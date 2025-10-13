Ultima oră
13 oct. 2025 | 08:20
de Daoud Andra

Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Un moment tensionat petrecut între Donald şi Melania Trump a atras atenţia presei americane, după ce imaginile surprinse la bordul elicopterului prezidenţial Marine One au devenit virale. În timpul zborului înapoi spre Washington, după participarea la Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York, cuplul prezidenţial a avut aparent o discuţie aprinsă, care nu a scăpat ochiului vigilent al reporterilor.

Incidentul, surprins de jurnaliști

Fotografiile preluate de mai multe publicaţii internaţionale îl arată pe Donald Trump gesticulând intens şi arătând cu degetul spre Melania, care pare să îi răspundă scurt, dând din cap şi făcând la rândul ei gesturi vizibil defensive. Deşi conversaţia dintre cei doi nu a putut fi auzită, expresiile lor faciale au fost suficient de grăitoare pentru a stârni speculaţii despre o posibilă ceartă între preşedinte şi Prima Doamnă.

Martorii oculari susţin că tonul discuţiei părea serios, iar Melania nu părea deloc confortabilă cu situaţia. În ciuda tensiunii vizibile, imediat după aterizarea la Casa Albă, Donald şi Melania Trump au coborât din Marine One ţinându-se de mână. Preşedintele a salutat zâmbind jurnaliştii şi a făcut cu mâna fotografilor, încercând probabil să transmită imaginea unui cuplu unit. Totuşi, expresia feţei Melaniei spunea altceva: Prima Doamnă părea abătută, evitând privirea soţului şi a camerelor.

Incidentul vine la doar câteva zile după un alt moment comentat intens în mediul online, petrecut chiar în timpul discursului preşedintelui Trump la ONU. În timp ce sala aplauda declaraţiile liderului american, Melania a fost surprinsă uitând să bată din palme. Când camerele s-au îndreptat către ea, Prima Doamnă a bătut uşor din palme de doar două ori, cu un zâmbet reţinut, ceea ce a alimentat zvonurile despre o posibilă răceală în relaţia dintre cei doi.

