui Donald Trump, un subiect recurent în presă

De-a lungul anilor, coafura președintelui american a fost adesea subiect de ironii și articole în publicațiile internaționale. În 2015, jurnalistul Bruce Handy, de la Vanity Fair, a descris părul lui Trump ca pe un „homar mort și blănos”, iar culoarea acestuia a fost comparată cu „Cheetos arse”. New York Post l-a numit, la rândul său, „bizar”.

Editorialistul New York Times, Frank Bruni, a scris într-un eseu din 2016 că „părul lui Trump este inelul său de dispoziție. Semnalează cum se simte – și cine vrea să fie – în orice moment dat”.

Această atenție constantă din partea mass-media pare să fi alimentat sensibilitatea lui Donald Trump față de imaginea publică, ceea ce explică reacția disproporționată față de o simplă fotografie de copertă.

Revista Time nu comentează criticile

Până în prezent, Time nu a oferit un răspuns oficial referitor la acuzațiile lui Trump. Potrivit publicațiilor americane, reprezentanții revistei au fost contactați, dar nu au dorit să comenteze reacția fostului președinte.

Pe fondul acestor discuții, imaginea de pe copertă – în care Trump pare să poarte o „coroană plutitoare” – a devenit subiect de dezbatere în mediul online. Mulți observatori au interpretat alegerea fotografică drept o metaforă ironică pentru titlul „Triumful său”, în timp ce susținătorii lui Trump consideră că imaginea a fost selectată intenționat pentru a-l ridiculiza.

De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig
Recomandări
Cum să cureți ușor filtrul hotei. Așa scapi de depunerile de grăsime, fără efort
Cum să cureți ușor filtrul hotei. Așa scapi de depunerile de grăsime, fără efort
Peste jumătate dintre rețelele prin satelit lasă datele la liber, inclusiv convorbiri telefonice și mesaje
Peste jumătate dintre rețelele prin satelit lasă datele la liber, inclusiv convorbiri telefonice și mesaje
O mare bancă din România se închide după 30 octombrie. Clienţii au primit mesaj, vor fi mutaţi la Intesa Sanpaolo Bank
O mare bancă din România se închide după 30 octombrie. Clienţii au primit mesaj, vor fi mutaţi la Intesa Sanpaolo Bank
Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, arestat preventiv. Bebeluşul se află în stare gravă. Un alt conducător implicat în accident, pozitiv la drugtest. Update
Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, arestat preventiv. Bebeluşul se află în stare gravă. Un alt conducător implicat în accident, pozitiv la drugtest. Update
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
Primele declarații ale șoferului, după ce a lovit o femeie și pe fetița ei, pe trecerea de pietoni. Ce s-a întâmplat chiar înainte de impact
Primele declarații ale șoferului, după ce a lovit o femeie și pe fetița ei, pe trecerea de pietoni. Ce s-a întâmplat chiar înainte de impact
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
Un YouTuber colaborează cu NASA. Cum a ajuns în spațiu, ce teorie revoluționară testează
Un YouTuber colaborează cu NASA. Cum a ajuns în spațiu, ce teorie revoluționară testează
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Boala de care ar suferi Irinel Columbeanu. Chiar Irina ar fi observat primele simptome, înainte de primirea diagnosticului
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă viaţa amoroasă în a doua jumătate a lunii octombrie 2025. 4 nativi sunt norocoşi
Playtech Știri
Jooble te învață cum să scrii un CV care atrage atenția angajatorilor (P)
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...